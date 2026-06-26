In der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 steht ein Spitzenspiel bevor: Der fünfmalige Weltmeister Brasilien trifft auf die starke japanische Mannschaft.
Die Seleção marschierte souverän aus Gruppe C hervor, angeführt von einem glänzenden Vinícius Júnior und auf Hochtouren laufend als echter Turnierfavorit.
Nun erwartet sie jedoch eine harte Prüfung gegen die disziplinierten "Samurai Blue" von Hajime Moriyasu, die sich nach einer umkämpften Gruppenphase in Gruppe F für die K.o.-Runde qualifizierten.
Wann beginnt das WM-Spiel Brasilien gegen Japan?
Der Anpfiff erfolgt am Montag, 29. Juni, um 12:00 Uhr Ortszeit im Houston Stadium in den USA.
Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Brasilien gegen Japan kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot aus dem Primärverkauf nun extrem knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Brasilien gegen Japan?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Stufe / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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