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So kommt man an Tickets für VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Der VfB Stuttgart trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der VfB Stuttgart trifft am Freitag, den 4. September 2026, in der MHPArena in Stuttgart auf den 1. FC Köln. 

Stuttgart geht in die Partie mit dem Ziel, nach dem 3:1-Sieg im letzten direkten Duell seine aktive Serie von sechs ungeschlagenen Spielen gegen den 1. FC Köln zu wahren. Beide Teams gehen auf der Suche nach frühem Schwung in die Begegnung: Stuttgart will seine Heimbilanz in der MHPArena verteidigen, während der 1. FC Köln einen wichtigen Auswärtssieg holen will, um die dominante Serie des Gegners zu durchbrechen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß des Bundesliga-Spiels VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln?

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Bundesliga - Spielwoche 2
MHPArena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln kaufen?

1. Offizieller Verkauf des Heimvereins (VfB Stuttgart)

  • Kaufen Sie direkt über die offizielle Ticket-Website des gastgebenden Klubs.
  • Der Verkauf startet einige Wochen vor dem Spieltag, wobei Vereinsmitglieder Vorrang erhalten, bevor der freie Verkauf beginnt.
  • Wenn ausverkauft ist, prüfen Sie das offizielle Tickettausch-Portal des Klubs auf Weiterverkäufe zum Originalpreis durch Dauerkarteninhaber.

2. Gästeblock (1. FC Köln)

  • Anhänger der Gastmannschaft sollten Tickets ausschließlich über das offizielle Portal des Auswärtsklubs kaufen, um im vorgesehenen Gästebereich zu sitzen.

3. Sekundäre Ticketplattformen

  • Tickets sind oft auch auf Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern wie StubHub zu finden, allerdings liegen die Preise dort in der Regel über dem Originalpreis und die Verfügbarkeit variiert.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln?

Die Standardpreise für Bundesliga-Spiele in der MHPArena variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufkanal:

  • Offizieller Preis (Originalpreis): Direkt beim Heimklub kosten Standardtickets in der Regel zwischen 15 € und 80 €, wobei Stehplatzblöcke am günstigsten sind und zentrale Sitzplatzblöcke an der Spitze liegen.
  • Wiederverkaufsmarkt: Auf Drittanbieter-Marktplätzen wie StubHub beginnen die Preise für den einfachen Eintritt bei etwa 60 € bis 105 € und steigen mit der Nachfrage, je näher der Spieltag rückt.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von VfB Stuttgart und 1. FC Köln

Stuttgart geht nach einer durchwachsenen Vorbereitung in die Bundesliga-Saison und verbuchte in fünf Freundschaftsspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Fulham, nachdem man in der Woche zuvor Everton mit 3:1 geschlagen hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Stuttgart 17 Tore und kassierte vier, wobei vor allem der deutliche 8:1-Sieg gegen Kickers Offenbach herausstach.

Die Form des 1. FC Köln in der Vorbereitung war überwiegend positiv. Wagners Mannschaft gewann drei ihrer letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal, wobei die einzige Niederlage ein 1:5 in der Bundesliga gegen Bayern München im Mai war. Das jüngste Spielprogramm endete mit zwei Siegen in Folge gegen Real Sociedad, 2:1 und 2:0, außerdem erzielte Köln acht Tore gegen Bergisch Gladbach ohne Gegentor. Köln kam in diesen fünf Partien auf 15 Tore und sechs Gegentreffer.

VFB

VFB - Form

FSV
S0-5
OFC
S1-8
PAR
U2-2
EVE
S3-1
FUL
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
18/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KÖL

KÖL - Form

FCB
N5-1
BEG
S0-8
BSC
U2-2
RSO
S2-0
RSO
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften fand am 14. Februar 2026 statt, als Stuttgart in der Bundesliga mit 3:1 in der MHPArena gewann. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Wettbewerb weist Stuttgart die bessere Bilanz auf, mit drei Siegen gegenüber einem des 1. FC Köln, bei einem Unentschieden. Stuttgart erzielte in diesen fünf Begegnungen 11 Tore und kassierte fünf.

Head to Head

VfB StuttgartUnentschieden1. FC Köln
4
1
0
Bundesliga
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VfB Stuttgart
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1. FC Köln
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KÖL
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VFB
2
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1
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0
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END
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3
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1. FC Köln
KÖL
0
END
11Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle: VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht der VfB Stuttgart auf Platz 17, während der 1. FC Köln Rang 8 belegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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