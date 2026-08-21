Kurz nach Fulhams erstem London-Derby der Saison an der Craven Cottage gegen Chelsea steht bereits das nächste an, wenn am Samstag, 5. September, Crystal Palace zu Gast ist. Tickets können Sie schon heute buchen.

Wenn das Chelsea-Spiel ein Hinweis ist, dann dürfen sich die Fulham-Fans in dieser Saison auf einiges freuen, und die Ticketnachfrage wird durch die Decke gehen. Trotz der Niederlage ohne Punkte trug die Mannschaft von Álvaro Arbeloa ihren Teil zu einem packenden Fünf-Tore-Thriller bei.

Fulham weiß aber, dass gegen Palace volle Konzentration gefragt sein wird. Erstaunlicherweise ist Crystal Palace in den letzten acht Duellen an der Craven Cottage ungeschlagen, eine Serie, die bis in den Januar 2005 zurückreicht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Fulham gegen Crystal Palace wissen müssen, darunter wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Fulham gegen Crystal Palace statt?

Fulham gegen Crystal Palace findet an der Craven Cottage (London) am Samstag, 5. September, statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 10:00 Craven Cottage

So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel Fulham gegen Crystal Palace

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer noch kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spielkategorisierung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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