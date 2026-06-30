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So sichern Sie sich Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft: K.o.-Runde, bestätigte Spiele, mögliche Begegnungen, Kanada gegen Marokko und mehr

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Weltmeisterschaft

Das Achtelfinale rückt näher. Fest stehen schon die Spiele mit Brasilien, Paraguay und Kanada gegen Marokko.

Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 beginnt bald, denn die Runde der letzten 32 endet gerade. Der Turnierbaum steht fest, Fehler sind jetzt nicht mehr möglich.

Es zeichnen sich bereits hochkarätige Begegnungen ab, allen voran das historische Duell zwischen den Co-Gastgebern Kanada und Marokko, das am 4. Juli in Houston den Auftakt der Runde bildet. 

In den kommenden Tagen sichern sich weitere Top-Teams ihren Platz, darunter Brasilien und Paraguay. Diese möglichen Duelle treiben die Nachfrage in den Stadien der USA, Mexikos und Kanadas in die Höhe.

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Welche Spiele stehen im Achtelfinale an?

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDTAchtelfinale: BESTÄTIGT – Kanada gegen MarokkoHouston Stadium, USATickets kaufen
4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDTAchtelfinale: Paraguay gegen Frankreich / SchwedenPhiladelphia Stadium, USATickets kaufen
5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTAchtelfinale: Brasilien gegen Elfenbeinküste / NorwegenNew York New Jersey Stadium, USATickets
5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CSTAchtelfinale: Mexiko / Ecuador gegen England / DR KongoStadion von Mexiko-Stadt, MexikoKaufen
6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDTAchtelfinale: Portugal / Kroatien gegen Spanien / ÖsterreichDallas-Stadion, USATickets kaufen
6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDTAchtelfinale: USA / Bosnien und Herzegowina gegen Belgien / SenegalSeattle Stadium, USATickets kaufen
7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTAchtelfinale: Argentinien / Kap Verde gegen Australien / ÄgyptenAtlanta-Stadion, USATickets
7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDTAchtelfinale: Schweiz / Algerien gegen Kolumbien / GhanaVancouver Stadium, KanadaTickets
9. Juli – 11. Juli, verschiedene SpielzeitenViertelfinale: folgtBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityTickets
14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 UhrHalbfinale: wird noch bekannt gegebenDallas Stadium & Atlanta Stadium, USAKaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 UhrSpiel um Platz 3: noch nicht bestätigtMiami Stadium, USAKaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 UhrFinale: noch nicht bestätigtNew York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

Wie sehen die nächsten Spiele der Runde der letzten 32 aus?

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
29. Juni, Anpfiff 12:00 Uhr CDTRunde der letzten 32: Brasilien gegen JapanHouston Stadium, USA2:1
29. Juni, Anpfiff 16:30 Uhr EDTRunde der letzten 32: Deutschland gegen ParaguayBoston Stadium, USA1:1 (Paraguay gewann im Elfmeterschießen)
29. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CSTRunde der letzten 32: Niederlande gegen MarokkoMonterrey-Stadion, Mexiko1:1 (Marokko gewann im Elfmeterschießen)
30. Juni, Anpfiff 12 Uhr CDTRunde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen NorwegenDallas-Stadion, USAKaufen
30. Juni, Anpfiff 17:00 Uhr EDTRunde der 32: Frankreich gegen SchwedenNew York New Jersey Stadium, USATickets kaufen
30. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CSTRunde der 32: Mexiko gegen EcuadorStadion von Mexiko-Stadt, MexikoTickets kaufen
1. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTRunde der letzten 32: England gegen DR KongoAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
1. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr PDTRunde der 32: Belgien gegen SenegalSeattle Stadium, USATickets kaufen
1. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: USA gegen Bosnien und HerzegowinaSan Francisco Bay Area Stadium, USATickets kaufen
2. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: Spanien gegen ÖsterreichLos Angeles Stadium, USATickets
2. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr EDTRunde der letzten 32: Portugal gegen KroatienToronto Stadium, KanadaTickets
2. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: Schweiz gegen AlgerienVancouver Stadium, KanadaTickets
3. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr CDTRunde der letzten 32: Australien gegen ÄgyptenDallas Stadium, USATickets
3. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTRunde der 32: Argentinien gegen Kap VerdeMiami-Stadion, USATickets
3. Juli, Anpfiff 20:30 Uhr CDTRunde der letzten 32: Kolumbien gegen GhanaKansas City Stadium, USAKaufen

Wie können Fans Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Wiederverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

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