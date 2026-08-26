Sevilla trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla auf Valencia.

Im vorherigen Ligaduell im März 2026 sicherte sich Valencia an genau diesem Ort einen souveränen 2:0-Auswärtssieg. Fans blicken diesem traditionsreichen Duell in Spaniens höchster Spielklasse als klassischem Kräftemessen zwischen zwei etablierten Teams des Wettbewerbs mit großer Vorfreude entgegen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Sevilla gegen Valencia wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist Anstoß bei Sevilla gegen Valencia in LaLiga?

Sevilla gegen Valencia findet im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla statt, die Anstoßdetails werden noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wie kann man Tickets für Sevilla gegen Valencia in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das kommende LaLiga-Spiel zwischen dem Sevilla FC und dem Valencia CF zu kaufen, können Sie diese üblichen Schritte befolgen:

Offizielle Vereinswebsite: Der direkteste und zuverlässigste Weg, sich Tickets zu sichern, führt über das offizielle Ticketportal auf der offiziellen Website des Sevilla FC, da der Klub das Spiel im Ramón Sánchez Pizjuán Stadium austrägt.

Vorrangiger Verkauf für Mitglieder: Tickets sind in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber verfügbar, bevor sie in den freien Verkauf gehen. Achten Sie auf die offiziellen Verkaufsphasen, die der Klub bekannt gibt.

Sekundärmarktplätze: Falls offizielle Tickets ausverkauft sind oder Sie nach bestimmten Sitzplatzoptionen suchen, bieten Ticketbörsen auf dem Zweitmarkt, etwa StubHub, sowie Wiederverkäuferseiten oft Karten für stark nachgefragte LaLiga-Partien an.

Stadionkasse: Je nach Verfügbarkeit näher am Spieltag können Tickets manchmal auch direkt an den Stadionkassen in Sevilla gekauft werden, wobei die Verfügbarkeit bei beliebten Spielen selten garantiert ist.

Wie viel kosten Tickets für Sevilla gegen Valencia in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Valencia variieren in der Regel je nach Sitzplatzlage, Kategorie und danach, ob Sie sie über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kaufen.

Einstiegspreise: Tickets der niedrigsten Preiskategorie auf Zweitmarkt-Plattformen, etwa StubHub, beginnen in der Regel bei etwa 50 bis 55 € (ungefähr entsprechend 63 USD) für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor.

Durchschnittspreise: Reguläre Eintrittskarten in den üblichen Seiten- und Tribünenblöcken liegen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit oft im Schnitt bei etwa 260 bis 270 € (ungefähr entsprechend 348 USD).

VIP- und Hospitality-Optionen: Premium-Sitzplätze und exklusive Hospitality-Pakete mit Lounge-Zugang kosten deutlich mehr, wobei die Preise je nach Kategorie weiter ansteigen.

Sevilla gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Sevilla und Valencia

Sevilla hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Die beiden jüngsten Ergebnisse in LaLiga waren ein 2:1-Heimsieg gegen Rayo Vallecano und ein 3:1-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao, wobei Letzteres der jüngste Auftritt am 22. August war. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Bayer Leverkusen mit 1:2. In den fünf Spielen erzielte Sevilla acht Tore und kassierte fünf, was die konstante Fähigkeit unterstreicht, ins Netz zu treffen.

Die letzten fünf Spiele von Valencia zeichnen ein gemischteres Bild. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 0:0 bei Celta Vigo am 22. August, der Auftakt in LaLiga. Davor umfasste die Bilanz in der Saisonvorbereitung einen 2:0-Sieg gegen Hercules, aber auch Niederlagen gegen CD Teruel und Newcastle United. Valencia erzielte in den vier Vorbereitungsspielen vier Tore und kassierte vier, das Remis gegen Celta brachte zusätzlich ein Spiel ohne Gegentor in die Statistik.

Sevilla gegen Valencia: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 21. März 2026 statt, als Valencia im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in LaLiga mit 2:0 gewann. Davor trennten sich die Teams im Dezember 2025 im Estadio Mestalla 1:1. In den letzten fünf LaLiga-Duellen gewann Valencia zweimal und Sevilla einmal, zudem gab es zwei Unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Partien 10 Tore.

Tabellenstand von Sevilla und Valencia

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Sevilla auf Platz eins, während Valencia auf Rang 12 liegt.