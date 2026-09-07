England kehrt in diesem Herbst auf die internationale Bühne zurück, wenn die Mannschaft von Thomas Tuchel ihre UEFA-Nations-League-Kampagne 2026/27 beginnt, und die Nachfrage, die englische Nationalmannschaft live zu sehen, steigt bereits rasant. Als Teilnehmer der Liga A, Gruppe A3, bestreitet England zwischen September und November sechs Spiele gegen Spanien, Kroatien und Tschechien und bietet Fans in ganz Europa mehrere Gelegenheiten, diese Gruppe in Aktion zu erleben.

Ob Sie bei Englands Heimspielen im Wembley-Stadion dabei sein wollen oder eines der Auswärtsspiele auf dem Kontinent besuchen möchten, GOAL hat alles, was Sie über den Kauf Ihrer Tickets für Englands Nations-League-Spiele wissen müssen, darunter Preise, Verfügbarkeit und die derzeit besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet die England Nations League statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Samstag, 26. September 2026 - 20:45 England gegen Spanien Wembley-Stadion, London Tickets Dienstag, 29. September 2026 - 20:45 Tschechien gegen England Fortuna Arena, Prag Tickets Samstag, 3. Oktober 2026 - 18:00 Kroatien gegen England Stadion Rujevica, Rijeka (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) Tickets Dienstag, 6. Oktober 2026 - 20:45 England gegen Tschechien Wembley-Stadion, London Tickets Donnerstag, 12. November 2026 - 20:45 England gegen Kroatien Wembley-Stadion, London Tickets Sonntag, 15. November 2026 - 20:45 Spanien gegen England Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets

Das Auswärtsspiel am 3. Oktober in Kroatien wird nach einer UEFA-Sanktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, daher werden für diese Partie keine öffentlichen Tickets verkauft.

Wo kann man Tickets für England in der Nations League kaufen?

Tickets für Englands Heimspiele werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Vorrang erhalten dabei in der Regel Mitglieder des England Supporters Travel Club und Inhaber von Dauerkarten mit FA-Anbindung, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht.

Ein paar Dinge, die Sie zum Ticketkauf für diese Kampagne wissen sollten:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Auswärtstickets – begrenzte Kontingente für Prag und Madrid, die häufig zunächst für Mitglieder des England Supporters Travel Club reserviert sind

Angesichts der Anziehungskraft dieser Spiele, insbesondere des Auftaktspiels gegen Spanien, wird eine frühe Buchung dringend empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für England in der Nations League?

Die offiziellen Preise für Englands Heimspiele im Wembley-Stadion variieren je nach Sitzplatzlage. Das Ticketportal von England Football bietet, solange der Vorrat reicht, die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert an.

Günstigste Plätze: ab etwa 45 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment: zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Auswärtstickets (Prag & Madrid): zum Nennwert im Allgemeinen günstiger als ein Topspielabend im Wembley-Stadion, auch wenn das Kontingent für England begrenzt ist

Wie bei jedem Länderspiel mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn Sie ein bestimmtes Budget einhalten müssen, ist es in der Regel die sicherere Option, sich Ihren Platz lieber früher als später zu sichern.

Alles, was Sie über England in der Nations League wissen müssen

Die UEFA Nations League 2026/27 ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs seit seiner Einführung, und England findet sich erneut in Liga A wieder, der höchsten Spielklasse des europäischen Nationalmannschaftsfußballs. In Gruppe A3 zusammen mit Spanien, Kroatien und Tschechien wartet auf England ein anspruchsvoller Spielplan, der die Mannschaft gegen Gegner mit jüngerer Turniererfahrung auf die Probe stellen wird.

Ein paar Dinge, die Sie über die Bedeutung dieser Spiele wissen sollten:

Auf- und Abstieg zwischen den Ligen stehen auf dem Spiel, abhängig davon, wie die Gruppe abgeschlossen wird

Ein Weg zur künftigen Turnierqualifikation ist ebenfalls möglich, da eine starke Nations-League-Form Teams, die anderswo scheitern, einen Hintereingang in die Qualifikation zur Europameisterschaft eröffnen kann

Sechs Spiele in einem kompakten Zeitraum – alle Gruppenspiele werden im September, Oktober und November ausgetragen und geben den Fans ein kurzes, aber ereignisreiches Zeitfenster, um England in Aktion zu erleben

Für Thomas Tuchel werden insbesondere die frühen Ergebnisse gegen Spanien und Kroatien als wichtiger Maßstab für den Fortschritt mit Blick auf die noch größeren Turniere gewertet werden.

Alles, was Sie über das Wembley-Stadion wissen müssen

Das Wembley-Stadion ist Englands Nationalstadion und der Austragungsort aller drei Heimspiele der englischen Nationalmannschaft in dieser Nations-League-Kampagne.

Kapazität: rund 90.000, damit das größte Fußballstadion im Vereinigten Königreich und eines der größten in Europa

Geschichte: auf dem Gelände des ursprünglichen Wembley neu gebaut und 2007 wiedereröffnet, sofort erkennbar an seinem 134 Meter hohen Bogen

Große Anlässe: Austragungsort mehrerer Endspiele der UEFA Champions League, jährlich des FA-Cup-Finales und von Englands Lauf bis ins Finale der Euro 2020

Anreise: Die Station Wembley Park liegt nur einen kurzen Fußweg vom Stadion entfernt und ist gut an die London Underground sowie an nationale Bahnverbindungen angebunden

Es bleibt die permanente Heimat der englischen Männer-Nationalmannschaft, und nur wenige Stadien auf dem Kontinent können bei einem großen Länderspiel mit seiner Atmosphäre mithalten. Mit drei England-Spielen in diesem Stadion in dieser Kampagne gibt es reichlich Gelegenheiten, das selbst zu erleben.