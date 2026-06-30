So sichern Sie sich Last-Minute-Tickets für Mexiko gegen Ecuador: WM-Preise, Infos zum Achtelfinale, Last-Minute-Angebote und mehr

Heute Abend sorgt das legendäre Estadio Azteca für eine elektrisierende Stimmung, wenn Co-Gastgeber Mexiko in der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 auf Ecuador trifft.
"El Tri" geht mit Selbstvertrauen in die K.o.-Runde, weil die Mannschaft Gruppe A als Erster beendet hat und damit im ganzen Land Zuversicht weckt.
Gegenüber steht Ecuador, das nach einem Überraschungssieg gegen Deutschland aus der schweren Gruppe E kam.
Wann beginnt das WM-Spiel Mexiko gegen Ecuador?
Das Duell findet im legendären Estadio Azteca in Mexiko-Stadt statt.
Was ist das nächste Achtelfinalspiel?
Datum
Spielpaarung
Austragungsort
Tickets
Mo., 6. Juli
Mexiko/Ecuador vs. England / DR Kongo
Estadio Azteca, Mexiko
Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Mexiko gegen Ecuador kaufen?
Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Mexiko gegen Ecuador?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Mexiko vs. Ecuador: Alles, was Sie wissen müssen
Form von Mexiko gegen Ecuador
Mexiko gegen Ecuador: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen
Tabelle: Mexiko gegen Ecuador
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