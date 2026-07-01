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Book Belgium vs USA OR Bosnia and Herzegovina Tickets

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So sichern Sie sich Tickets für Belgien vs. USA ODER Bosnien und Herzegowina: WM-Preise, Achtelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

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Belgien steht im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Hier erfahren Sie, wie Sie sich Ihre Tickets sichern können.

Die "Red Devils" kehren am Montag (6. Juli) nach Seattle zurück, nachdem sie am Mittwoch im Lumen Field Senegal durch einen späten Elfmeter von Youri Tielemans in der letzten Minute der Verlängerung besiegt haben.

Belgien stand vor acht Jahren im WM-Halbfinale. Um diesmal ins Viertelfinale einzuziehen, muss die Mannschaft von Rudi Garcia entweder den Co-Gastgeber USA oder den europäischen Gegner Bosnien und Herzegowina schlagen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel Belgien gegen die USA ODER Bosnien und Herzegowina sichern und was diese kosten.

Wann ist der Anpfiff des WM-Spiels Belgien gegen die USA ODER Bosnien und Herzegowina?

Das Achtelfinale steigt im Seattle Stadium (Lumen Field).

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Belgien gegen die USA oder Bosnien und Herzegowina kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot aus dem Primärverkauf nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung: Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Spiele Belgien gegen USA oder Bosnien und Herzegowina?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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