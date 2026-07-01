So sichern Sie sich Tickets für Argentinien gegen Kap Verde: Preise für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft, Spielinfos für Miami, Last-Minute-Angebote und mehr

In der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 trifft Titelverteidiger Argentinien auf den Turnierneuling Kap Verde – ein klassisches Duell zwischen David und Goliath.
Angeführt vom Star Lionel Messi hat die Albiceleste die Gruppenphase überstanden und damit ihren Favoritenstatus bestätigt.
Nun fordert das Team die "Blue Sharks" heraus, die in Gruppe H alle Erwartungen übertrafen und sich den Einzug in die K.o.-Runde sicherten.
Argentinien gilt als klarer Favorit für den Einzug in die nächste Runde, doch der mutige Auftritt der Kapverdier zeigt, dass der Titelträger unter der Sonne Floridas keinen Moment nachlassen darf.
Wann beginnt das WM-Spiel Argentinien gegen Kap Verde?
Das K.-o.-Spiel trägt das Hard Rock Stadium in Miami, Florida, aus.
Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Argentinien gegen Kap Verde kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit auf dem Primärmarkt nun extrem gering.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Argentinien gegen Kap Verde?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Argentinien gegen Kap Verde: Alles, was Sie wissen müssen
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