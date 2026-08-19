Die Zeit nach Pep beginnt am Sonntag, dem 23. August, so richtig, wenn Enzo Maresca Manchester City im Etihad Stadium zum ersten Premier-League-Spiel der Saison gegen Bournemouth aufs Feld führt, und ihr könnt dabei sein, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Nicht nur bei Manchester City hat es einen Trainerwechsel gegeben, denn Marco Rose hat bei Bournemouth das Kommando übernommen, während Andoni Iraola nach Norden gewechselt ist, um neuer Liverpool-Trainer zu werden.

Das Spiel gegen Bournemouth wird bei den Fans von Manchester City schmerzhafte Erinnerungen wecken, denn das 1:1 gegen die Cherries im Vitality Stadium im Mai beendete ihre Hoffnungen, den Premier-League-Titel zurückzuerobern. Allerdings war City zu Hause dominant und gewann die letzten drei Spiele gegen Bournemouth im Etihad mit einem Gesamtergebnis von 12:3.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Manchester City gegen Bournemouth wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Bournemouth statt?

Manchester City empfängt Bournemouth im Etihad Stadium in Manchester. Der Anstoß ist für Sonntag, den 23. August, um 15 Uhr MESZ angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Bournemouth

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen den Weiterverkauf und vollständig digitaler Zugangssysteme vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Bournemouth?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels:

Alters- und Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs ordnen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Während Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit den meisten Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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