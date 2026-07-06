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So sichern Sie sich Last-Minute-Tickets für das Achtelfinale Portugal gegen Spanien: Preise für die WM in Dallas, Spielplan, Last-Minute-Angebote und mehr

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C. Ronaldo
L. Yamal

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft steht uns ein iberisches Derby bevor. Hier erfährst du, wie du dir deine Tickets sichern kannst.

Es ist das Achtelfinale, auf das alle gewartet haben – vor allem die Menschen auf der Iberischen Halbinsel. Spanien spielt am Montag (6. Juli) in Dallas gegen den Nachbarn und Rivalen Portugal. Der Sieger erreicht das Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Viele glaubten, Cristiano Ronaldo sei bei diesem Turnier schon ausgeschieden, als er im Spiel gegen Kroatien vom Platz ging, doch Gonçalo Ramos' Kopfballtreffer in der Schlussphase brachte Portugal den Sieg und den Einzug in die nächste Runde.

Werden CR7 & Co. es jedoch schaffen, eine hartnäckige spanische Mannschaft zu knacken, die bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 noch kein Gegentor kassiert hat? Erschwerend kommt hinzu, dass "La Roja" – abgesehen von Niederlagen im Elfmeterschießen – derzeit eine Serie von 35 ungeschlagenen Spielen vorweisen kann.

Wann beginnt das Spiel Portugal gegen Spanien?

Das Achtelfinale steigt im AT&T Stadium in Dallas.

So kaufen Sie Tickets für das WM-Spiel Portugal gegen Spanien

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Anbieters.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Portugal gegen Spanien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Portugal gegen Spanien: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Portugal gegen Spanien

POR

POR - Form

NGA
S2-1
COD
U1-1
UZB
S5-0
COL
U0-0
CRO
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ESP

ESP - Form

PER
S1-3
CPV
U0-0
KSA
S4-0
URU
S0-1
AUT
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Portugal gegen Spanien: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

POR

Letzte 5 Spiele

ESP

1

Sieg

3

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Portugal gegen Spanien: Teamnews

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