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So sichern Sie sich Tickets für Argentinien gegen die Schweiz ODER Kolumbien: WM-Preise, Viertelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

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Argentinien steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Hier erfährst du, wie du dir deine Tickets sichern kannst.

Der amtierende FIFA-Weltmeister Argentinien feierte am Dienstag in Atlanta ein starkes Comeback und besiegte Ägypten 3:2, obwohl die Mannschaft elf Minuten vor dem Ende noch 0:2 zurücklag.

Tore von Cristian Romero, Lionel Messi und Enzo Fernández bescherten der "Albiceleste" von Lionel Scaloni einen sensationellen Sieg und ebneten den Weg für ein Viertelfinale gegen den europäischen Herausforderer Schweiz oder das südamerikanische Nachbarland Kolumbien.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel Argentinien gegen die Schweiz oder Kolumbien bekommen und was diese kosten.

Wann ist der Anpfiff des WM-Spiels Argentinien gegen die Schweiz ODER Kolumbien?

Das Viertelfinale steigt im Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Argentinien gegen die Schweiz ODER Kolumbien kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es ist keine Verlosung: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Spiele Argentinien gegen die Schweiz ODER Kolumbien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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