So sichern Sie sich Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft: K.o.-Runde, bestätigte Spiele, mögliche Begegnungen, Kanada gegen Marokko und mehr

Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 beginnt bald, denn die Runde der letzten 32 endet gerade. Der Turnierbaum steht fest, Fehler sind jetzt nicht mehr möglich.

Es zeichnen sich bereits hochkarätige Begegnungen ab, allen voran das historische Duell zwischen den Co-Gastgebern Kanada und Marokko, das am 4. Juli in Houston den Auftakt der Runde bildet.

In den kommenden Tagen sichern sich weitere Top-Teams ihren Platz, darunter Brasilien und Paraguay. Diese möglichen Duelle treiben die Nachfrage in den Stadien der USA, Mexikos und Kanadas in die Höhe.

Welche Spiele stehen im Achtelfinale an?

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDT Achtelfinale: BESTÄTIGT – Kanada gegen Marokko Houston Stadium, USA Tickets kaufen 4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDT Achtelfinale: Paraguay gegen Frankreich / Schweden Philadelphia Stadium, USA Tickets kaufen 5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT Achtelfinale: Brasilien gegen Elfenbeinküste / Norwegen New York New Jersey Stadium, USA Tickets 5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CST Achtelfinale: Mexiko / Ecuador gegen England / DR Kongo Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko Kaufen 6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDT Achtelfinale: Portugal / Kroatien gegen Spanien / Österreich Dallas-Stadion, USA Tickets kaufen 6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT Achtelfinale: USA / Bosnien und Herzegowina gegen Belgien / Senegal Seattle Stadium, USA Tickets kaufen 7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT Achtelfinale: Argentinien / Kap Verde gegen Australien / Ägypten Atlanta-Stadion, USA Tickets 7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDT Achtelfinale: Schweiz / Algerien gegen Kolumbien / Ghana Vancouver Stadium, Kanada Tickets 9. Juli – 11. Juli, verschiedene Spielzeiten Viertelfinale: folgt Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Tickets 14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Halbfinale: wird noch bekannt gegeben Dallas Stadium & Atlanta Stadium, USA Kaufen 18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Spiel um Platz 3: noch nicht bestätigt Miami Stadium, USA Kaufen 19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Finale: noch nicht bestätigt New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

Wie sehen die nächsten Spiele der Runde der letzten 32 aus?

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 29. Juni, Anpfiff 12:00 Uhr CDT Runde der letzten 32: Brasilien gegen Japan Houston Stadium, USA 2:1 29. Juni, Anpfiff 16:30 Uhr EDT Runde der letzten 32: Deutschland gegen Paraguay Boston Stadium, USA 1:1 (Paraguay gewann im Elfmeterschießen) 29. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CST Runde der letzten 32: Niederlande gegen Marokko Monterrey-Stadion, Mexiko 1:1 (Marokko gewann im Elfmeterschießen) 30. Juni, Anpfiff 12 Uhr CDT Runde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen Norwegen Dallas-Stadion, USA Kaufen 30. Juni, Anpfiff 17:00 Uhr EDT Runde der 32: Frankreich gegen Schweden New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen 30. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CST Runde der 32: Mexiko gegen Ecuador Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko Tickets kaufen 1. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT Runde der letzten 32: England gegen DR Kongo Atlanta-Stadion, USA Tickets kaufen 1. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr PDT Runde der 32: Belgien gegen Senegal Seattle Stadium, USA Tickets kaufen 1. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: USA gegen Bosnien und Herzegowina San Francisco Bay Area Stadium, USA Tickets kaufen 2. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: Spanien gegen Österreich Los Angeles Stadium, USA Tickets 2. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr EDT Runde der letzten 32: Portugal gegen Kroatien Toronto Stadium, Kanada Tickets 2. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: Schweiz gegen Algerien Vancouver Stadium, Kanada Tickets 3. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr CDT Runde der letzten 32: Australien gegen Ägypten Dallas Stadium, USA Tickets 3. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT Runde der 32: Argentinien gegen Kap Verde Miami-Stadion, USA Tickets 3. Juli, Anpfiff 20:30 Uhr CDT Runde der letzten 32: Kolumbien gegen Ghana Kansas City Stadium, USA Kaufen

Wie können Fans Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Wiederverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr