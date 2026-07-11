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Book Argentina vs Switzerland World Cup Tickets

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So sichern Sie sich Tickets für Argentinien gegen die Schweiz: WM-Preise, Viertelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

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L. Messi

Argentinien und die Schweiz stehen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Hier erfahren Sie, wie Sie sich Ihre Tickets sichern können.

Der amtierende FIFA-Weltmeister Argentinien feierte am Dienstag in Atlanta ein starkes Comeback und besiegte Ägypten 3:2, obwohl die Mannschaft elf Minuten vor dem Ende 0:2 zurücklag.

Tore von Cristian Romero, Lionel Messi und Enzo Fernández bescherten der "Albiceleste" von Lionel Scaloni einen sensationellen Sieg und ein Viertelfinale gegen den europäischen Herausforderer Schweiz.

Murat Yakins Schweizer Team gewann das Elfmeterschießen 4:3 gegen Kolumbien, nachdem 120 Minuten in Vancouver torlos geblieben waren.

Die Schweiz steht zum ersten Mal seit 1954 wieder im WM-Viertelfinale, Argentinien will als erstes Team seit Brasilien 1958 und 1962 den Titel verteidigen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel Argentinien gegen die Schweiz bekommen und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Argentinien gegen die Schweiz?

Das Viertelfinale steigt im Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Argentinien gegen die Schweiz kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Argentinien gegen die Schweiz?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Argentinien gegen die Schweiz: Alles, was Sie wissen müssen

Form der Teams Argentinien gegen Schweiz

ARG

ARG - Form

ALG
S3-0
AUT
S2-0
JOR
S1-3
CPV
S3-2
ÄGY
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUI

SUI - Form

QAT
U1-1
BIH
S4-1
CAN
S2-1
ALG
S2-0
COL
S0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Argentinien gegen die Schweiz: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

ARG

Letzte 3 Spiele

SUI

2

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

5

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
1/3
Beide Teams haben getroffen
2/3

Argentinien gegen die Schweiz: Teamnews

Argentinien vs Schweiz Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-2-1-2
Argentinien crest
Argentinien
ARG
Aufstellung
Schweiz crest
Schweiz
SUI
4-3-3
23E. Martinez25F. Medina6L. Martinez5L. Paredes13C. Romero26N. Molina20A. Mac Allister24Enzo Fernández7R. De Paul10L. Messi22L. Martinez1G. Kobel2M. Muheim4N. Elvedi6D. Zakaria5M. Akanji8R. Freuler15D. Sow10G. Xhaka11D. Ndoye7B. Embolo17R. Vargas
Schweiz crest
Schweiz
SUI
4-1-2-1-2
Argentinien

Startelf

Schweiz

Trainer

  • L. Scaloni
  • M. Yakin

Verletzungen und Sperren

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