Marokko reist am kommenden Montag nach Guadalajara, nachdem sich das Team den Platz in der Runde der letzten 32 erkämpft hat.

Die "Atlas-Löwen" belegten hinter Brasilien Platz zwei in Gruppe C und zeigten in der Gruppenphase eine präzise, kämpferische Leistung, die ihren Anspruch auf die Weltspitze unterstreicht.

Nun bereiten sie sich auf ein K.o.-Duell gegen den Gruppensieger von Gruppe F vor, in dem schon ein einziger Fehler ihren Turnierlauf beenden könnte.

Wann beginnt das WM-Spiel Marokkos im Achtelfinale?

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Monterrey Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Marokkos im Achtelfinale kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit aus dem Primärverkauf nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Dies ist keine Verlosung: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Runde der letzten 32 in Marokko?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten; auf Sekundärmärkten liegen die Preise noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 € – 4.200 € (1.518 €) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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