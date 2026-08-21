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So kommt man an Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Schalke 04 trifft in der Bundesliga auf Bayern München. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Schalke 04 trifft am Samstag, 5. September 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Bayern München.

Diese Partie am 2. Spieltag bietet Schalke früh in der Saison nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse die schwierige Chance, vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Geschichte spricht klar für die Gäste, denn Bayern München hat die direkten Duelle mit Schalke mit fünf Siegen in Folge dominiert, dabei 21 Tore erzielt und in diesen Begegnungen keines kassiert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Schalke 04 gegen Bayern München wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Schalke 04 empfängt Bayern München in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen, wobei die Anstoßzeit erst näher am Spieltermin bestätigt wird.

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Bundesliga - Spielwoche 2
VELTINS-Arena

Wie kann man Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga kaufen?

So kaufen Sie Tickets für das Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026:

  • Offizieller Schalke-04-Ticketshop: Tickets für den primären Heimbereich werden direkt über Schalkes offizielles Ticketportal vertrieben.
  • FC-Bayern-München-Ticketportal: Tickets für den Gästebereich für mitreisende Fans werden über das offizielle Auswärtsticketsystem von Bayern München zugeteilt.
  • Offizielle Ticketbörse: Der Klub betreibt einen offiziellen Wiederverkaufsmarktplatz (Ticketbörse), auf dem Dauerkarteninhaber Tickets zum Nennwert für einzelne Spiele weiterverkaufen.
  • Sekundäre Marktplätze: Weitere Optionen können auf Plattformen wie StubHub durchstöbert werden.

Wie viel kosten Tickets für Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Bayern München in der VELTINS-Arena am 5. September 2026, umgerechnet in Britische Pfund:

  • Offizielle reguläre Tickets (Heim & Auswärts): Standardtickets auf dem Primärmarkt liegen ungefähr zwischen 13 £ und 60 £+, wobei Stehplatzbereiche, etwa Schalkes Nordkurve, die günstigsten Preise bieten und Sitzplätze der zentralen Kategorien am oberen Ende liegen.
  • Angebote auf dem Sekundärmarkt: Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen die Preise für Tickets derzeit je nach Stadionbereich und aktueller Nachfrage zwischen 125 £ und 153 £.
  • Premium- & Hospitality-Kategorien: Premium-Sitzplatzoptionen und E-Tickets von verifizierten Zweitanbietern können auf über 245 £+ steigen.

Schalke 04 gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schalke 04 gegen Bayern München

Schalke geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus der Vorbereitung in die neue Bundesliga-Saison: drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Real Madrid, zuvor hatte es Anfang August bereits eine Pleite mit demselben Ergebnis gegen Atalanta gegeben. Vor diesen Niederlagen hatte Schalke drei Siege in Folge eingefahren, darunter ein 5:0 gegen Hessen Kassel und ein 3:1 gegen Fagiano Okayama FC. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 10 Tore und kassierte neun.

Bayern München geht nach fünf Siegen aus fünf Vorbereitungsspielen in die Saison. Das jüngste Ergebnis war ein 4:2 gegen den FC Heidenheim am 18. August, nachdem es bereits einen 3:1-Sieg gegen RB Leipzig sowie Erfolge gegen Aston Villa und Jeju SK gegeben hatte. Das auffälligste Resultat war ein 15:0-Kantersieg gegen den Amateurklub FC Rottach-Egern. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 24 Tore und kassierte fünf.

S04

S04 - Form

KHA
S2-0
OKA
S3-1
HES
S0-5
ATA
N0-3
RMA
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FCB

FCB - Form

REG
S0-15
JEJ
S2-1
AVL
S2-1
RBL
S3-1
HDH
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
26/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Schalke 04 gegen Bayern München: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Mai 2023 statt, als Bayern München in München mit 6:0 gewann. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Bayern alle fünf gewonnen, wobei Schalke in vier dieser Spiele ohne Tor blieb. Bayern erzielte in diesem Zeitraum 21 Tore und kassierte kein einziges, darunter ein 8:0 im September 2020.

Head to Head

Schalke 04UnentschiedenBayern München
0
0
5
Bundesliga
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Bayern München
FCB
6
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Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
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Schalke 04
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0
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FCB
2
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Bundesliga
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Schalke 04
S04
0
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Bayern München
FCB
4
END
Bundesliga
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Bayern München
FCB
8
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Schalke 04
S04
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
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Bayern München
FCB
1
END
0Erzielte Tore21
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Tabelle vor Schalke 04 gegen Bayern München

In der Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 vor diesem Spiel auf Platz 15, Bayern München belegt Rang drei.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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