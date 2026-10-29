Buffalo Bills gegen Baltimore Ravens: Kick-off-Zeit

Die Buffalo Bills empfangen die Baltimore Ravens im Highmark Stadium in Orchard Park, New York, am 8. Spieltag der regulären NFL-Saison. Der Kick-off ist für Sonntag, den 1. November, um 13 Uhr ET / 10 Uhr PT (18 Uhr GMT) angesetzt.

Die Fans hoffen auf ein spektakuläres Quarterback-Duell zwischen Josh Allen und Lamar Jackson. Während die in der AFC East führenden Bills (5-1) ihren dritten Sieg in Folge anstreben, wollen die Ravens aus der AFC (4-3) ihre dritte Niederlage in Folge verhindern.

So seht Ihr Buffalo Bills gegen Baltimore Ravens

In den USA:

CBS / Paramount+ / Fubo

Im Vereinigten Königreich:

Sky Sports+

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Buffalo Bills gegen Baltimore Ravens: Team-News

Im Mittelpunkt der Team-News steht die erwartete Rückkehr von Ravens-Superstar und Quarterback Lamar Jackson. Zugleich haben beide Teams mit erheblichen Ausfällen in ihren Lines und Defensiv-Backfields zu kämpfen.

Baltimore Ravens: Team-News

Die wichtigste Entwicklung für Baltimore: Quarterback Lamar Jackson absolvierte das Training vollständig und ist auf Kurs, am Sonntag zu starten. Jackson verpasste die vergangenen drei Spiele wegen einer in Woche 4 erlittenen schweren Knöchelverstauchung. Seine Einsatzfähigkeit ist ein enormer Schub für die Ravens, die nach zwei Niederlagen in Folge wieder gewinnen wollen.

Allerdings plagen die Ravens sowohl in beiden Lines als auch im Kern ihrer Defensive erhebliche Verletzungssorgen:

Stützen der Defensive fehlen : Defensivstütze Roquan Smith (Knie) und Star-Safety Kyle Hamilton (Knie) verpassten beide das erste Training der Woche. Auch Ersatz-Safety Jaylinn Hawkins (Knie) nahm nicht teil.

: Defensivstütze Roquan Smith (Knie) und Star-Safety Kyle Hamilton (Knie) verpassten beide das erste Training der Woche. Auch Ersatz-Safety Jaylinn Hawkins (Knie) nahm nicht teil. Veränderungen in der Offensive Line : Rookie-Guard Vega Ioane (Knie), ein Erstrundenpick, wird voraussichtlich einige Zeit ausfallen, nachdem er sich vergangene Woche gegen Cincinnati eine Verstauchung des Innenbands zugezogen hat. Während der per Trade verpflichtete Center Cam Jurgens wieder uneingeschränkt in der Aufstellung steht, können Left Tackle Ronnie Stanley (Zeh/Knöchel) und Guard John Simpson (Leiste) weiterhin nur eingeschränkt trainieren.

: Rookie-Guard Vega Ioane (Knie), ein Erstrundenpick, wird voraussichtlich einige Zeit ausfallen, nachdem er sich vergangene Woche gegen Cincinnati eine Verstauchung des Innenbands zugezogen hat. Während der per Trade verpflichtete Center Cam Jurgens wieder uneingeschränkt in der Aufstellung steht, können Left Tackle Ronnie Stanley (Zeh/Knöchel) und Guard John Simpson (Leiste) weiterhin nur eingeschränkt trainieren. Erfreuliche Rückkehrer: Positiv ist, dass Tight End Mark Andrews (Hand) und Linebacker Trey Hendrickson (Finger) das Training vollständig absolvierten. Zudem wurde Running Back Adam Randall (Nacken) für die Rückkehr von der Injured-Reserve-Liste vorgesehen und trainierte ohne Einschränkungen.

Buffalo Bills: Team-News

Die Bills kehren nach ihrer spielfreien Woche 7 ausgeruht zurück. Die zusätzliche Pause hat mehreren wichtigen Spielern geholfen, ihrer Rückkehr näherzukommen. Ein bedeutender Spieler für die Blocking-Arbeit bereitet jedoch weiterhin Sorgen:

Schwachstelle in der Offensive Line : Starting Right Tackle Spencer Brown (Rücken) nahm nicht am Training teil. Er kämpft weiterhin mit hartnäckigen Rückenproblemen, wegen derer er bereits Anfang Oktober ausfiel.

