Am 25. Juni findet im MetLife Stadium in New Jersey das abschließende Gruppenspiel der WM-Gruppe E zwischen Ecuador und Deutschland statt.

Deutschland nimmt seit 1954 an jeder Weltmeisterschaft teil und gewann 1954, 1974, 1990 und 2014 den Titel.

Wann findet das Spiel Ecuador gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E New York/New Jersey Stadium

Spielplan von Ecuador bei der WM 2026

Ecuador will nach einer starken Qualifikation, in der das Team Rang zwei in der CONMEBOL-Wertung erreichte, den Schwung beibehalten. In Nordamerika warten diese Spiele auf die Mannschaft:

Datum Spiel Austragungsort Endergebnis / Tickets 14. Juni Elfenbeinküste gegen Ecuador Lincoln Financial Field (Philadelphia) 1:0 Samstag, 20. Juni Ecuador gegen Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) 0:0 Do., 25. Juni Ecuador gegen Deutschland MetLife Stadium (East Rutherford) Tickets

Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase 2018 und 2022 steht Deutschland bei der WM 2026 unter Druck. Der Spielplan für Gruppe E sieht so aus:

Datum Spiel Austragungsort Endergebnis / Tickets So, 14. Juni Deutschland – Curaçao NRG Stadium (Houston) 7:1 Sa., 20. Juni Deutschland gegen die Elfenbeinküste BMO Field (Toronto) 2:1 Do., 25. Juni Ecuador gegen Deutschland MetLife Stadium (East Rutherford) Tickets

Wie können Sie Ihre Tickets für das Spiel Ecuador gegen Deutschland kaufen?

Mit dem heutigen Tag sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsverlosungen – beendet. Wegen der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Ecuador gegen Deutschland?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Achtelfinale – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Alles, was Sie über das MetLife Stadium wissen müssen

Das MetLife Stadium ist eine Mehrzweckarena im Meadowlands Sports Complex in East Rutherford, New Jersey, fünf Meilen westlich von New York City.

Das 2010 eröffnete Stadion ersetzte das Giants Stadium und dient den NFL-Teams New York Giants und New York Jets als Heimspielstätte.

Das MetLife Stadium hat viel Erfahrung mit Fußballspielen und richtete bereits Turniere wie den CONCACAF Gold Cup 2011 und 2015 sowie die Copa América 2024 aus.

Als Vorbereitung auf das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richtete die Arena Anfang dieses Jahres das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft aus, bei dem Chelsea vor 81.118 Zuschauern gegen Paris Saint-Germain spielte.

Was ist vom Spiel Ecuador gegen Deutschland zu erwarten?

ECU Letzte 2 Spiele GER 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Ecuador 2 - 4 Deutschland

Ecuador 0 - 3 Deutschland 2 Erzielte Tore 7 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2







