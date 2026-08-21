Der Hamburger SV trifft am Sonntag, 6. September 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf Mainz 05.

Beide Klubs gehen in dieses frühe Saisonspiel mit dem Ziel, nach ihren ersten nationalen Partien Schwung aufzunehmen. Ihr vorheriges Bundesliga-Duell im April 2026 endete in der WWK Arena mit einem 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg bekommen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt empfängt Augsburg im Deutsche Bank Park in Frankfurt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 2 6. Sept. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05 kaufen?

Um sich Tickets für das Bundesliga-Spiel Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 am Sonntag, 6. September 2026, im Volksparkstadion zu sichern, folgen Sie den offiziellen Kanälen und den unten aufgeführten verifizierten Schritten zum Ticketkauf:

1. Offizielles HSV-Ticketportal (Primärverkauf)

Der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets zum Originalpreis zu kaufen, führt direkt über den Hamburger SV:

Offizielle Website: Besuchen Sie den HSV-Ticketshop.

Vorkaufsrecht für HSV-Mitglieder: Offizielle Vereinsmitglieder erhalten ein frühes Kaufzeitfenster, bevor der öffentliche Verkauf beginnt. Spiele mit hoher Nachfrage sind im Mitgliedervorverkauf oft bereits ausverkauft.

Freier Verkauf: Verbliebene Tickets gehen online in den freien Verkauf für Nichtmitglieder.

2. Auswärtsfanblock (Mainz-05-Anhänger)

Wenn Sie 1. FSV Mainz 05 im Auswärtsblock unterstützen:

Mainz-05-Ticketshop: Auswärtstickets werden direkt von Mainz 05 verwaltet und über den offiziellen Mainz-05-Ticketshop verkauft. Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten vorrangigen Zugang.

3. Sekundäre Ticketplattformen

Wenn die primären Optionen ausverkauft sind, werden Tickets auf Ticketsuchmaschinen und sekundären Plattformen wie StubHub angeboten.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05?

Die offiziellen Ticketpreise zum Originalpreis für Bundesliga-Spiele im Volksparkstadion beginnen in der Regel bei etwa 18 bis 24 € für Stehplätze, etwa auf der Nordtribüne, und reichen bis zu 50 bis 90 €+ für Sitzplatzbereiche. Offizielle Vereinsmitglieder erhalten vorrangigen Zugang zum Primärverkauf. Angebote auf sekundären Ticketplattformen für Spiele mit hoher Nachfrage beginnen im Allgemeinen bei rund 60 € und können je nach Sitzplatzlage und Marktnachfrage noch höher ausfallen.

Offizieller Primärverkauf & Ticketbörse

Erste Verkaufsphase: Reguläre Stehplatztickets beginnen in der Regel bei etwa 18–24 € , während Sitzplatzkategorien zwischen 35 und 90 € liegen. Offizielle Vereinsmitglieder erhalten vor dem öffentlichen Verkaufsstart vorrangige Buchungsfenster.

Ticketbörse des Klubs: Wenn der Primärverkauf ausverkauft ist, verkaufen Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder ihre Plätze legal über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Originalpreis zuzüglich geringer Bearbeitungsgebühren weiter.

Sekundärer Wiederverkaufsmarkt

Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketmarktplätzen beginnen einfache Stehplatz- oder Oberrangtickets in der Regel bei etwa 60 € , während erstklassige Plätze im Mittelfeldbereich und im Unterrang je nach Nachfrage und Verkäufergebühren typischerweise zwischen 100 und 250 €+ liegen.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

Eintracht Frankfurt geht mit einer Vorbereitungsbilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in den Bundesliga-Auftakt. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das den Verein erschütterte. Davor gewann Frankfurt drei Testspiele in Folge, darunter ein 5:1 gegen den FSV Frankfurt und ein 2:0 gegen Hull City. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt 11 Tore und kassierte 10.

Augsburg beendete die Vorbereitung mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus fünf Spielen. Das letzte Spiel endete am 15. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Leeds United. In diesem Zeitraum gab es aber auch einen 3:2-Sieg gegen Sassuolo und ein 15:0 gegen Schwaz. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 21 Tore und kassierte 11.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Jüngster direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, als Augsburg Frankfurt am 25. April 2026 in der Bundesliga empfing. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Frankfurt mit zwei Siegen gegenüber null von Augsburg die bessere Bilanz, dazu kommen drei Unentschieden. Frankfurt erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Augsburg fünf.

Tabellenstand: Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Augsburg auf Platz eins, während Eintracht Frankfurt auf Rang sechs liegt.