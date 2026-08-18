Nach ein paar schwierigen Spielzeiten hoffen die Fans von Manchester United, dass ihre Mannschaft nun endlich die Kurve bekommen hat. Rund um Old Trafford wird vor dem Premier-League-Heimauftakt der Red Devils gegen Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, eine positive Stimmung herrschen. Ihr könnt dabei sein und den Anlass genießen, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Michael Carricks Interimszeit als Trainer erwies sich als solche Offenbarung, dass die frühere Legende von Manchester United den Posten zwei Tage vor dem Saisonfinale gegen Brighton dauerhaft übertragen bekam, das die Red Devils überzeugend mit 3:0 gewannen. Nach Platz 3 und der damit gesicherten Teilnahme an der Champions League wird Carrick in den kommenden Monaten auf allen Ebenen nach Ruhm streben wollen.

Einer der Schlüssel zu künftigem Erfolg von Manchester United ist es, Old Trafford wieder zu der Festung zu machen, die es einmal war. Unter Jose Mourinho blieb Manchester United 2016 und 2017 im „Theatre of Dreams“ bekanntlich in einer historischen Serie von 40 Spielen ungeschlagen. Wird United den Aufsteiger Ipswich an diesem ikonischen Ort demontieren?

Lest bei GOAL alles, was ihr darüber wissen müsst, wie ihr euch Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town sichern könnt, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Manchester United gegen Ipswich Town statt?

Manchester United empfängt Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, im Old Trafford in Manchester. Der Anstoß ist für 16.30 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 11:30 Old Trafford

So kauft ihr Tickets für das Premier-League-Spiel Manchester United gegen Ipswich Town

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird das über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Auslosungen ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Verlosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topduelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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