So kommt man an Tickets für Union Berlin gegen Schalke 04: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Union Berlin trifft am Freitag, den 11. September 2026, in der Alten Foersterei in Berlin auf Schalke 04.

Beide Teams gehen in diesen Spieltag mit dem Ziel, sich früh wichtigen Schwung zu verschaffen und in der Bundesliga-Tabelle weiter nach oben zu klettern. Die bisherigen Pflichtspiele beider Klubs in Deutschlands höchster Spielklasse waren historisch gesehen von hart umkämpften Duellen geprägt, was dieser Partie zusätzliches Gewicht verleiht.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Union Berlin gegen Schalke 04 wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Union Berlin gegen Schalke 04 in der Bundesliga?

Union Berlin gegen Schalke 04 findet in der Alten Foersterei in Berlin statt, Informationen zur Anstoßzeit werden näher am Spieltermin bestätigt.

Bundesliga - Spielwoche 3 11. Sept. 2026 - 14:30 Alte Försterei

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Union Berlin gegen Schalke 04 kaufen?

Offizielle Klub-Verlosung & Ticketshop

Klubmitgliedschaft: Zahlende Vereinsmitglieder erhalten zuerst Zugang. Wenn ein Heimspiel freigeschaltet wird, bewerben sich Mitglieder rund zwei Wochen vorher über die offizielle Ticketseite des Klubs ( Union Zeughaus ) für eine Ticketlotterie.

Offizielle Ticketbörse ( Zweitmarkt ): Wenn Sie bei der Verlosung leer ausgehen, können Mitglieder über das offizielle Ticketportal auf den Zweitmarkt zugreifen. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, verkaufen ihre Tickets hier zum Nennwert weiter.

Allgemeine Öffentlichkeit: Tickets gelangen nur selten in den freien Verkauf. Falls nach der Zuteilung an Mitglieder und der Verlosung noch welche übrig sind, werden sie über das offizielle Portal freigegeben, sind aber innerhalb von Minuten ausverkauft.

Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern: Aggregatoren und Marktplatz-Plattformen von Drittanbietern für den Weiterverkauf, etwa StubHub, bieten Tickets für Spiele mit hoher Nachfrage an.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Union Berlin gegen Schalke 04?

Die Ticketpreise für das Spiel Union Berlin vs. FC Schalke 04 im Stadion An der Alten Försterei variieren je nachdem, ob Sie sie über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Preise zum Nennwert (direkt vom Klub)

Wenn Sie das Glück haben, Tickets über die offizielle Ticketverlosung von Union Berlin oder die offizielle Ticketbörse des Klubs (Zweitmarkt) zu bekommen, gehören die regulären Nennwertpreise zu den günstigsten im europäischen Fußball:

Stehplatzkarten ( Stehplatz ): Etwa 13 £ bis 17 £ (15 € bis 20 €)

Sitzplatzkarten ( Sitzplatz ): Etwa 25 £ bis 55 £ (30 € bis 65 €)

Ermäßigte Tickets / Jugendtickets: Preislich in der unteren Kategorie ab 9 £ bis 13 £ (10 € bis 15 €)

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen

Tickets sind bei offiziellen Vereinsmitgliedern fast immer ausverkauft, die Nachfrage auf sekundären Marktplätzen wie StubHub treibt die Preise deutlich nach oben:

Wiederverkaufsplätze auf Einstiegsniveau: Rechnen Sie mit Einstiegspreisen von etwa 135 £ bis 150 £ ($173+) pro Ticket.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Stark nachgefragte Plätze auf sekundären Plattformen liegen im Schnitt bei rund 250 £ bis 450 £ , Premium- oder zentrale Plätze erreichen bei Spitzennachfrage 500 £+ pro Ticket.

Union Berlin gegen Schalke 04 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Union Berlin gegen Schalke 04

Union Berlin hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 4:2-Sieg gegen Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal. Zuvor verlor Union 2:4 gegen Ipswich Town in einem Freundschaftsspiel, gewann 3:2 gegen Aris Limassol, spielte 2:2 gegen Cagliari und verlor 1:2 gegen Dynamo Dresden. In diesen fünf Partien erzielte Union zehn Tore und kassierte zehn.

Schalke 04 hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war am 24. August ein 5:2-Sieg nach Verlängerung gegen den Hallescher FC im DFB-Pokal, bei dem Edin Dzeko doppelt traf. Davor verlor Schalke in Freundschaftsspielen der Saisonvorbereitung mit 0:3 gegen Real Madrid und 0:3 gegen Atalanta, gewann im Laufe des Sommers aber 5:0 gegen Hessen Kassel und 3:1 gegen Fagiano Okayama FC. Schalke erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore und kassierte acht.

Union Berlin gegen Schalke 04: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 19. Februar 2023 statt, als Union Berlin und Schalke in der Bundesliga in der Alten Foersterei 0:0 spielten. Die fünf dokumentierten Bundesliga-Duelle zwischen beiden Teams brachten einen Sieg für Schalke, einen für Union Berlin und drei Unentschieden. Das deutlichste Ergebnis gab es am 27. August 2022, als Union Berlin auswärts bei Schalke mit 6:1 gewann. Die übrigen drei Begegnungen endeten alle remis, darunter ein 1:1 im Oktober 2020 und zwei torlose Unentschieden.

Tabelle: Union Berlin gegen Schalke 04

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 auf Platz 15, Union Berlin belegt Rang 16.