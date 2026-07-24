Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua kehrt am Samstag, 25. Juli 2026, in den Ring zurück und kämpft gegen Kristian Prenga. Der Kampf aus dem Jeddah Superdome in Saudi-Arabien läuft live auf DAZN PPV.

Viele glaubten, Joshuas große Kampfabende seien vorbei, nachdem er zweimal gegen Oleksandr Usyk verloren und anschließend eine knappe K.-o.-Niederlage gegen Daniel Dubois erlitten hatte. Doch der zweimalige Ex-Weltmeister im Schwergewicht, der kürzlich mit Usyk trainierte, will in Jeddah überzeugen.

Joshua geht als Favorit in den Kampf, doch er weiß, dass er seinen Gegner nicht unterschätzen darf. Die Niederlage gegen Andy Ruiz Jr. sitzt noch immer, und Prenga hat seine letzten drei Kämpfe durch K.o. in der ersten Runde gewonnen.

GOAL liefert dir alle wichtigen Infos zum Schwergewichts-Duell in Saudi-Arabien, von der Kampfkarte bis zum Live-Stream.

Wann findet der Kampf Anthony Joshua gegen Kristian Prenga statt?

Datum : Samstag, 25. Juli

Ort : Jeddah Superdome, Jeddah, Saudi-Arabien

Zeit : Die DAZN-PPV-Übertragung beginnt um 18:00 Uhr BST / 13:00 Uhr ET / 10:00 Uhr PT

Einmarsch der Hauptkämpfer (ca.) : 23:00 Uhr BST / 18:00 Uhr ET / 15:00 Uhr PT

Die Kampfkarte mit Anthony Joshua gegen Kristian Prenga findet im Jeddah Superdome statt, einer 40.000 Zuschauer fassenden Mehrzweckarena. Die westlich der King Abdullah Sports City in Jeddah gelegene Arena hat seit ihrer Eröffnung im Jahr 2021 zahlreiche lokale und internationale Ausstellungen, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen gesehen.

Anthony Joshua stand auch bei der einzigen bisherigen Boxveranstaltung im Jeddah Superdome im Mittelpunkt. Im August 2022 fand dort AJs Rückkampf gegen Oleksandr Usyk statt, der unter dem Titel "Rage on the Red Sea" beworben wurde. Usyk verteidigte nach einem Sieg durch geteilte Entscheidung die WBA (Super)-, IBF-, WBO- und IBO-Titel im Schwergewicht.

In jüngerer Zeit fand im Jeddah Superdome auch "WWE Night of Champions" 2023 und "WWE King and Queen of the Ring" 2024 statt. Cody Rhodes, Logan Paul, Brock Lesnar und Liv Morgan traten dort auf.

So können Sie den Kampf Anthony Joshua gegen Kristian Prenga weltweit verfolgen oder streamen

"Anthony Joshua gegen Kristian Prenga" und die gesamte Karte aus Dschidda zeigt DAZN PPV. Fans haben mehrere Optionen, den Kampfabend zu kaufen:

Sie können das PPV für einmalig 19,99 £ / 59,99 $ kaufen und erhalten zusätzlich eine 8-tägige kostenlose Testversion von DAZN. Diese Testversion umfasst die Kämpfe "Pierce O’Leary gegen Mark Chamberlain" (Großbritannien und USA) sowie "Lamont Roach Jr. gegen William Zepeda" (nur USA und Kanada), die am folgenden Wochenende stattfinden.

Alternativ buchen Sie das "DAZN Ultimate Tier"-Abonnement, um Joshua gegen Prenga zu sehen. Das "Ultimate Tier"-Paket von DAZN enthält mindestens 12 PPVs pro Jahr (einschließlich Joshua gegen Prenga) plus die regulären 185 Kampfabende.

Weitere bevorstehende PPVs, die im "Ultimate Tier" enthalten sind, sind Spence Jr. gegen Tszyu (25. Juli), Romero gegen Lopez (22. August) und Moses gegen Hrgovic (29. August). Das bedeutet, dass Sie diese PPVs nicht einzeln gegen Aufpreis erwerben müssen.

Kunden aus den USA zahlen 44,99 $ pro Monat, Kunden aus Großbritannien 24,99 £ pro Monat.

Sehen Sie sich Anthony Joshua gegen Kristian Prenga von überall aus mit einem VPN an

Falls der Kampf Anthony Joshua gegen Kristian Prenga in Ihrer Region nicht live zu sehen ist oder Sie auf Reisen sind, können Sie ein VPN nutzen, um das Geschehen von überall aus zu verfolgen. Ein VPN stellt eine sichere Verbindung her, mit der Sie geografische Beschränkungen umgehen und von überall aus auf Ihre bevorzugten Streaming-Dienste zugreifen können. Wir empfehlen ExpressVPN.

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Kampfkarte für Anthony Joshua gegen Kristian Prenga

Gewicht Kampf Schwergewicht Anthony Joshua gegen Kristian Prenga Super-Mittelgewicht (WBO-Weltmeistertitel) Hamzah Sheeraz vs Simon Zachenhuber Super-Weltergewicht (IBF-Weltmeistertitel) Josh Kelly vs Caoimhin Agyarko Superfedergewicht Reito Tsutsumi vs Alvino Herrera Supermittelgewicht Jacob Bank vs Pawel August Superweltergewicht Nishant Dev vs Cesar Diaz

Zwar ist Joshua gegen Prenga der Hauptkampf in Dschidda, doch davor stehen zwei Weltmeisterschaftskämpfe an. Der britische WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht Hamzah Sheeraz und der IBF-Weltmeister im Superweltergewicht Josh Kelly verteidigen ihre Titel zum ersten Mal, und zwar gegen Simon Zachenhuber beziehungsweise Caoimhin Agyarko.

Der ungeschlagene Sheeraz boxte bei seinem letzten Auftritt in Saudi-Arabien, im Februar 2025 in Riad, gegen Carlos Adames und erreichte nach geteilter Entscheidung ein Unentschieden. Seitdem stoppte der in Slough geborene Kämpfer sowohl Edgar Berlanga als auch Alem Begic vorzeitig; der Sieg gegen Begic brachte ihm den ersten Weltmeistertitel ein.

Während Sheeraz in den vergangenen Jahren in Saudi-Arabien, England, den USA und Ägypten boxte, betritt Kelly zum ersten Mal seit 2019 außerhalb Großbritanniens den Ring. Nachdem er sich Anfang dieses Jahres in seiner Heimat im Nordosten den IBF-Gürtel im Halbmittelgewicht geholt hat, will er seinen Status nun gegen den ungeschlagenen Iren Caoimhin Agyarko festigen.

Anthony Joshua – Statistiken zum Profiboxen

Alter : 36

Größe : 6′ 6″ / 198 cm

Reichweite : 82″ / 208 cm

Kämpfe : 33

Bilanz : 29-4-0

Siege durch KO/TKO : 89 Prozent

Statistiken zum Profiboxer Kristian Prenga