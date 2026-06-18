Spielplan Türkei: FIFA-Weltmeisterschaft 2024 Wann spielt die Türkei bei der FIFA-Weltmeisterschaft?
Datum und Uhrzeit (Ortszeit)
Spielpaarung (Endergebnis)
Austragungsort
13. Juni, 21:00 Uhr (Ortszeit)
Australien – Türkei (2:0)
Vancouver Stadium (Vancouver, BC)
19. Juni, 21:00 Uhr PDT
Türkei gegen Paraguay
San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA)
25. Juni, 19:00 Uhr PDT
Türkei – USA
Los Angeles Stadium (Inglewood, CA)
So sehen Sie die WM-Spiele der Türkei mit einem VPN "kostenlos"
Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Ort der Welt auf Ihre gewohnten Streaming-Dienste zugreifen wollen, treffen Sie oft auf geografische Sperren. Hier hilft ein Virtual Private Network (VPN).
Ein VPN wie ExpressVPN verschlüsselt Ihre Verbindung und leitet sie über einen Server im gewünschten Land. So umgehen Sie Übertragungssperren und sehen das Spiel live.
Um die Spiele "kostenlos" zu streamen, verbindest du dich über dein VPN mit einem Server in einem Land, in dem der Sender das Spiel frei ausstrahlt. Auch wenn die Übertragung dort kostenlos ist, brauchst du trotzdem ein kostenpflichtiges VPN-Abonnement, um darauf zuzugreifen.
Wie nutze ich ein VPN, um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen?Gemini
Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Türkei?
In der Türkei überträgt TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.
Der Sender hält die nationalen Free-to-Air-Rechte, daher zeigt er alle Partien im Fernsehen. Zusätzliche Streaming-Inhalte bietet er über die digitale Plattform "tabii" an.
Plattform
Berichterstattung
TRT (TRT 1 / TRT Spor)
Live-Übertragung aller 104 WM-Spiele, einschließlich Gruppenphase, K.o.-Runde und Finale
tabii (TRT-Streamingdienst)
Live-Streaming, Nachholangebote und Spiele auf Abruf
Digitale Plattformen von TRT
Highlights, Analysen und ergänzende Berichterstattung
Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026
🌍 Land / Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanien
🇩🇿 Algerien
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
🇦🇹 Österreich
🇧🇪 Belgien
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS-App | CTV-App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
🇨🇾 Zypern
🇨🇿 Tschechien
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
🇫🇯 Fidschi
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irland
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumänien
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam