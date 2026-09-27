Mit dem Remis in der Niederlande und der Niederlage gegen Griechenland hat Jürgen Klopp einen historisch schlechten Start als Bundestrainer der DFB-Elf hingelegt.

Klopp ist damit der erst dritte Bundestrainer neben Sepp Herberger (1937) und Helmut Schön (1965), der keines seiner ersten beiden Spiele gewinnen konnte. Allerdings: Sowohl Herberger als auch Schön erreichten zu ihren jeweiligen Starts zwei Unentschieden und somit zwei Punkte, während Klopp nach zwei Partien bei lediglich einem Zähler steht.

Herberger war zweimal Bundestrainer, zunächst zwischen 1936 und 1942 sowie später zwischen 1950 und 1964. Insgesamt stand er in 162 Partien an der Seitenlinie. Der Start des 1977 im Alter von 80 Jahren verstorbenen Herbergers war ein 2:2 zu Hause im Olympiastadion Berlin gegen Italien im November 1936. Etwas mehr als zwei Monate später kam ein weiteres 2:2 hinzu, Gegner im Düsseldorfer Rheinstadion war die Niederlande.

Dennoch gilt Herberger heute als einer der wichtigsten Trainer der DFB-Geschichte. 1954 wurde seine Mannschaft in der Schweiz sensationell Weltmeister.

Getty Images

Jürgen Klopps Start noch schlechter als von Herberger und Schön

Schön wiederum war zwischen 1964 und 1978 im Amt. 139 Spiele wurden unter seiner Leitung absolviert. Auch er hatte zwei Heimspiele zum Start, die jeweils 1:1 endeten - gegen Schweden im Olympiastadion Berlin und gegen Italien in Hamburg.

Auch Schön, 1996 im Alter von 80 Jahren verstorben, schwang sich in der Folge zu großartigen Erfolgen mit der deutschen Nationalelf auf. 1972 wurde die DFB-Auswahl unter ihm Europameister. Zwei Jahre später gewann man die WM im eigenen Land.

Klopp hat im vergangenen Juli das Amt als Nachfolger von Julian Nagelsmann nach der desaströsen WM in Nordamerika übernommen. Er unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2030, der ihn zur EM 2028 und WM 2030 führen könnte. Medienberichten zufolge beläuft sich sein Jahresgehalt auf rund sieben Millionen Euro.