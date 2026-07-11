Der amtierende FIFA-Weltmeister Argentinien feierte am Dienstag in Atlanta ein starkes Comeback und besiegte Ägypten 3:2, obwohl die Mannschaft elf Minuten vor dem Ende 0:2 zurücklag.

Tore von Cristian Romero, Lionel Messi und Enzo Fernández bescherten der "Albiceleste" von Lionel Scaloni einen sensationellen Sieg und ein Viertelfinale gegen den europäischen Herausforderer Schweiz.

Murat Yakins Schweizer Team gewann das Elfmeterschießen 4:3 gegen Kolumbien, nachdem 120 Minuten in Vancouver torlos geblieben waren.

Die Schweiz steht zum ersten Mal seit 1954 wieder im WM-Viertelfinale, Argentinien will als erstes Team seit Brasilien 1958 und 1962 den Titel verteidigen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel Argentinien gegen die Schweiz bekommen und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Argentinien gegen die Schweiz?

Das Viertelfinale steigt im Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Weltmeisterschaft - Viertel Finale Kansas City Stadium

Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Argentinien gegen die Schweiz kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Argentinien gegen die Schweiz?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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