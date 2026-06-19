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Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sorgt in ganz Nordamerika für Überraschungen und liefert schon jetzt das Drama, auf das Fans vier Jahre gewartet haben – weitere unvorhersehbare Spiele folgen.

Egal, ob Sie im Ausland sind, auswärts arbeiten oder sich von einer anderen Region aus bei Ihrer gewohnten Streaming-Plattform zu Hause anmelden – Sie wollen keinen Anpfiff verpassen, während das Turnier an Fahrt gewinnt.

Vorausschauende Fans wissen schon jetzt einen taktischen Workaround: Nutzen Sie im Ausland ein VPN, um die Spiele kostenlos auf Ihren gewohnten heimischen Plattformen zu sehen. So umgehen Sie Übertragungssperren und greifen direkt auf die frei empfangbaren Sender Ihres Heimatlandes zu.

Hier bei GOAL haben wir ein VPN-Angebot gefunden, bei dem ihr €62,12 für 28 Monate zahlt, was umgerechnet nur €2,29 pro Monat entspricht.

So schaust du dir WM-Spiele mit einem VPN "kostenlos" an

Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Teil der Welt auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen, blockieren Sie geografische Sperren – hier hilft ein VPN.

Ein VPN baut eine sichere, verschlüsselte Verbindung auf.

Wenn Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, das das Spiel zeigt, umgehen Sie Übertragungssperren und sehen Ihre Lieblingsmannschaft live.

Um die Spiele "kostenlos" zu streamen, verbindest du dich über dein VPN mit einem Server in einem Land, in dem der Sender das Spiel frei ausstrahlt.

Die Übertragung ist dort zwar kostenlos, doch du brauchst ein kostenpflichtiges VPN-Abonnement, um darauf zuzugreifen. ExpressVPN kostet aktuell €2,29pro Monat.

Warum ExpressVPN?

Das liegt am starken Preis-Leistungs-Verhältnis. ExpressVPN hat den Preis für seinen Premium-Dienst auf umgerechnet €2,29 pro Monat gesenkt.

ExpressVPN ist ein Premium-VPN-Dienst, der den Internetverkehr verschlüsselt und den tatsächlichen Standort des Nutzers verschleiert, indem er die Daten über sichere Server in 105 Ländern leitet.

Für Fußballfans heißt das: stabile, ruckelfreie Übertragungen, die selbst beim Anpfiff nicht blockieren – zum kleinen Preis. Die Ein-Klick-Oberfläche von ExpressVPN startet den gewünschten Stream sofort, sodass Sie ohne Wartezeit ins Spiel gehen.

Wie nutze ich ein VPN für die Weltmeisterschaft?

Gemini

So nutzt du ein VPN für die Weltmeisterschaft (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

So kann jeder ExpressVPN nutzen, um von überall auf der Welt die frei empfangbaren WM-Übertragungen zu verfolgen:

Schritt 1: Registrieren Sie sich und laden Sie ExpressVPN herunter: Besuchen Sie die Goal-Partnerseite , um Ihr Abonnement abzuschließen (mehr zu diesem Angebot, das umgerechnet €2,29 pro Monat kostet, weiter unten). Laden Sie die App auf Ihr bevorzugtes Gerät herunter und melden Sie sich an

Schritt 2: Verbinde dich mit einem Server: Öffne die Liste der Serverstandorte, wähle das Land, in dem du Inhalte sehen willst, und klicke auf "Verbinden". Innerhalb weniger Sekunden verschlüsselt der VPN deine Verbindung und ändert deinen virtuellen Standort.

Schritt 3: Öffne deine Streaming-Plattform: Navigiere zu einem frei empfangbaren Sender. Da die Plattform deinen Standort nun in einer anderen Region sieht, schaltet sie den Stream frei.

Schritt 4: Drücken Sie auf "Play" und genießen Sie das Spiel.

Wie sichern Sie sich jetzt ein VPN?

Während die Streams der Sender (wie BBC, ITV, ORF oder TF1) in ihren Ländern frei empfangbar sind, brauchen Sie ein Premium-VPN-Abonnement, um von außerhalb sicher darauf zuzugreifen.

Derzeit kostet ExpressVPN nur rund €2,29 pro Monat.

Zu beachtende Geschäftsbedingungen:

Preis: Dieses Angebot zum Aktionspreis von umgerechnet €2,29/Monat steht über den Link zur Verfügung und verlangt den Abschluss des genannten Langzeitabonnements. Die Preise können je nach Region und den Wechselkursen der jeweiligen Landeswährung variieren.

ExpressVPN-WM-Ticket-Verlosung: Weil ExpressVPN offizieller Partner der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ist, erhält jedes zwischen dem 10. Juni und dem 11. Juli 2026 abgeschlossene Abonnement automatisch zehn kostenlose Teilnahmen an der offiziellen Ticketverlosung, bei der Eintrittskarten für die Spiele zu gewinnen sind. Da Ihr Kauf gleichzeitig als Los für die Verlosung gilt, hat ExpressVPN seine standardmäßige 30-tägige Geld-zurück-Garantie für diesen Aktionszeitraum vorübergehend ausgesetzt.

Lokale Konten: Das VPN umgeht Geoblocking, dennoch gelten die Nutzungsbedingungen der Sender und die AGB des VPN-Anbieters.

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🇧🇴 Bolivien

Red Uno | Unitel

Tigo Sports Bolivien | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina





Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

Globo | SBT | CazéTV

SporTV | Globoplay | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT





🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | RDS-App | Crave

CTV | CTV-App

🇨🇱 Chile

Chilevision

DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | Radio Nacional de Colombia

DIRECTV Sports Kolumbien | DGO | ditu | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Kanal 7

Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi





🇨🇾 Zypern

Sigma TV





🇨🇿 Tschechien

ČT Sport

OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark

TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland





Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports





🇫🇮 Finnland

MTV3

MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | M6+ | 6play

beIN Sports 1 | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF

| MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Chapin TV

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras





Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV

616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport





🇮🇷 Iran





beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ





🇮🇹 Italien

RAI 1 | RaiPlay

DAZN Italia

🇯🇵 Japan





DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1

ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV





🇲🇺 Mauritius





New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7

TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexiko

🌎 Naher Osten und Nordafrika





beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV

DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1

Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+





🇳🇮 Nicaragua





Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte

TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | TVMax

Azteca Deportes En Vivo | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru





DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal





Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1

Antena Play

🇸🇲 San Marino

RAI 1 | RaiPlay

DAZN Italia

🇸🇬 Singapur

meWATCH

Singtel TV GO

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus

Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

TVE La 1 | RTVE Play

DAZN Spanien | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play





🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play

Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii





🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player





🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | Telemundo | Tubi | Futbol de Primera Radio

fuboTV | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | FOX One

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV





🇻🇪 Venezuela





DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go





VPN: So surfen Sie sicher im Netz Was ist ein VPN?

Wenn Sie noch nie eines genutzt haben, klingt ein VPN vielleicht nach komplexer Technik, aber es ist bemerkenswert einfach. Einfach ausgedrückt fungiert ein VPN als sicherer, verschlüsselter Tunnel zwischen Ihrem Gerät und dem Internet.

Verbindest du dich über einen Anbieter wie ExpressVPN mit einem VPN, verschleiert der Dienst deine echte IP-Adresse und setzt sie durch die IP des gewählten Servers aus. Websites und Streaming-Apps glauben dadurch, dass du dich in dem Land dieses Servers aufhältst.