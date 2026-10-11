Seit Manchester City am Ende der Saison 2022/23 die Champions-League-Trophäe in die Höhe reckte, kam der Klub in Europa nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. Findet City auf dem Platz zu alter Stärke zurück? Tickets für die kommenden Champions-League-Spiele können schon heute gebucht werden.

Tickets für Manchester City in der Champions LeagueJetzt buchen

In der Ligaphase stehen unter anderem große Duelle mit Paris Saint-Germain, Napoli und Barcelona an. Die Fans von Manchester City dürfen sich in den kommenden Monaten auf mitreißende Europapokalabende freuen.

GOAL liefert euch alle aktuellen Informationen darüber, wie ihr euch Plätze für die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City sichern könnt: wo es Tickets gibt, wie viel sie kosten und mehr.

Die kommenden Champions-League-Spiele von Manchester City

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Mi., 14. Oktober (20 Uhr) Manchester City gegen Paris Saint-Germain Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 20. Oktober (20 Uhr) Manchester City gegen AEK Athen Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) RB Leipzig gegen Manchester City Red Bull Arena (Auswärtsspiel) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Manchester City gegen Napoli Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Camp Nou (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Lens gegen Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Auswärtsspiel) Wird noch bekannt gegeben Mi., 27. Januar (20 Uhr) Manchester City gegen Sporting CP Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets

So kauft ihr Tickets für Manchester City in der Champions League

Tickets für Manchester City gehen nur selten in den freien Verkauf. Der Klub hat eine treue Fangemeinde, und das Etihad Stadium ist schnell ausverkauft.

Bei Premier-League-Spielen sind in dem Stadion mit 53.400 Plätzen bereits 46.000 Plätze von Dauerkarteninhabern belegt. Um für diese Spiele direkt beim Klub Tickets kaufen zu können, benötigt ihr aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mitgliedschaft bei Manchester City (Matchday Member).

Ausnahmen kann es bei Spielen der Champions-League-Ligaphase sowie im FA Cup oder Carabao Cup geben, wenn die Nachfrage tendenziell geringer ist. Eine Garantie gibt es allerdings nicht, und die Verfügbarkeit schwankt.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Manchester City zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Manchester City?

Wenn ihr Champions-League-Tickets für Spiele im Etihad Stadium direkt beim Klub kauft, kosten sie für Erwachsene zwischen 25 Pfund (Family Stand, Ebene 0, und South Stand, Ebenen 0 und 3) und 50 Pfund (Premium-Sitzplätze ohne Hospitality-Angebot im Bereich 93:20). Auch die Preise für ermäßigte Tickets variieren: Personen ab 65 Jahren und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen 22 und 37 Pfund. Unter 18-Jährige kommen im Family Stand für 10 Pfund ins Stadion; im Bereich 93:20 zahlen sie bis zu 25 Pfund.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Preisen findet ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub sind Tickets derzeit ab 95 Pfund erhältlich.

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Welche Hospitality-Pakete bietet Manchester City für Champions-League-Spiele an?

Hospitality-Pakete von Manchester City sind auch für Nichtmitglieder eine gute Möglichkeit, sich Plätze für ein Spiel zu sichern. Sie sind meist weniger schnell ausverkauft als Tickets im Erst- und Zweitmarkt und können daher eine gute Wahl sein, wenn andere Möglichkeiten begrenzt sind.

Hier stellen wir eine Auswahl der Hospitality-Pakete für Spiele von Manchester City im Etihad Stadium vor:

The Mancunian (ab 390 Pfund)

Ein Stück Manchester-Kultur mit Live-Musik und lokaler Einrichtung. Dazu gibt es ein von Brasserien inspiriertes Menü und Getränke, die am Spieltag oder über vorab gebuchte Pakete gekauft werden können.

The Tunnel Club (ab 570 Pfund)

(The Tunnel Club Premier: ab 870 Pfund)

Ein Blick hinter die Kulissen, bei dem ihr die Mannschaft von Manchester City bei ihrer Ankunft begrüßen könnt. Dazu kommen ein modernes saisonales Menü, Getränke inklusive und gepolsterte Premium-Sitzplätze. Weitere Extras sind Live-Interviews in der Lounge, Musik von einem DJ und ein Quiz mit Preisen in der Lounge.

Backstage (ab 1.140 Pfund)

Eine Erweiterung des „Tunnel Club“-Erlebnisses. Ihr gelangt hinter die Kulissen und erlebt die Vorbereitungen am Spieltag aus nächster Nähe. Dazu gehören ein exklusiver Vortrag eines Mitglieds aus dem Umfeld von Peps erster Mannschaft und eine Stadionführung hinter den Kulissen mit einer Klublegende.

Die Geschichte des Etihad Stadium

Das City of Manchester Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Etihad Stadium heißt, ist seit 2003 die Heimspielstätte von Manchester City. Offiziell eröffnet wurde es ein Jahr zuvor als zentraler Austragungsort der Commonwealth Games 2002.

Es verfügt derzeit über 53.600 Plätze und ist damit das siebtgrößte Fußballstadion Englands und das elftgrößte des Vereinigten Königreichs. Neben den Spielen von Manchester City fanden im Etihad Stadium auch das UEFA-Cup-Finale 2008, Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft, Rugby-League-Spiele, Boxkämpfe, Länderspiele der englischen Rugby-Union-Nationalmannschaft und Musikkonzerte statt.