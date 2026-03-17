So nutzt du die EA Sports App, um bei deinen Lieblingsfußballmannschaften immer auf dem Laufenden zu bleiben

Fußball hört nie auf – und das sollte auch für deine Art, ihn zu verfolgen, gelten. Egal, ob du das neueste Ergebnis deines Vereins verfolgst, dich in Statistiken vertiefst oder über aktuelle Nachrichten auf dem Laufenden bleibst: Die EA Sports App wurde entwickelt, um Fans näher ans Spiel heranzubringen als je zuvor.

Mit Live-Ergebnissen, personalisierten Feeds und interaktiven Funktionen bietet die EA Sports App Fans eine neue Möglichkeit, ihre Lieblingsmannschaften und -wettbewerbe zu verfolgen. Hier erfährst du, wie du loslegst und das Beste aus der App herausholst.

Was ist die EA Sports App?

Die EA Sports App ist eine mobile Plattform, die Fans durch Live-Ergebnisse, Nachrichten, Highlights und interaktive Inhalte mit dem realen Fußball verbindet. Nutzer können ihren Lieblingsmannschaften, Ligen und Spielern folgen und erhalten dabei personalisierte Updates, die auf ihre Interessen zugeschnitten sind.

Neben der Berichterstattung über Spiele enthält die App auch fachkundige redaktionelle Inhalte und Videos des führenden Sportjournalismus-Portals The Athletic, die den Fans tiefgehende Analysen, Einblicke und Geschichten direkt näherbringen.

Kurz gesagt: Es ist eine zentrale Anlaufstelle für Fußballfans, die schnelle Updates, tiefere Einblicke und ein interaktiveres Erlebnis suchen.

Schritt 1: Lade die EA Sports App herunter

Der erste Schritt ist ganz einfach: Lade die EA Sports App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter.

Nach der Installation melden Sie sich mit Ihrem EA-Konto an und wählen die Mannschaften, Ligen und Wettbewerbe aus, denen Sie folgen möchten. Die App ist derzeit in mehreren Ländern verfügbar, darunter Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien.

Von diesem Zeitpunkt an passt die App deinen Feed anhand deiner Präferenzen mit relevanten Inhalten an.

Schritt 2: Verfolge deine Lieblingsmannschaften und Wettbewerbe

Eine der Kernfunktionen der EA Sports App ist die Möglichkeit, den Teams und Ligen zu folgen, die dir am meisten am Herzen liegen.

Wenn du die App zum ersten Mal öffnest, wirst du aufgefordert, die Vereine, Wettbewerbe oder Spieler auszuwählen, die du verfolgen möchtest. Sobald du sie ausgewählt hast, erscheinen sie in deinem personalisierten Feed, sodass du ganz einfach über Ergebnisse, Spielpläne und wichtige Neuigkeiten auf dem Laufenden bleibst.

Das bedeutet auch, dass du Benachrichtigungen erhältst, wenn deine Mannschaft spielt – so verpasst du keinen einzigen Moment des Spieltags.

Schritt 3: Bleibe über Live-Ergebnisse und Spielinformationen auf dem Laufenden

Die EA Sports App liefert blitzschnelle Live-Ergebnisse und Echtzeit-Spielaktualisierungen aus Fußballligen auf der ganzen Welt.

Während der Spiele können Fans detaillierte Spielanalysen, Statistiken und wichtige Momente live mitverfolgen. Von Toren und Vorlagen bis hin zu taktischen Trends und Spielerbewertungen – die App vermittelt Fans ein tieferes Verständnis für das Geschehen auf dem Platz.

Sie ist der perfekte Begleiter, egal ob du das Spiel live verfolgst oder unterwegs dabei bist.

Schritt 4: Entdecke Experteninhalte und Highlights zum Fußball

Über Spielstände und Statistiken hinaus bringt die EA Sports App den Fans auch die Geschichten hinter dem Spiel näher.

Dank der Zusammenarbeit von EA Sports mit The Athletic haben Nutzer Zugriff auf redaktionelle Beiträge, Analysen und Videos von führenden Sportjournalisten.

Dazu gehören:

Spielberichte und taktische Analysen

Spieleranalysen und Meinungsbeiträge

Kurze Video-Highlights und Einblicke

So bleibst du ganz einfach über die neuesten Fußballnachrichten auf dem Laufenden und kannst gleichzeitig tiefer in die wichtigsten Geschichten eintauchen.

Schritt 5: Nimm an Umfragen, Prognosen und Fan-Interaktionen teil

Bei der EA Sports App geht es nicht nur darum, Inhalte zu konsumieren; sie ermutigt Fans auch, sich aktiv zu beteiligen.

Nutzer können an Umfragen teilnehmen, über Leistungen abstimmen und Vorhersagen zu bevorstehenden Spielen abgeben. Durch die Nutzung dieser Funktionen können Fans ihr Fußballwissen unter Beweis stellen und mit anderen Fans auf der ganzen Welt interagieren.

Diese interaktiven Elemente sorgen dafür, dass das Verfolgen von Fußball noch intensiver und gemeinschaftsorientierter wird.

Schritt 6: Verdiene dir Belohnungen, während du aktiv bist

Eine einzigartige Funktion der EA Sports App ist das Belohnungssystem.

Fans können In-App-Währung, sogenannte EA Sports App Coins, verdienen, indem sie Artikel lesen, Videos ansehen oder an Umfragen und Vorhersagen teilnehmen. Mit diesen Belohnungen lassen sich besondere EA SPORTS-Erlebnisse und Boni innerhalb der App freischalten.

Es ist eine unterhaltsame Art, Fans einfach dafür zu belohnen, dass sie sich mit dem Sport beschäftigen, den sie lieben.

EA Sports

Warum die EA Sports App ein Muss für Fußballfans ist (Anzeige)

In der schnelllebigen Fußballwelt von heute kann es sich wie ein Vollzeitjob anfühlen, mit deiner Lieblingsmannschaft Schritt zu halten. Die EA Sports App vereinfacht dieses Erlebnis, indem sie Ergebnisse, Geschichten, Statistiken und Fan-Interaktion an einem Ort vereint.

Egal, ob du die größten europäischen Ligen verfolgst oder die aktuelle Form deines Vereins im Auge behältst – mit dieser App bist du immer am Geschehen dran.

Lade dir noch heute die EA Sports App herunter und sei deinen Lieblingsfußballmannschaften näher als je zuvor.