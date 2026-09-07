England trifft im Rahmen seiner UEFA-Nations-League-Kampagne 2026/27 innerhalb von zwei Wochen zweimal auf Tschechien: Zunächst reist das Team von Thomas Tuchel nach Prag, ehe das Rückspiel im Wembley stattfindet. Beide Partien sind Teil eines schweren Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch Spanien und Kroatien gehören, und dieses Doppelduell könnte entscheidend dafür sein, wie sich die Gruppe am Ende entwickelt.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Tschechien gegen England wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Tschechische Republik gegen England in der UEFA Nations League A?

Tschechien gegen England beginnt am Dienstag, 29. September 2026, um 20:45 Uhr Ortszeit in der Fortuna Arena in Prag.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Wo kann man Tickets für Tschechien gegen England kaufen?

Tickets für das Spiel im Wembley werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten, wobei in der Regel Mitglieder des England Supporters Travel Club und FA-gebundene Dauerkarteninhaber Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Auswärtsspiel in Prag sind die offiziellen Kanäle des tschechischen Verbands die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die Sie beim Ticketkauf für dieses Doppelduell wissen sollten:

Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Prioritätsfenster für Mitglieder geschlossen sind, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Auswärtstickets – die Kontingente für Prag werden über die Kanäle des tschechischen Verbands abgewickelt, mit begrenzter Verfügbarkeit für Englands Auswärtsfans

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da dies eines von vier Spielen ist, die England innerhalb eines Zweiwochenfensters bestreitet, wird für beide Partien eine frühe Buchung empfohlen, insbesondere für das Heimspiel im Wembley.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen England?

Die offiziellen Preise für das Spiel im Wembley variieren je nach Sitzplatzlage. Das Ticketportal von England Football bietet die gesamte Spanne von regulären bis zu Premium-Sitzen zum Nennwert an, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Prag gilt in gleicher Weise die offizielle Preisgestaltung des tschechischen Verbands.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist eine grobe Orientierung dazu, was dort zu erwarten ist:

Günstigste Plätze (Wembley): ab etwa 40 £ bis 60 £, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment (Wembley): zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Premium-Plätze (Wembley): ab 200 £ aufwärts für das größere der beiden Spiele

Auswärtstickets (Prag): zum Nennwert in der Regel günstiger als ein Abend im Wembley, wobei das Kontingent für England begrenzt ist

Wie bei jedem Länderspiel können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer an ein bestimmtes Budget gebunden ist, fährt daher in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz früher statt später sichert.

Tschechien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Tschechien gegen England

Tschechien geht mit einer schwierigen Formkurve in dieses Spiel und verzeichnete in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft, zudem gab es in diesem Turnier ein 1:1 gegen Südafrika. Über diese fünf Spiele hinweg erzielte Tschechien sieben Tore und kassierte sieben, die Siege gelangen in Freundschaftsspielen gegen Guatemala und Kosovo.

Die vergangenen fünf Spiele Englands zeichnen ein klareres Bild. Das Team von Tuchel gewann viermal und verlor einmal, erzielte in diesem Lauf 14 Tore und kassierte sieben. Das jüngste Spiel war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Argentinien, das England im Halbfinale ausschaltete.

Tschechien gegen England: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand bei der EURO 2020 statt, wo England in Prag mit 1:0 gewann. Davor besiegte Tschechien England im Oktober 2019 in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Prag mit 2:1, nachdem England das Hinspiel im Wembley zuvor im selben Jahr mit 5:0 gewonnen hatte. Zu den vier Duellen im Datensatz gehört auch ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im August 2008.

Tschechien gegen England: Tabelle

In der UEFA Nations League, Gruppe A3, belegt Tschechien derzeit den zweiten Platz, während England auf Rang drei liegt.