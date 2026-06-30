So sichern Sie sich Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft: K.o.-Runde, bestätigte Spiele, mögliche Begegnungen, Kanada gegen Marokko und mehr

Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 beginnt bald, denn die Runde der letzten 32 endet gerade. Der Turnierbaum steht fest, Fehler sind jetzt nicht mehr möglich.
Es zeichnen sich bereits hochkarätige Begegnungen ab, allen voran das historische Duell zwischen den Co-Gastgebern Kanada und Marokko, das am 4. Juli in Houston den Auftakt der Runde bildet.
In den kommenden Tagen sichern sich weitere Top-Teams ihren Platz, darunter Brasilien und Paraguay. Diese möglichen Duelle treiben die Nachfrage in den Stadien der USA, Mexikos und Kanadas in die Höhe.
Welche Spiele stehen im Achtelfinale an?
|Datum & Anstoßzeit
|Spieldetails
|Austragungsort
|Tickets
|4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDT
|Achtelfinale: BESTÄTIGT – Kanada gegen Marokko
|Houston Stadium, USA
|Tickets kaufen
|4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDT
|Achtelfinale: Paraguay gegen Frankreich / Schweden
|Philadelphia Stadium, USA
|Tickets kaufen
|5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT
|Achtelfinale: Brasilien gegen Elfenbeinküste / Norwegen
|New York New Jersey Stadium, USA
|Tickets
|5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CST
|Achtelfinale: Mexiko / Ecuador gegen England / DR Kongo
|Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko
|Kaufen
|6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDT
|Achtelfinale: Portugal / Kroatien gegen Spanien / Österreich
|Dallas-Stadion, USA
|Tickets kaufen
|6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT
|Achtelfinale: USA / Bosnien und Herzegowina gegen Belgien / Senegal
|Seattle Stadium, USA
|Tickets kaufen
|7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT
|Achtelfinale: Argentinien / Kap Verde gegen Australien / Ägypten
|Atlanta-Stadion, USA
|Tickets
|7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDT
|Achtelfinale: Schweiz / Algerien gegen Kolumbien / Ghana
|Vancouver Stadium, Kanada
|Tickets
|9. Juli – 11. Juli, verschiedene Spielzeiten
|Viertelfinale: folgt
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
|Tickets
|14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr
|Halbfinale: wird noch bekannt gegeben
|Dallas Stadium & Atlanta Stadium, USA
|Kaufen
|18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr
|Spiel um Platz 3: noch nicht bestätigt
|Miami Stadium, USA
|Kaufen
|19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr
|Finale: noch nicht bestätigt
|New York New Jersey Stadium, USA
|Tickets kaufen
Wie sehen die nächsten Spiele der Runde der letzten 32 aus?
|Datum & Anstoßzeit
|Spieldetails
|Austragungsort
|Tickets
|29. Juni, Anpfiff 12:00 Uhr CDT
|Runde der letzten 32: Brasilien gegen Japan
|Houston Stadium, USA
|2:1
|29. Juni, Anpfiff 16:30 Uhr EDT
|Runde der letzten 32: Deutschland gegen Paraguay
|Boston Stadium, USA
|1:1 (Paraguay gewann im Elfmeterschießen)
|29. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CST
|Runde der letzten 32: Niederlande gegen Marokko
|Monterrey-Stadion, Mexiko
|1:1 (Marokko gewann im Elfmeterschießen)
|30. Juni, Anpfiff 12 Uhr CDT
|Runde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen Norwegen
|Dallas-Stadion, USA
|Kaufen
|30. Juni, Anpfiff 17:00 Uhr EDT
|Runde der 32: Frankreich gegen Schweden
|New York New Jersey Stadium, USA
|Tickets kaufen
|30. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CST
|Runde der 32: Mexiko gegen Ecuador
|Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko
|Tickets kaufen
|1. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT
|Runde der letzten 32: England gegen DR Kongo
|Atlanta-Stadion, USA
|Tickets kaufen
|1. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr PDT
|Runde der 32: Belgien gegen Senegal
|Seattle Stadium, USA
|Tickets kaufen
|1. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT
|Runde der letzten 32: USA gegen Bosnien und Herzegowina
|San Francisco Bay Area Stadium, USA
|Tickets kaufen
|2. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr PDT
|Runde der letzten 32: Spanien gegen Österreich
|Los Angeles Stadium, USA
|Tickets
|2. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr EDT
|Runde der letzten 32: Portugal gegen Kroatien
|Toronto Stadium, Kanada
|Tickets
|2. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr PDT
|Runde der letzten 32: Schweiz gegen Algerien
|Vancouver Stadium, Kanada
|Tickets
|3. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr CDT
|Runde der letzten 32: Australien gegen Ägypten
|Dallas Stadium, USA
|Tickets
|3. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT
|Runde der 32: Argentinien gegen Kap Verde
|Miami-Stadion, USA
|Tickets
|3. Juli, Anpfiff 20:30 Uhr CDT
|Runde der letzten 32: Kolumbien gegen Ghana
|Kansas City Stadium, USA
|Kaufen
Wie können Fans Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.
WEITERLESEN: So kaufen Sie Wiederverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr