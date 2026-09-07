Der amtierende Weltmeister Spanien eröffnet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 gegen Kroatien in Sevilla, bevor beide Teams nur eine Woche später in Split erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines hochkarätig besetzten Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören, und dieses frühe Doppelduell hat angesichts der Qualität auf beiden Seiten großes Gewicht.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Spanien gegen Kroatien wissen müsst, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist Anstoß bei Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen Kroatien wird am 26. September 2026 im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla angepfiffen, wobei die genaue Ortszeit des Anstoßes noch von der UEFA bestätigt werden muss.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wo kann man Tickets für Spanien gegen Kroatien kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Sevilla waren zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des RFEF erhältlich, wobei Mitglieder des Verbands Vorrang erhielten, bevor die Partie vollständig ausverkauft war. Für das Auswärtsspiel in Split sind die offiziellen Kanäle des kroatischen Verbands (HNS) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der das Spiel in Sevilla ausverkauft war, wird auch für das Auswärtsspiel in Split eine frühe Buchung dringend empfohlen, insbesondere wegen Spaniens wachsendem Profil seit dem WM-Triumph.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen Kroatien?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Sevilla wurden über die Ticketkanäle des RFEF festgelegt, bevor die Partie an der Quelle ausverkauft war. Für das Spiel in Split gelten auf dieselbe Weise die offiziellen HNS-Preise.

Sevilla (an der Quelle ausverkauft): Da kein offizielles Kontingent mehr verfügbar ist, liegen die Wiederverkaufspreise auf dem Sekundärmarkt angesichts der enormen Nachfrage rund um Spaniens WM-Erfolg deutlich über dem Nennwert

Günstigste Plätze in Split: ab etwa 45 € bis 60 €, typischerweise in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment in Split: in der Regel 90 € bis 160 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinien

Premium-Plätze in Split: ab 250 € aufwärts für Fans, die die bestmögliche Sicht wollen

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Wie bei jeder Partie mit Beteiligung des Weltmeisters können sich die Preise schnell ändern, daher ist es die sicherere Option, sich so früh wie möglich einen Platz zu sichern, wenn ihr mit einem bestimmten Budget plant.

Spanien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Spanien gegen Kroatien

Spanien geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, die alle bei der WM 2026 zustande kamen. Im Finale besiegte das Team Argentinien mit 1:0 und zuvor Österreich mit 3:0, Portugal mit 1:0, Belgien mit 2:1 und Frankreich mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Spanien sieben Tore und kassierte keines, das Team spielte also in jeder Partie zu null.

Kroatiens letzte fünf Ergebnisse sind wechselhafter. Das Team gewann drei Spiele und verlor zwei, wobei das jüngste Spiel eine 1:2-Niederlage gegen Portugal im Achtelfinale der WM war. Zuvor besiegte Kroatien im Turnier Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0, verlor in der Gruppenphase aber auch mit 2:4 gegen England. In diesen fünf Partien erzielte Kroatien sieben Tore und kassierte neun.

Spanien gegen Kroatien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der EM 2024, als Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich die beiden Mannschaften im Juni 2023 in einer Nations-League-Partie 0:0. Über die letzten fünf direkten Duelle hinweg hat Spanien die bessere Bilanz, wobei der deutlichste Sieg ein 6:0-Heimerfolg in der Nations League im September 2018 war. Die fünf Begegnungen brachten insgesamt 19 Tore hervor.



