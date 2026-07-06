Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steigt am 19. Juli in den USA, genau gesagt in New Jersey.

Das größte Sportereignis der Welt kehrt zum ersten Mal seit der Austragung des Turniers in den Vereinigten Staaten im Jahr 1994 nach Nordamerika zurück. Auch damals triumphierte eine südamerikanische Nation, allerdings war es damals Brasilien, das den Titel holte.

Der offizielle FIFA-Ticketverkauf ist beendet, und Medienberichte nennen Preise von bis zu 30.000 US-Dollar für ein Finalticket.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Infos zu den WM-2026-Tickets, auch zu den Preisen.

Wann findet das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Wie viel kosten die Tickets für das WM-Finale 2026?

Die Preise sorgen für Diskussionen, weil das MetLife Stadium einige der teuersten Tickets für das Finale verkauft.

Offizielle Preise für das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale

Zwischen dem offiziellen Nennwert der FIFA und dem Preis auf dem Sekundärmarkt liegt jedoch ein großer Unterschied.

Die offiziellen Standard-Nennwerte der FIFA lagen je nach Sitzplatzkategorie zwischen 2.030 und 6.730 US-Dollar.

Weil die FIFA für ihren Primärbestand ein dynamisches Preismodell einführte, stiegen die Nennwerte für Premium-Sitzplätze der Kategorie 1 im FIFA-Portal auf 32.970 US-Dollar.

Das offizielle Nennwert-Stufensystem gliedert sich in vier Bereiche:

Kategorie 1 (untere Ebene, bevorzugte Seitenlinienplätze): Ursprünglicher Basis-Nennwert von 6.730 US-Dollar , wobei die Preise für erstklassige Plätze in der vorderen Kategorie dynamisch auf bis zu 32.970 US-Dollar stiegen .

Ursprünglicher Basis-Nennwert von , wobei die Preise für erstklassige Plätze in der vorderen Kategorie dynamisch auf bis zu stiegen Kategorie 2 (untere und obere Ränge, Ecken/Außenränder): fester Nennwert von 4.210 US-Dollar.

fester Nennwert von Kategorie 3 (obere Ebene, hinter den Toren): fester Nennwert von 2.790 $.

fester Nennwert von Kategorie 4 (obere Ebene, am weitesten vom Spielfeld entfernt): Die günstigste Option kostet 2.030 $.

Sekundärmarkt und Wiederverkaufspreise

Die FIFA verzichtet darauf, die Preise auf ihrem offiziellen Zweitmarkt zu begrenzen, um Schwarzhändler von Drittplattformen fernzuhalten. Deshalb haben sich die Angebotspreise vom ursprünglichen Nennwert entkoppelt.

Günstigste Tickets : Wer das billigste "Eintrittsticket" sucht, um nur dabei zu sein, findet Angebote für die obersten Reihen im Oberrang ab 8.000 bis 9.775 $.

: Wer das billigste "Eintrittsticket" sucht, um nur dabei zu sein, findet Angebote für die obersten Reihen im Oberrang ab bis Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis : Über alle Sektionen hinweg liegt der aktuell ermittelte Durchschnittspreis für ein Endspiel-Ticket auf dem Sekundärmarkt bei etwa 11.272 US-Dollar.

: Über alle Sektionen hinweg liegt der aktuell ermittelte Durchschnittspreis für ein Endspiel-Ticket auf dem Sekundärmarkt bei etwa Premium-Sitzplätze im unteren Rang: Wer einen verifizierten Sitzplatz der Kategorie 1 nahe dem Spielfeld sucht, findet auf dem Sekundärmarkt regelmäßig Angebote zwischen 15.000 und über 38.000 US-Dollar.

Wie kann man Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die nachträgliche Zufallsauswahl – sind inzwischen abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit im Primärmarkt nun extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Kann man Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 offiziell weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch. Der Marktplatz startete am 2. Oktober und ist über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Auch auf Sekundärplattformen wie StubHub werden in letzter Minute noch Tickets für das Finale der Weltmeisterschaft 2026 verfügbar sein.

Die Preise auf diesen Plattformen richten sich nach Angebot und Nachfrage. Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.

Wo findet das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Seit 1994 verzeichnete kein WM-Finale mehr so viele Zuschauer. Obwohl Kanada und Mexiko gemeinsam mit den Vereinigten Staaten als Gastgeber auftreten, findet das Finale im MetLife-Stadion in East Rutherford, New Jersey, statt.

Die Arena liegt im Meadowlands Sports Complex in East Rutherford, rund fünf Meilen westlich von New York City.

Das 2010 eröffnete Stadion ersetzte das Giants Stadium und dient den NFL-Teams New York Giants und New York Jets als Heimspielstätte.

Das MetLife Stadium hat Erfahrung mit Fußballspielen, weil dort schon Partien des CONCACAF Gold Cup 2011 und 2015 sowie der Copa América 2024 stattfanden.

Als Vorbereitung auf das Finale 2026 richtete die Arena Anfang dieses Jahres bereits das Endspiel der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft aus, bei dem Chelsea vor 81.118 Zuschauern gegen Paris Saint-Germain spielte.