Für Sunderland verspricht es eine große Saison zu werden: Der Klub hat sich erstmals seit 1973 und erst zum zweiten Mal in seiner gesamten Geschichte für den Europapokal qualifiziert. Natürlich bleibt die Premier League der Schlüssel, und der talentierte Kader will die Fans der Black Cats beim Saisonauftakt im Stadium of Light gegen Fulham am Sonntag, den 30. August, begeistern.

Sunderland übertraf in der vergangenen Saison bei der Rückkehr in die Premier League alle Erwartungen, wurde Siebter und sicherte sich damit einen Platz in der UEFA Europa League. Dieser Erfolg basierte auf einer beeindruckenden Heimbilanz: Die Mannschaft von Régis Le Bris feierte im Stadium of Light einige denkwürdige Siege gegen Teams wie Chelsea, Tottenham, Bournemouth und insbesondere Newcastle.

Auch Sie könnten beim ersten Premier-League-Heimspiel Sunderlands am letzten Sonntag im August dabei sein. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Sunderland gegen Fulham zu sichern, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Fulham statt?

Sunderland gegen Fulham findet am Sonntag, den 30. August, im Stadium of Light in Sunderland statt. Der Anstoß ist für 14 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 09:00 Stadium of Light

So kaufen Sie Tickets für Sunderland gegen Fulham in der Premier League

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Verlosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Fulham?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitglieder.

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