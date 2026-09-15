Ipswich Town trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, an der Portman Road in Ipswich auf Fulham.

Beide Teams gehen in die Partie, um in der frühen Tabellenphase Boden gutzumachen. In ihren jüngsten Liga-Duellen der Saison 2024/25 trennten sich die Mannschaften jeweils unentschieden, darunter ein 1:1 an der Portman Road und ein 2:2 im Craven Cottage.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Ipswich Town gegen Fulham wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League?

Ipswich Town gegen Fulham wird an der Portman Road in Ipswich angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Portman Road

Wie kann man Tickets für Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Fulham an der Portman Road zu kaufen, können Sie diese wichtigsten Kaufwege nutzen:

Offizielle Ticketseite von Ipswich Town

Tickets für Premier-League-Spiele werden in der Regel in Verkaufsphasen abhängig vom Mitgliedsstatus freigegeben:

Phase 1: Offizielle Super Blues / Vereinsmitglieder mit gesammelten Treuepunkten.

Phase 2: Allgemeine offizielle Mitglieder.

Phase 3: Freier Verkauf (nur, wenn nach den Mitgliederphasen noch Plätze verfügbar sind).

Auswärtsfans (Fulham-Fans)

Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen Sie Tickets direkt über Fulhams offizielle Website mit einem OneFulham-Konto kaufen.

Hospitality am Spieltag

Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind oder Sie ein aufgewertetes Spieltagserlebnis bevorzugen, sind Hospitality-Pakete, die Essensoptionen, Zugang zu den Lounges und Premium-Sitzplätze umfassen, direkt über die offizielle Hospitality-Abteilung von Ipswich Town erhältlich, ohne dass zuvor Mitgliedspunkte erforderlich sind.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League?

Die Ticketpreise für Ipswich Town gegen Fulham variieren je nach Kaufkanal, Sitzplatzkategorie und Einstufung der Partie:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Portman Road)

Allgemeine Heimtickets (Ipswich-Town-Fans):

Standard Erwachsener: Liegt für Sitzplätze im Unterrang typischerweise zwischen 34 £ und 38 £ , je nachdem, ob die Partie als Grade A oder Grade B eingestuft ist. Offizielle Mitglieder: Ermäßigte Erwachsenentickets für Mitglieder beginnen je nach Sitzplatzlage und Kategorie bei etwa 27 £ bis 31 £ . Junioren / U12: Ermäßigte Preise beginnen bei 5 £ .

Auswärtskontingent (Fulham-Fans):

Gedeckelter Erwachsenenpreis: Alle Auswärtstickets in der Premier League unterliegen strikt der ligaweiten Preisobergrenze von 30 £ pro Erwachsenem.



Offizielle Matchday-Hospitality

Beim direkten Kauf über die Hospitality-Pakete von Ipswich Town umfassen die Optionen im Allgemeinen:

Burley's Bar / Lounges: Ab 110 £ bis 142 £ pro Person.

Hall of Fame & Premium Lounges: Von 180 £ bis 270 £+ pro Person.

Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Ipswich Town gegen Fulham

Ipswich Town hat drei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, bei einer Niederlage und keinem Unentschieden in diesem Lauf. Der jüngste Auftritt endete am 30. August mit einer 2:5-Niederlage gegen Manchester United in der Premier League. Davor besiegte das Team Leicester City im Carabao Cup mit 3:1 und Sunderland in der Liga mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Ipswich 12 Tore und kassierte 10, außerdem gehören Testspielsiege gegen Union Berlin und Rayo Vallecano zu dieser Serie.

Fulham hat aus den letzten fünf Spielen einen Sieg geholt, bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden in Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war am 30. August eine 0:1-Niederlage gegen Sunderland in der Premier League. Außerdem verlor Fulham am 24. August mit 2:3 gegen Chelsea. Fulham besiegte AFC Wimbledon im Carabao Cup mit 3:0 und holte in der Vorbereitung einen 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart, dazu kam ein 2:2 gegen Malaga.

Ipswich Town gegen Fulham: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 2:2, als Fulham Ipswich Town am 5. Januar 2025 in einer Premier-League-Partie empfing. Davor trennten sich die Mannschaften am 31. August 2024 mit 1:1, als Ipswich Fulham an der Portman Road empfing. In den letzten fünf erfassten Duellen dominierte keine der beiden Seiten, die Ergebnisse verteilten sich auf Unentschieden und Fulham-Siege, darunter ein 3:1-Erfolg von Fulham in einer Carabao-Cup-Partie an der Portman Road im November 2023.