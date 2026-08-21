Schalke 04 trifft am Samstag, 5. September 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Bayern München.

Diese Partie am 2. Spieltag bietet Schalke früh in der Saison nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse die schwierige Chance, vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Geschichte spricht klar für die Gäste, denn Bayern München hat die direkten Duelle mit Schalke mit fünf Siegen in Folge dominiert, dabei 21 Tore erzielt und in diesen Begegnungen keines kassiert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Schalke 04 gegen Bayern München wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Schalke 04 empfängt Bayern München in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, wobei die Anstoßzeit erst näher am Spieltermin bestätigt wird.

Wie kann man Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga kaufen?

So kaufen Sie Tickets für das Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026:

Offizieller Schalke-04-Ticketshop: Tickets für den primären Heimbereich werden direkt über Schalkes offizielles Ticketportal vertrieben.

FC-Bayern-München-Ticketportal: Tickets für den Gästebereich für mitreisende Fans werden über das offizielle Auswärtsticketsystem von Bayern München zugeteilt.

Offizielle Ticketbörse: Der Klub betreibt einen offiziellen Wiederverkaufsmarktplatz (Ticketbörse), auf dem Dauerkarteninhaber Tickets zum Nennwert für einzelne Spiele weiterverkaufen.

Sekundäre Marktplätze: Weitere Optionen können auf Plattformen wie StubHub durchstöbert werden.

Wie viel kosten Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026, umgerechnet in Britische Pfund:

Offizielle reguläre Tickets (Heim & Auswärts): Standardtickets auf dem Primärmarkt liegen ungefähr zwischen 13 £ und 60 £+ , wobei Stehplatzbereiche, etwa Schalkes Nordkurve, die günstigsten Preise bieten und Sitzplätze der zentralen Kategorien am oberen Ende liegen.

Angebote auf dem Sekundärmarkt: Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen die Preise für Tickets derzeit je nach Stadionbereich und aktueller Nachfrage zwischen 125 £ und 153 £ .

Premium- & Hospitality-Kategorien: Premium-Sitzplatzoptionen und E-Tickets von verifizierten Zweitanbietern können auf über 245 £+ steigen.

Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schalke 04 gegen Bayern München

Schalke geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus der Vorbereitung in die neue Bundesliga-Saison: drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Real Madrid, zuvor hatte es Anfang August bereits eine Pleite mit demselben Ergebnis gegen Atalanta gegeben. Vor diesen Niederlagen hatte Schalke drei Siege in Folge eingefahren, darunter ein 5:0 gegen Hessen Kassel und ein 3:1 gegen Fagiano Okayama FC. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 10 Tore und kassierte neun.

Bayern München geht nach fünf Siegen aus fünf Vorbereitungsspielen in die Saison. Das jüngste Ergebnis war ein 4:2 gegen den FC Heidenheim am 18. August, nachdem es bereits einen 3:1-Sieg gegen RB Leipzig sowie Erfolge gegen Aston Villa und Jeju SK gegeben hatte. Das auffälligste Resultat war ein 15:0-Kantersieg gegen den Amateurklub FC Rottach-Egern. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 24 Tore und kassierte fünf.

Schalke 04 gegen Bayern München: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Mai 2023 statt, als Bayern München in München mit 6:0 gewann. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Bayern alle fünf gewonnen, wobei Schalke in vier dieser Spiele ohne Tor blieb. Bayern erzielte in diesem Zeitraum 21 Tore und kassierte kein einziges, darunter ein 8:0 im September 2020.

Tabelle vor Schalke 04 gegen Bayern München

In der Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 vor diesem Spiel auf Platz 15, Bayern München belegt Rang drei.