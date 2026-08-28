RB Leipzig trifft am Sonntag, 13. September 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig auf den Hamburger SV.

Beide Teams werden versuchen, wichtige Punkte zu holen, um sich früh in der Tabelle des Oberhauses Momentum zu verschaffen. Zuletzt trafen die beiden Klubs im März 2026 in der Bundesliga aufeinander, als RB Leipzig einen 2:1-Auswärtssieg gegen Hamburg holte.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um Tickets für RB Leipzig gegen den Hamburger SV zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei RB Leipzig gegen Hamburger SV in der Bundesliga?

RB Leipzig gegen Hamburger SV findet in der Red Bull Arena in Leipzig statt, der Anstoß ist angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 3 13. Sept. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Bundesliga-Tickets für RB Leipzig gegen Hamburger SV kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Hamburger SV zu kaufen, können Sie sie über offizielle oder sekundäre Ticketplattformen erwerben:

Offizieller RB-Leipzig-Ticketshop: Der wichtigste und sicherste Ort, um Tickets für Heimspiele zu kaufen, ist direkt über den offiziellen RB-Leipzig-Ticketshop oder die RBL Ticket App. Heimfans können ein Konto registrieren, um Sitzpläne einzusehen, die Verfügbarkeit zu prüfen und Tickets zu regulären Nennwertpreisen zu kaufen.

Offizielle Ticketbörse (Resell Market): Falls reguläre Plätze ausverkauft sind, betreibt RB Leipzig auf seiner Website eine offizielle sekundäre Ticketbörse (RBL Ticketmarkt), auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert weiterverkaufen.

Kontingent des Gastklubs: Auswärtsfans, die im Bereich des Hamburger SV sitzen möchten, sollten Tickets über den offiziellen Ticketshop oder das Fanportal des Hamburger SV kaufen.

Sekundärmarkt & Ticket-Aggregatoren: Plattformen wie StubHub bieten weiterverkaufte Optionen an, wenn die offiziellen Kanäle vollständig ausgebucht sind, auch wenn die Preise auf diesen Plattformen je nach Nachfrage über dem Nennwert schwanken.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für RB Leipzig gegen Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das Spiel RB Leipzig gegen Hamburger SV in der Red Bull Arena variieren je nachdem, ob Sie sie zum Nennwert über offizielle Vereinskanäle oder über Wiederverkaufsplattformen des Sekundärmarkts kaufen.

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (Primärverkauf)

Steh- / Fanbereich (Sektor B): 13 £ bis 17 £

Kategorie 4 bis 5 (hinter den Toren / Ecken Oberrang): 20 £ bis 34 £

Kategorie 2 bis 3 (Seitentribünen / Ecken Unterrang): 38 £ bis 56 £

Kategorie 1 (zentrale Haupttribüne & Gegentribüne): 60 £ bis 85 £

Ermäßigungen & Jugendtickets: 9 £ bis 25 £ (in den meisten Standardkategorien für Studierende, Senioren und Kinder verfügbar)

Wiederverkaufs- & Sekundärmarktpreise

Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit für Nichtmitglieder schwanken die Preise auf autorisierten sekundären Ticketplattformen (wie StubHub) je nach Marktnachfrage:

Startpreise (niedrigstes verfügbares Angebot): ca. 15 £ bis 25 £ (für einzelne Sitzplätze oder hoch gelegene Stehplätze)

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: ca. 60 £ bis 120 £ (abhängig von der Reihenwahl, der Nachfrage nach nebeneinanderliegenden Plätzen und der Nähe zum Spieltag)

RB Leipzig gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von RB Leipzig gegen Hamburger SV

Leipzig geht mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel. Das jüngste Ergebnis war ein 6:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier, eine Leistung, die nach einer schwierigen Vorbereitung etwas Selbstvertrauen gab. Davor gab es in Freundschaftsspielen Niederlagen mit 1:3 gegen Bayern München und 0:2 gegen Leeds United. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte sechs.

Hamburg kommt in guter Verfassung. Die letzten fünf Ergebnisse zeigen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste davon war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal beim SC Verl, nach einem 2:2 gegen Lille und einem 2:1 gegen Toulouse in der Vorbereitung. Hamburg erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben, wobei das Ergebnis gegen Verl eine Weiße Weste im ersten Pflichtspiel bedeutete.

RB Leipzig gegen Hamburger SV: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete 1:2 aus Sicht von Leipzig und wurde am 1. März 2026 in der Bundesliga im Stadion von Hamburg ausgetragen. Davor gewann Leipzig im Oktober 2025 zu Hause mit 2:1. In den letzten fünf erfassten Duellen gewann Leipzig viermal bei einem Unentschieden und erzielte 11 Tore gegenüber fünf von Hamburg.

RB Leipzig gegen Hamburger SV: Tabellenstand

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt der Hamburger SV auf dem 10. Platz, während RB Leipzig vier Positionen dahinter auf Rang 14 steht.