Nach ein paar schwierigen Spielzeiten hoffen die Fans von Manchester United, dass ihre Mannschaft nun endlich die Kurve gekriegt hat. Rund um Old Trafford wird vor dem Premier-League-Heimauftakt von Manchester United gegen Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, eine positive Stimmung herrschen, und ihr könnt live dabei sein, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Michael Carricks Amtszeit als Interimscoach erwies sich als derart beeindruckend, dass die frühere Legende von Manchester United die Position zwei Tage vor dem Saisonfinale gegen Brighton dauerhaft übertragen bekam, das Manchester United eindrucksvoll mit 3:0 gewann. Nach Platz 3 und der damit gesicherten Champions-League-Teilnahme wird Carrick in den kommenden Monaten auf allen Ebenen nach Titeln streben wollen.

Einer der Schlüssel für künftigen Erfolg von Manchester United ist es, Old Trafford wieder zu der Festung zu machen, die es einmal war. Unter Jose Mourinho blieb Manchester United 2016 und 2017 im „Theatre of Dreams“ bekanntlich in historischen 40 Spielen in Folge ungeschlagen. Wird United den Aufsteiger Ipswich in der ikonischen Arena auseinandernehmen?

Lest bei GOAL alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town zu sichern, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Ipswich Town statt?

Manchester United empfängt Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, im Old Trafford (Manchester). Anstoß ist um 16.30 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 11:30 Old Trafford

So könnt ihr Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Ipswich Town kaufen

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketverlosungen ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Höhe der Rabatte und die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Ticketverlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitgliedschaften.

Form

Jüngste direkte Duelle

Teamnews & Kader