Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP
Book Round of 16 Tickets

Übersetzt von

So sichern Sie sich Last-Minute-Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft: K.o.-Runde, Argentinien gegen Ägypten und mehr

SHOPPING
Tickets
Weltmeisterschaft

Das Achtelfinale rückt näher. Fest stehen schon die Spiele mit Brasilien, Paraguay und Kanada gegen Marokko.

Das Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 steuert auf seinen Höhepunkt zu. Jeder Fehler kann das Aus bedeuten, daher herrscht im Turnierbaum bereits Chaos.

Die ersten Spitzenspiele haben die Erwartungen erfüllt. Die K.o.-Runde begann in Houston, wo Mitausrichter Kanada nach einem 3:0 gegen Marokko ausschied. 

Seitdem ging es gnadenlos weiter: Frankreich gewann 1:0 gegen Paraguay, England überstand einen 3:2-Krimi gegen den Mitausrichter Mexiko, obwohl es ab der 60. Minute in Unterzahl spielte, und Norwegen setzte sich 2:1 gegen Brasilien durch.  

Nun stehen die letzten Viertelfinalplätze fest – darunter die Topduelle Portugal gegen Spanien und der Co-Gastgeber USA gegen Belgien. Die verbleibenden Spiele treiben die Nachfrage nach Tickets in die Höhe und lassen die Preise an allen Spielorten steigen.

WM-Tickets buchenTicketsbuchen

Welche Achtelfinalspiele stehen fest?

Datum & AnpfiffSpieldetailsAustragungsortTickets
4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDTAchtelfinale: Kanada gegen MarokkoHouston Stadium, USA0:3
4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDTAchtelfinale: Paraguay gegen FrankreichPhiladelphia-Stadion, USA0:1
5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTAchtelfinale: Brasilien gegen NorwegenNew York New Jersey Stadium, USA1:2
5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CSTAchtelfinale: Mexiko gegen EnglandStadion von Mexiko-Stadt, Mexiko2.–3.
6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDTAchtelfinale: Portugal gegen Spanien Dallas-Stadion, USATickets kaufen
6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDTAchtelfinale: USA gegen Belgien Seattle Stadium, USATickets kaufen
7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTAchtelfinale: Argentinien gegen ÄgyptenAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDTAchtelfinale: Schweiz gegen KolumbienVancouver Stadium, KanadaTickets kaufen
9. Juli – 11. Juli, verschiedene SpielzeitenViertelfinale: Frankreich gegen Marokko / England gegen Norwegen / noch offen / noch offenBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityTickets kaufen
14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 UhrHalbfinale: noch zu bestätigenDallas Stadium & Atlanta Stadium, USATickets kaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 UhrSpiel um Platz 3: noch nicht bestätigtMiami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 UhrFinale: noch nicht bekanntNew York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

Wie sehen die nächsten Spiele der Runde der letzten 32 aus?

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
29. Juni, Anpfiff 12:00 Uhr CDTRunde der letzten 32: Brasilien gegen JapanHouston Stadium, USA2:1
29. Juni, Anpfiff 16:30 Uhr EDTRunde der letzten 32: Deutschland gegen ParaguayBoston Stadium, USA1:1 (Paraguay gewann im Elfmeterschießen)
29. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CSTRunde der letzten 32: Niederlande gegen MarokkoMonterrey-Stadion, Mexiko1:1 (Marokko gewann im Elfmeterschießen)
30. Juni, Anpfiff 12 Uhr CDTRunde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen NorwegenDallas-Stadion, USA1:2
30. Juni, Anpfiff 17:00 Uhr EDTRunde der 32: Frankreich gegen SchwedenNew York New Jersey Stadium, USA3:0
30. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CSTRunde der letzten 32: Mexiko gegen EcuadorStadion von Mexiko-Stadt, Mexiko2:0
1. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTRunde der letzten 32: England gegen DR KongoAtlanta-Stadion, USA2:1
1. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: Belgien gegen SenegalSeattle Stadium, USA3:2
1. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: USA gegen Bosnien und HerzegowinaSan Francisco Bay Area Stadium, USA2:0
2. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr PDTRunde der 32: Spanien gegen ÖsterreichLos Angeles Stadium, USA3:0
2. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr EDTRunde der letzten 32: Portugal gegen KroatienToronto Stadium, Kanada2:1
2. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: Schweiz gegen AlgerienVancouver Stadium, Kanada2:0
3. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr CDTRunde der letzten 32: Australien gegen ÄgyptenDallas Stadium, USA1:1 (2:4 im Elfmeterschießen)
3. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTRunde der 32: Argentinien gegen Kap VerdeMiami-Stadion, USA3:2
3. Juli, Anpfiff 20:30 Uhr CDTRunde der letzten 32: Kolumbien gegen GhanaKansas City Stadium, USA1:0

Wie kann man Tickets für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Wiederverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

WM-Tickets buchenTicketsbuchen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen