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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Jochen Tittmar

So schlecht war zum Start zuvor niemand! Jürgen Klopp mit historisch schwachen Beginn als Bundestrainer

UEFA Nations League A
Deutschland - Griechenland
Deutschland
Jürgen Klopp

Ein Punkt nach zwei Spielen - so schwach wie Jürgen Klopp ist vor ihm noch kein Bundestrainer gestartet.

Mit dem Remis in der Niederlande und der Niederlage gegen Griechenland hat Jürgen Klopp einen historisch schlechten Start als Bundestrainer der DFB-Elf hingelegt.

Klopp ist damit der erst dritte Bundestrainer neben Sepp Herberger (1937) und Helmut Schön (1965), der keines seiner ersten beiden Spiele gewinnen konnte. Allerdings: Sowohl Herberger als auch Schön erreichten zu ihren jeweiligen Starts zwei Unentschieden und somit zwei Punkte, während Klopp nach zwei Partien bei lediglich einem Zähler steht.

Herberger war zweimal Bundestrainer, zunächst zwischen 1936 und 1942 sowie später zwischen 1950 und 1964. Insgesamt stand er in 162 Partien an der Seitenlinie. Der Start des 1977 im Alter von 80 Jahren verstorbenen Herbergers war ein 2:2 zu Hause im Olympiastadion Berlin gegen Italien im November 1936. Etwas mehr als zwei Monate später kam ein weiteres 2:2 hinzu, Gegner im Düsseldorfer Rheinstadion war die Niederlande.

Dennoch gilt Herberger heute als einer der wichtigsten Trainer der DFB-Geschichte. 1954 wurde seine Mannschaft in der Schweiz sensationell Weltmeister.

Jürgen KloppGetty Images

Jürgen Klopps Start noch schlechter als von Herberger und Schön

Schön wiederum war zwischen 1964 und 1978 im Amt. 139 Spiele wurden unter seiner Leitung absolviert. Auch er hatte zwei Heimspiele zum Start, die jeweils 1:1 endeten - gegen Schweden im Olympiastadion Berlin und gegen Italien in Hamburg.

Auch Schön, 1996 im Alter von 80 Jahren verstorben, schwang sich in der Folge zu großartigen Erfolgen mit der deutschen Nationalelf auf. 1972 wurde die DFB-Auswahl unter ihm Europameister. Zwei Jahre später gewann man die WM im eigenen Land.

Klopp hat im vergangenen Juli das Amt als Nachfolger von Julian Nagelsmann nach der desaströsen WM in Nordamerika übernommen. Er unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2030, der ihn zur EM 2028 und WM 2030 führen könnte. Medienberichten zufolge beläuft sich sein Jahresgehalt auf rund sieben Millionen Euro.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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