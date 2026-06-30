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So sichern Sie sich Tickets für Brasilien gegen Norwegen: WM-Preise, Infos zum Achtelfinale, Last-Minute-Angebote und mehr

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Brasilien trifft bei der Weltmeisterschaft als nächstes auf die Elfenbeinküste oder Norwegen. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

In East Rutherford bereitet sich der fünffache Weltmeister Brasilien auf das mit Spannung erwartete Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Norwegen vor.

Nach dem Erfolg im 32er-Spiel gegen Japan geht die Seleção selbstbewusst ins Achtelfinale, kennt aber die Gefahr durch den jungen norwegischen Jahrgang.

Norwegen sicherte sich seinen Platz auf spektakuläre Weise und setzte dabei auf die Abschlussstärke seines Aushängeschilds Erling Haaland sowie die kreativen Einfälle von Martin Ødegaard, um die Elfenbeinküste aus dem Turnier zu werfen.

Wann beginnt das WM-Spiel Brasilien gegen Norwegen?

Das Achtelfinale steigt im New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey.

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Weltmeisterschaft - WM Finalrunde
New York/New Jersey Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Brasilien gegen Norwegen kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt derzeit extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Brasilien gegen Norwegen?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Brasilien gegen Norwegen: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Brasilien gegen Norwegen

BRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

NOR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Brasilien gegen Norwegen: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

BRA

Letztes Spiel

NOR

0

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

1

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
0/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

Tabelle: Brasilien gegen Norwegen

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