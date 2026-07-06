So sichern Sie sich Last-Minute-Tickets für das Achtelfinale Portugal gegen Spanien: Preise für die WM in Dallas, Spielplan, Last-Minute-Angebote und mehr

Es ist das Achtelfinale, auf das alle gewartet haben – vor allem die Menschen auf der Iberischen Halbinsel. Spanien spielt am Montag (6. Juli) in Dallas gegen den Nachbarn und Rivalen Portugal. Der Sieger erreicht das Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Viele glaubten, Cristiano Ronaldo sei bei diesem Turnier schon ausgeschieden, als er im Spiel gegen Kroatien vom Platz ging, doch Gonçalo Ramos' Kopfballtreffer in der Schlussphase brachte Portugal den Sieg und den Einzug in die nächste Runde.

Werden CR7 & Co. es jedoch schaffen, eine hartnäckige spanische Mannschaft zu knacken, die bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 noch kein Gegentor kassiert hat? Erschwerend kommt hinzu, dass "La Roja" – abgesehen von Niederlagen im Elfmeterschießen – derzeit eine Serie von 35 ungeschlagenen Spielen vorweisen kann.

Wann beginnt das Spiel Portugal gegen Spanien?

Das Achtelfinale steigt im AT&T Stadium in Dallas.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

So kaufen Sie Tickets für das WM-Spiel Portugal gegen Spanien

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Anbieters.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Portugal gegen Spanien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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