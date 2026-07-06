Das Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 steuert auf seinen Höhepunkt zu. Jeder Fehler kann das Aus bedeuten, daher herrscht im Turnierbaum bereits Chaos.

Die ersten Spitzenspiele haben die Erwartungen erfüllt. Die K.o.-Runde begann in Houston, wo Mitausrichter Kanada nach einem 3:0 gegen Marokko ausschied.

Seitdem ging es gnadenlos weiter: Frankreich gewann 1:0 gegen Paraguay, England überstand einen 3:2-Krimi gegen den Mitausrichter Mexiko, obwohl es ab der 60. Minute in Unterzahl spielte, und Norwegen setzte sich 2:1 gegen Brasilien durch.

Nun stehen die letzten Viertelfinalplätze fest – darunter die Topduelle Portugal gegen Spanien und der Co-Gastgeber USA gegen Belgien. Die verbleibenden Spiele treiben die Nachfrage nach Tickets in die Höhe und lassen die Preise an allen Spielorten steigen.

Welche Achtelfinalspiele stehen fest?

Datum & Anpfiff Spieldetails Austragungsort Tickets 4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDT Achtelfinale: Kanada gegen Marokko Houston Stadium, USA 0:3 4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDT Achtelfinale: Paraguay gegen Frankreich Philadelphia-Stadion, USA 0:1 5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT Achtelfinale: Brasilien gegen Norwegen New York New Jersey Stadium, USA 1:2 5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CST Achtelfinale: Mexiko gegen England Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko 2.–3. 6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDT Achtelfinale: Portugal gegen Spanien Dallas-Stadion, USA Tickets kaufen 6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT Achtelfinale: USA gegen Belgien Seattle Stadium, USA Tickets kaufen 7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT Achtelfinale: Argentinien gegen Ägypten Atlanta-Stadion, USA Tickets kaufen 7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDT Achtelfinale: Schweiz gegen Kolumbien Vancouver Stadium, Kanada Tickets kaufen 9. Juli – 11. Juli, verschiedene Spielzeiten Viertelfinale: Frankreich gegen Marokko / England gegen Norwegen / noch offen / noch offen Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Tickets kaufen 14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Halbfinale: noch zu bestätigen Dallas Stadium & Atlanta Stadium, USA Tickets kaufen 18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Spiel um Platz 3: noch nicht bestätigt Miami Stadium, USA Tickets kaufen 19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Finale: noch nicht bekannt New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

Wie sehen die nächsten Spiele der Runde der letzten 32 aus?

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 29. Juni, Anpfiff 12:00 Uhr CDT Runde der letzten 32: Brasilien gegen Japan Houston Stadium, USA 2:1 29. Juni, Anpfiff 16:30 Uhr EDT Runde der letzten 32: Deutschland gegen Paraguay Boston Stadium, USA 1:1 (Paraguay gewann im Elfmeterschießen) 29. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CST Runde der letzten 32: Niederlande gegen Marokko Monterrey-Stadion, Mexiko 1:1 (Marokko gewann im Elfmeterschießen) 30. Juni, Anpfiff 12 Uhr CDT Runde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen Norwegen Dallas-Stadion, USA 1:2 30. Juni, Anpfiff 17:00 Uhr EDT Runde der 32: Frankreich gegen Schweden New York New Jersey Stadium, USA 3:0 30. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CST Runde der letzten 32: Mexiko gegen Ecuador Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko 2:0 1. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT Runde der letzten 32: England gegen DR Kongo Atlanta-Stadion, USA 2:1 1. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: Belgien gegen Senegal Seattle Stadium, USA 3:2 1. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: USA gegen Bosnien und Herzegowina San Francisco Bay Area Stadium, USA 2:0 2. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr PDT Runde der 32: Spanien gegen Österreich Los Angeles Stadium, USA 3:0 2. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr EDT Runde der letzten 32: Portugal gegen Kroatien Toronto Stadium, Kanada 2:1 2. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: Schweiz gegen Algerien Vancouver Stadium, Kanada 2:0 3. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr CDT Runde der letzten 32: Australien gegen Ägypten Dallas Stadium, USA 1:1 (2:4 im Elfmeterschießen) 3. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT Runde der 32: Argentinien gegen Kap Verde Miami-Stadion, USA 3:2 3. Juli, Anpfiff 20:30 Uhr CDT Runde der letzten 32: Kolumbien gegen Ghana Kansas City Stadium, USA 1:0

Wie kann man Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

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