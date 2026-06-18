So sehen Sie die Schweiz bei der WM 2026 "kostenlos" auf Abruf: VPN-Zugang, Streaming-Quellen und mehr

Schweizer Spielplan bei der FIFA-Weltmeisterschaft Wie sieht der Spielplan der Schweiz bei der FIFA-Weltmeisterschaft aus?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Begegnung (Endergebnis) Austragungsort 13. Juni, 12:00 Uhr (Ortszeit) Katar – Schweiz (1:1) San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA) Stadion (Arlington, TX) 18. Juni, 12:00 Uhr PDT Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina Los Angeles Stadium (Inglewood, CA) 24. Juni, 12:00 Uhr PDT Schweiz – Kanada Vancouver Stadium (Vancouver, BC)

So sehen Sie die WM-Spiele der Schweiz mit einem VPN "kostenlos"

Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Teil der Welt auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen, treffen Sie oft auf geografische Sperren. Hier hilft ein Virtual Private Network (VPN).

Ein VPN wie ExpressVPN baut eine sichere, verschlüsselte Verbindung auf. Sie wählen einen Server im Land, das das Spiel zeigt, und umgehen so Übertragungssperren.

Um die Spiele "kostenlos" zu streamen, verbindest du dich über dein VPN mit einem Server in einem Land, in dem das Spiel auf einem frei empfangbaren Sender läuft. Auch wenn die Übertragung dort kostenlos ist, brauchst du dennoch ein kostenpflichtiges VPN-Abonnement, um darauf zugreifen zu können.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz?

Das öffentlich-rechtliche Rundfunknetz des Landes zeigt alle Spiele der Schweiz. Fans können die Partien in allen Sprachregionen im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) hält die Übertragungsrechte und berichtet über ihre deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Sender sowie über Online-Streaming-Dienste. Wer weitere Optionen sucht, findet auch bei Pay-TV-Anbietern alle Spiele und Studio-Sendungen.

Sender / Plattform Berichterstattung Sprache SRF Kostenlose Live-Übertragungen der Spiele, Höhepunkte, Analysen und die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft Deutsch RTS Kostenlose Live-Übertragungen und Turnierprogramme Französisch RSI Live-Übertragungen, Höhepunkte und Analysen im frei empfangbaren Fernsehen Italienisch SRF abspielen Live-Streams und On-Demand-Inhalte Deutsch RTS abspielen Live-Streaming und Catch-up-Angebote Französisch RSI abspielen Live-Streaming und On-Demand-Inhalte Italienisch blue Sport Abonnementbasierte Berichterstattung und zusätzliches Programmangebot Mehrsprachig

Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS-App | CTV-App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

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