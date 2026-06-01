So sichern Sie sich Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Preise im MetLife Stadium, Durchschnittspreise, Informationen und mehr

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steigt am 19. Juli in den USA, genau gesagt in New Jersey.

Das größte Sportereignis der Welt findet zum ersten Mal seit 1994 wieder in Nordamerika statt. Auch damals gewann ein südamerikanisches Team: Brasilien.

Der offizielle FIFA-Ticketverkauf ist beendet, und Medien berichten von Preisen bis zu 30.000 Dollar für ein Finalticket.

GOAL führt Sie durch die neuesten Infos zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, auch zu den Preisen.

Wann findet das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sonntag, 19. Juli Finale: TBC gegen TBC MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, USA Tickets

Wie viel kosten die Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Preise sorgen für Diskussionen, denn das MetLife Stadium verkaufte bereits einige der teuersten WM-Tickets für das Finale.

Offizielle Preise für das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale

Zwischen dem offiziellen Nennwert der FIFA und dem Preis auf dem Sekundärmarkt liegt jedoch eine große Lücke.

Die offiziellen Standard-Nennwerte der FIFA lagen je nach Standard-Sitzplatzkategorie zwischen 2.030 und 6.730 US-Dollar.

Weil die FIFA für ihren Primärbestand ein dynamisches Preismodell einführte, stiegen die Nennwerte für Premium-Sitzplätze der Kategorie 1 im FIFA-Portal auf 32.970 US-Dollar.

Das offizielle Nennwert-Stufensystem gliedert sich in vier Bereiche:

Kategorie 1 (untere Ebene, bevorzugte Seitenplätze): Ursprünglich 6.730 US-Dollar als Basis-Nennwert, wobei die Preise für erstklassige Plätze in der vorderen Kategorie dynamisch auf bis zu 32.970 US-Dollar stiegen .

Ursprünglich als Basis-Nennwert, wobei die Preise für erstklassige Plätze in der vorderen Kategorie dynamisch auf bis zu stiegen Kategorie 2 (untere und obere Ränge, Ecken/Außenränder): fester Nennwert von 4.210 $.

fester Nennwert von Kategorie 3 (obere Ränge, hinter den Toren): fester Nennwert von 2.790 $.

fester Nennwert von Kategorie 4 (obere Ebene, am weitesten vom Spielfeld entfernt): Die günstigste Eintrittskarte zum Preis von 2.030 $.

Sekundärmarkt & Wiederverkaufspreise

Da die FIFA die Wiederverkaufspreise auf ihrem offiziellen Tauschmarktplatz nicht begrenzt, um Schwarzhändler davon abzuhalten, vollständig auf Plattformen von Drittanbietern auszuweichen, haben sich die Angebotspreise vollständig vom ursprünglichen Nennwert gelöst.

Günstigste Tickets Wenn Sie das günstigste Ticket suchen, mit dem Sie ins Stadion kommen, starten die Angebote auf dem Sekundärmarkt für die obersten Reihen im Oberrang aktuell bei 8.000 bis 9.775 US-Dollar.

Wenn Sie das günstigste Ticket suchen, mit dem Sie ins Stadion kommen, starten die Angebote auf dem Sekundärmarkt für die obersten Reihen im Oberrang aktuell bei Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis : Über alle Sektionen hinweg liegt der aktuelle durchschnittliche Preis für ein Restticket auf dem Sekundärmarkt bei etwa 11.272 $.

: Über alle Sektionen hinweg liegt der aktuelle durchschnittliche Preis für ein Restticket auf dem Sekundärmarkt bei etwa Premium-Sitzplätze im unteren Rang: Wer einen verifizierten Sitzplatz der Kategorie 1 nahe dem Spielfeld sucht, findet auf dem Sekundärmarkt regelmäßig Angebote zwischen 15.000 und über 38.000 US-Dollar.

Wie kaufe ich Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit im Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden handelt es sich nicht um eine Lotterie. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden handelt es sich nicht um eine Lotterie. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Können Sie Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 offiziell weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den FIFA-Wiederverkaufs- und Tauschmarktplatz. Der Marktplatz startete am 2. Oktober und ist über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder zur Verfügung, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos bestimmt ist.

Auch auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub werden in letzter Minute noch Tickets für das Finale der Weltmeisterschaft 2026 verfügbar sein.

Die Preise auf diesen Plattformen richten sich nach Angebot und Nachfrage. Lesen Sie vor dem Kauf die AGB der gewählten Plattform.

Wo findet das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Seit 1994 sah kein WM-Finale mehr Zuschauer. Obwohl Kanada und Mexiko diesmal gemeinsam mit den Vereinigten Staaten als Gastgeber fungieren, findet das Highlight der Veranstaltung, das Finale, im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, statt.

Die Arena im Meadowlands Sports Complex liegt fünf Meilen westlich von New York City.

Das 2010 eröffnete Stadion ersetzte das Giants Stadium und dient den NFL-Teams New York Giants und New York Jets als Heimspielstätte.

Das MetLife Stadium hat bereits Spiele des CONCACAF Gold Cups 2011 und 2015 sowie der Copa América 2024 ausgerichtet.

Das Stadion bereitete sich auf das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vor, indem es Anfang dieses Jahres das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft ausrichtete, bei dem Chelsea vor 81.118 Zuschauern gegen Paris Saint-Germain antrat.