: Starting Right Tackle Spencer Brown (Rücken) nahm nicht am Training teil. Er kämpft weiterhin mit hartnäckigen Rückenproblemen, wegen derer er bereits Anfang Oktober ausfiel. Fortschritte beim Star-Receiver : Star-Wide-Receiver D.J. Moore (Schulter) kehrte in einem roten Trikot, das Körperkontakt untersagt, aufs Feld zurück. Moore verpasste wegen einer Verstauchung des AC-Gelenks die vergangenen beiden Spiele, fing bei individuellen Übungen aber Pässe von Josh Allen. Damit ist er weiter auf Kurs für Sonntag.

: Star-Wide-Receiver D.J. Moore (Schulter) kehrte in einem roten Trikot, das Körperkontakt untersagt, aufs Feld zurück. Moore verpasste wegen einer Verstauchung des AC-Gelenks die vergangenen beiden Spiele, fing bei individuellen Übungen aber Pässe von Josh Allen. Damit ist er weiter auf Kurs für Sonntag. Verstärkung für die Defensive Line : Defensive Tackle Ed Oliver (Knie) nahm eingeschränkt am Training teil. Oliver hat seit einem harten Treffer gegen die Patriots am 4. Oktober nicht mehr gespielt. Seine Rückkehr wird entscheidend sein, um das Laufspiel der Ravens zu stoppen.

: Defensive Tackle Ed Oliver (Knie) nahm eingeschränkt am Training teil. Oliver hat seit einem harten Treffer gegen die Patriots am 4. Oktober nicht mehr gespielt. Seine Rückkehr wird entscheidend sein, um das Laufspiel der Ravens zu stoppen. Weitere wichtige Personalien : Tight End Dalton Kincaid (Brust) und Pass Rusher Bradley Chubb (Brust/Daumen) trainierten eingeschränkt und trugen Trikots, die Körperkontakt untersagen. Rookie-Wide-Receiver Tyrell Shavers (Knie) stand ebenfalls erstmals in dieser Saison auf dem Trainingsfeld. Damit begann seine 21-tägige Frist für eine Rückkehr von der PUP-Liste.

: Tight End Dalton Kincaid (Brust) und Pass Rusher Bradley Chubb (Brust/Daumen) trainierten eingeschränkt und trugen Trikots, die Körperkontakt untersagen. Rookie-Wide-Receiver Tyrell Shavers (Knie) stand ebenfalls erstmals in dieser Saison auf dem Trainingsfeld. Damit begann seine 21-tägige Frist für eine Rückkehr von der PUP-Liste. Kadermaßnahmen und Sperren: Safety C.J. Gardner-Johnson verpasst das Spiel wegen einer von der Liga verhängten Sperre für ein Spiel. Damar Hamlin rückt dadurch in die Startaufstellung. Um die Kaderbreite abzusichern, holten die Bills Defensive End Andre Jones Jr. und Cornerback A.J. Woods zurück in den Practice Squad und trennten sich von Defensive Lineman Austin Johnson.

Buffalo Bills BUF Form Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Alle Spiele Alle Spiele Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF S Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF S Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE N Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC S Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET S Einsätze 5 Erreichte Punkte 161 Alle Spiele Alle Spiele Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN N Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL N Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL S Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN S Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL S Einsätze 5 Erreichte Punkte 111

Head to Head Unentschieden 4 0 1 USA NFL Buffalo Bills BUF 41 Baltimore Ravens BAL 40 END USA NFL Buffalo Bills BUF 27 Baltimore Ravens BAL 25 END USA NFL Baltimore Ravens BAL 35 Buffalo Bills BUF 10 END USA NFL Baltimore Ravens BAL 20 Buffalo Bills BUF 23 END USA NFL Buffalo Bills BUF 17 Baltimore Ravens BAL 3 END 118 Erreichte Punkte 123

Nützliche Links

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks