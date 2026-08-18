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Book Leeds United vs Brentford Tickets

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So kommt man an Tickets für Leeds United gegen Brentford: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketkauf für Leeds’ Premier-League-Heimauftakt gegen Brentford wissen müsst

Die Atmosphäre ist immer elektrisierend, wenn Leeds United in der Elland Road im Einsatz ist, und beim ersten Premier-League-Heimspiel am Sonntag, den 30. August, gegen Brentford wird sie alles bisher Dagewesene übertreffen. Verpasst nicht die Chance, Teil dieses großen Ereignisses zu sein, und sichert euch eure Tickets noch heute.

Leeds beseitigte in der vergangenen Saison mit einem starken Schlussspurt alle Abstiegssorgen. Zwischen März und Mai blieb das Team über einen Zeitraum von zwei Monaten ungeschlagen, darunter drei Heimsiege in Folge an der Elland Road. Daniel Farkes Mannschaft, zu der nun auch der hoch gehandelte Harry Wilson gehört, will diesen Schwung zu Hause mitnehmen.

Lasst euch von GOAL mit allem versorgen, was ihr über den Ticketkauf für Leeds United gegen Brentford wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Brentford statt?

Leeds United gegen Brentford wird am Sonntag, den 30. August, um 14 Uhr BST in der Elland Road in Leeds angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 2
Elland Road

So kauft ihr Tickets für das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Brentford

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Aufgrund der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel für die Teilnahme an der Auslosung.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Brentford?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens aber auch für 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitglieder.

Form

LEE

LEE - Form

SUN
S1-0
LIV
S2-4
RBL
S2-0
MUN
N1-1
FCA
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BRE

BRE - Form

MCI
N3-0
CRY
U2-2
LIV
U1-1
REN
S2-4
SGE
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

LeedsUnentschiedenBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
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Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
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Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Leeds vs Brentford Voraussichtliche Aufstellungen

Leeds crest
Leeds
LEE
Aufstellung
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Trainer

  • D. Farke

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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