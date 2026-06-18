So sehen Sie die Schweiz bei der WM 2026 "kostenlos" auf Abruf: VPN-Zugang, Streaming-Quellen und mehr

Schweizer Spielplan bei der FIFA-Weltmeisterschaft Wie sieht der Spielplan der Schweiz bei der FIFA-Weltmeisterschaft aus?
Datum und Uhrzeit (Ortszeit)
Begegnung (Endergebnis)
Austragungsort
13. Juni, 12:00 Uhr (Ortszeit)
Katar – Schweiz (1:1)
San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA) Stadion (Arlington, TX)
18. Juni, 12:00 Uhr PDT
Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina
Los Angeles Stadium (Inglewood, CA)
24. Juni, 12:00 Uhr PDT
Schweiz – Kanada
Vancouver Stadium (Vancouver, BC)
So sehen Sie die WM-Spiele der Schweiz mit einem VPN "kostenlos"
Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Teil der Welt auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen, treffen Sie oft auf geografische Sperren. Hier hilft ein Virtual Private Network (VPN).
Ein VPN wie ExpressVPN baut eine sichere, verschlüsselte Verbindung auf. Sie wählen einen Server im Land, das das Spiel zeigt, und umgehen so Übertragungssperren.
Um die Spiele "kostenlos" zu streamen, verbindest du dich über dein VPN mit einem Server in einem Land, in dem das Spiel auf einem frei empfangbaren Sender läuft. Auch wenn die Übertragung dort kostenlos ist, brauchst du dennoch ein kostenpflichtiges VPN-Abonnement, um darauf zugreifen zu können.
Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz?
Das öffentlich-rechtliche Rundfunknetz des Landes zeigt alle Spiele der Schweiz. Fans können die Partien in allen Sprachregionen im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) hält die Übertragungsrechte und berichtet über ihre deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Sender sowie über Online-Streaming-Dienste. Wer weitere Optionen sucht, findet auch bei Pay-TV-Anbietern alle Spiele und Studio-Sendungen.
Sender / Plattform
Berichterstattung
Sprache
SRF
Kostenlose Live-Übertragungen der Spiele, Höhepunkte, Analysen und die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft
Deutsch
RTS
Kostenlose Live-Übertragungen und Turnierprogramme
Französisch
RSI
Live-Übertragungen, Höhepunkte und Analysen im frei empfangbaren Fernsehen
Italienisch
SRF abspielen
Live-Streams und On-Demand-Inhalte
Deutsch
RTS abspielen
Live-Streaming und Catch-up-Angebote
Französisch
RSI abspielen
Live-Streaming und On-Demand-Inhalte
Italienisch
blue Sport
Abonnementbasierte Berichterstattung und zusätzliches Programmangebot
Mehrsprachig
Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit
🌍 Land / Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanien
🇩🇿 Algerien
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
🇦🇹 Österreich
🇧🇪 Belgien
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS-App | CTV-App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
🇨🇾 Zypern
🇨🇿 Tschechien
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
🇫🇯 Fidschi
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irland
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumänien
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam