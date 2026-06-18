Niederlande: Spielplan der FIFA-Weltmeisterschaft

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spielpaarung (Endergebnis) Austragungsort 14. Juni, 15:00 Uhr (Ortszeit) Niederlande – Japan (2:2) Dallas Stadium (Arlington, TX) 20. Juni, 12:00 Uhr CDT Niederlande gegen Schweden Houston Stadium (Houston, TX) 25. Juni, 18:00 Uhr CDT Tunisien – Niederlande Kansas City Stadium (Kansas City, MO)

So sehen Sie die WM-Spiele der Niederlande mit einem VPN "kostenlos"

Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Teil der Welt auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen, stoßen Sie oft auf geografische Sperren. Hier hilft ein Virtual Private Network (VPN).

Ein VPN wie ExpressVPN baut eine sichere, verschlüsselte Verbindung auf. Sie wählen einen Server im Land, das das Spiel zeigt, und umgehen so Übertragungssperren.

Um die Spiele "kostenlos" zu streamen, verbindest du dich über dein VPN mit einem Server in einem Land, in dem der Sender das Spiel frei ausstrahlt. Auch wenn die Übertragung dort kostenlos ist, brauchst du trotzdem ein kostenpflichtiges VPN-Abonnement, um darauf zuzugreifen.

Wie nutze ich ein VPN, um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen?

Gemini

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den Niederlanden?

In den Niederlanden überträgt die NOS (Nederlandse Omroep Stichting) die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kostenlos.

NOS hält die exklusiven nationalen Übertragungsrechte und zeigt alle 104 Spiele live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowie auf seinen digitalen Plattformen. Für Zuschauer in den Niederlanden ist daher kein kostenpflichtiges Abo nötig.

Plattform Berichterstattung NOS (NPO 1) Live-Übertragung aller 104 Spiele, einschließlich Gruppenphase, K.o.-Runde und Finale NPO Start (NOS-App & Website) Kostenloses Live-Streaming aller Spiele + Höhepunkte + Wiederholungen NPO 1 / NPO 2 / NPO 3 Gemeinsame Übertragung von Gruppenspielen in der Endphase und wichtigen Begegnungen Ziggo GO (über NPO-Kanäle) Alternativer Stream über die Plattform des Anbieters

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS-App | CTV-App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go