Norwegen empfängt Dänemark am Donnerstag, den 24. September, im Ullevaal Stadion in Oslo und eröffnet damit seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A4, zusammen mit Portugal und Wales. Die beiden skandinavischen Nachbarn treffen im November erneut aufeinander, und zwar zu einem wirklich historischen Anlass, denn es wird ihr allererstes Pflichtspielduell in diesem Wettbewerb sein.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt eure Tickets für Norwegen gegen Dänemark zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Norwegen gegen Dänemark in der UEFA Nations League A?

Norwegen gegen Dänemark findet im Ullevaal Stadion in Oslo statt, die Anstoßzeit wird von eurem regionalen Broadcaster noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

Wo kann man Tickets für Norwegen gegen Dänemark kaufen?

Tickets für das Spiel in Oslo werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Kopenhagen sind die offiziellen Kanäle des dänischen Fußballverbands (DBU) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Prioritätsphasen für Mitglieder abgeschlossen sind, normalerweise näher am jeweiligen Spieltag

Ein erstmaliges Duell – da dies das erste Nations-League-Aufeinandertreffen der beiden Nationen ist, dürfte die Nachfrage schnell steigen, besonders für das Finale in Kopenhagen

Garantierte Transfers – jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was den Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Sekundärmarkt – StubHub ist eure beste Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Bedeutung, die besonders dem Finale in Kopenhagen zukommt, wird eine frühe Buchung für beide Spiele dringend empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Dänemark?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Oslo werden über die Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands festgelegt, wobei die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumsitzen zum Nennwert erhältlich ist, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Kopenhagen gelten entsprechend die offiziellen DBU-Preise.

Günstigste Plätze (Oslo): ab etwa 55 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im Ullevaal Stadion

Plätze im mittleren Preissegment (Oslo): zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Finale in Kopenhagen: die Preise im Parken Stadium dürften zum Abschluss der Gruppenphase anziehen, wobei dieses erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen bereits früh auf großes Interesse stößt

Wie bei jedem Spiel, das über die endgültige Platzierung in einer Gruppe entscheiden könnte, können sich die Preise schnell verändern. Wenn ihr mit einem festen Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euch euren Platz früher statt später zu sichern.

Norwegen gegen Dänemark in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Norwegen gegen Dänemark

Norwegens letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und neun kassierten Toren in diesem Zeitraum. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen England im WM-Viertelfinale. Vor dieser Niederlage hatte Norwegen zwei Spiele in Folge gewonnen, mit 2:1 gegen Brasilien und 2:1 gegen die Elfenbeinküste, ehe eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich folgte. Diese Fünf-Spiele-Serie eröffnete Norwegen mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal.

Dänemarks letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und acht kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. Zuvor gab es eine 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation, einen 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien, eine 2:4-Niederlage gegen Schottland und ein 2:2 gegen Belarus.

Norwegen gegen Dänemark: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand in einem Freundschaftsspiel im Juni 2024 statt, als Dänemark zu Hause mit 3:1 gewann. Über die letzten fünf erfassten Duelle hinweg gewann Dänemark dreimal, dazu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Norwegen. Der einzige Sieg Norwegens in diesem Datensatz kam in einem EM-Qualifikationsspiel 2011 zustande, als die Teams in Oslo 1:1 spielten, bevor Dänemark das Rückspiel in Kopenhagen mit 2:0 gewann.



