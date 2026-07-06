Das Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 steuert auf seinen Höhepunkt zu. Jeder Fehler kann das Aus bedeuten, daher herrscht im Turnierbaum bereits Chaos.
Die ersten Spitzenspiele haben die Erwartungen erfüllt. Die K.o.-Runde begann in Houston, wo Mitausrichter Kanada nach einem 3:0 gegen Marokko ausschied.
Seitdem ging es gnadenlos weiter: Frankreich gewann 1:0 gegen Paraguay, England überstand einen 3:2-Krimi gegen den Mitausrichter Mexiko, obwohl es ab der 60. Minute in Unterzahl spielte, und Norwegen setzte sich 2:1 gegen Brasilien durch.
Nun stehen die letzten Viertelfinalplätze fest – darunter die Topduelle Portugal gegen Spanien und der Co-Gastgeber USA gegen Belgien. Die verbleibenden Spiele treiben die Nachfrage nach Tickets in die Höhe und lassen die Preise an allen Spielorten steigen.
Welche Achtelfinalspiele stehen fest?
|Datum & Anpfiff
|Spieldetails
|Austragungsort
|Tickets
|4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDT
|Achtelfinale: Kanada gegen Marokko
|Houston Stadium, USA
|0:3
|4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDT
|Achtelfinale: Paraguay gegen Frankreich
|Philadelphia-Stadion, USA
|0:1
|5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT
|Achtelfinale: Brasilien gegen Norwegen
|New York New Jersey Stadium, USA
|1:2
|5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CST
|Achtelfinale: Mexiko gegen England
|Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko
|2.–3.
|6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDT
|Achtelfinale: Portugal gegen Spanien
|Dallas-Stadion, USA
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|6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT
|Achtelfinale: USA gegen Belgien
|Seattle Stadium, USA
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|7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT
|Achtelfinale: Argentinien gegen Ägypten
|Atlanta-Stadion, USA
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|7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDT
|Achtelfinale: Schweiz gegen Kolumbien
|Vancouver Stadium, Kanada
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|9. Juli – 11. Juli, verschiedene Spielzeiten
|Viertelfinale: Frankreich gegen Marokko / England gegen Norwegen / noch offen / noch offen
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
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|14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr
|Halbfinale: noch zu bestätigen
|Dallas Stadium & Atlanta Stadium, USA
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|18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr
|Spiel um Platz 3: noch nicht bestätigt
|Miami Stadium, USA
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|19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr
|Finale: noch nicht bekannt
|New York New Jersey Stadium, USA
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Wie sehen die nächsten Spiele der Runde der letzten 32 aus?
Wie kann man Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
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