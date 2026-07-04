Die "Pharaonen" erreichten am Freitag durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Australien zum ersten Mal seit 1934 das Achtelfinale einer FIFA-Weltmeisterschaft und wollen am Dienstag (7. Juli) in Atlanta als fünfte afrikanische Nation ins Viertelfinale.
Dazu muss das Team von Hossam Hassan den amtierenden Weltmeister Argentinien schlagen, der sich am Freitag in der Verlängerung gegen den WM-Debütanten Kap Verde durchgesetzt hat.
Mit Lionel Messi, dem Spitzenreiter im Rennen um den Goldenen Schuh, an der Spitze ihres Angriffs strebt die "Albiceleste" von Lionel Scaloni an, als erste Mannschaft seit Brasilien 1958 und 1962 den WM-Titel zweimal in Folge zu gewinnen.
GOAL liefert Ihnen alle Infos zu den WM-2026-Tickets, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel Argentinien gegen Ägypten sichern und was diese kosten.
Wann beginnt das WM-Spiel Argentinien gegen Ägypten?
Das Achtelfinale steigt im Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Argentinien gegen Ägypten kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.
Da in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen eingingen, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt derzeit extrem gering.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Argentinien gegen Ägypten?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Argentinien gegen Ägypten: Alles, was Sie wissen müssen
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