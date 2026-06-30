Im pazifischen Nordwesten treffen zwei unterschiedliche Spielstile aufeinander, wenn Belgien im mit Spannung erwarteten Duell der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 auf Senegal trifft.
Die "Roten Teufel" setzten sich dank ihrer Offensivstärke an die Spitze von Gruppe G, während die "Teranga-Löwen" sich in der hart umkämpften Gruppe I durchsetzten und ihren Platz in der K.o.-Runde sicherten.
Belgien gilt zwar als Favorit, doch Senegals Tempo im Umschalten und seine körperliche Präsenz stellen Domenico Tedescos Team vor eine harte Probe.
Wann beginnt das WM-Spiel Belgien gegen Senegal?
Das Spiel Belgien gegen Senegal findet im für seine lautstarken Fans bekannten Seattle Stadium (Lumen Field) in Seattle, Washington, statt.
Wie könnte das Achtelfinale nach dem Spiel Belgien gegen Senegal aussehen?
Datum
Spielpaarung
Austragungsort
Tickets
6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT
Achtelfinale: USA / Bosnien und Herzegowina gegen Belgien / Senegal
Seattle Stadium, USA
Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Belgien gegen Senegal kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Belgien gegen Senegal?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten lagen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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Belgien gegen Senegal Form
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