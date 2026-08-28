Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, steht kurz vor dem Start, und mit dem Kauf von Tickets könnt ihr schon heute die größten europäischen Nationen im Einsatz auf dem ganzen Kontinent sehen.

Die Ligaphase des Wettbewerbs beginnt im September/Oktober, und es steht ein packender Zeitraum bevor, in dem die Teams vier Spiele innerhalb von nur etwa 10 Tagen bestreiten. Nach dem Abschluss der Ligaphase im November finden dann im März 2027 die Viertelfinals statt, ehe im Juni 2027 die Halbfinals und das Finale ausgetragen werden.

Portugal verteidigt den UEFA-Nations-League-Titel, den das Team 2025 gewonnen hat, und ist mit dem Sieg bei der Premierenauflage 2019 auch die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen, nachdem es 2021 und 2025 jeweils Zweiter wurde und 2023 den Pokal gewann.

Lasst GOAL euch durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Nations League führen, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele der UEFA Nations League

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Do., 24. Sep. (20.45 Uhr) Niederlande vs. Deutschland Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Tickets Do., 24. Sep. (19.45 Uhr) Portugal vs. Wales Estádio José Alvalade (Lissabon) Tickets Do., 24. Sep. (20.45 Uhr) Norwegen vs. Dänemark Ullevaal Stadion (Oslo) Tickets Fr., 25. Sep. (20.45 Uhr) Italien vs. Belgien Stadio Olimpico (Rom) Tickets Sa., 26. Sep. (20.45 Uhr) Tschechien vs. Kroatien Fortuna Arena (Prag) Tickets Sa., 26. Sep. (19.45 Uhr) England vs. Spanien Wembley Stadium (London) Tickets So., 27. Sep. (18 Uhr) Dänemark vs. Wales Parken Stadium (Kopenhagen) Tickets So., 27. Sep. (20.45 Uhr) Norwegen vs. Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Tickets So., 27. Sep. (20.45 Uhr) Deutschland vs. Griechenland WWK Arena (Augsburg) Tickets Mo., 28. Sep. (20.45 Uhr) Belgien vs. Frankreich King Baudouin Stadium (Brüssel) Tickets Di., 29. Sep. (20.45 Uhr) Tschechien vs. England Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 29. Sep. (20.45 Uhr) Spanien vs. Kroatien Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla) Tickets Do., 1. Okt. (20.45 Uhr) Deutschland vs. Serbien Allianz Arena (München) Tickets Do., 1. Okt. (20.45 Uhr) Dänemark vs. Portugal Parken Stadium (Kopenhagen) Tickets Do., 1. Okt. (19.45 Uhr) Wales vs. Norwegen Cardiff City Stadium (Cardiff) Tickets Fr., 2. Okt. (20.45 Uhr) Belgien vs. Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Lüttich) Tickets Sa., 3. Okt. (20.45 Uhr) Spanien vs. Tschechien Carlos Tartiere (Oviedo) Tickets So., 4. Okt. (20.45 Uhr) Niederlande vs. Serbien Philips Stadion (Eindhoven) Tickets So., 4. Okt. (20.45 Uhr) Portugal vs. Dänemark Estádio do Dragão (Porto) Tickets Di., 6. Okt. (19.45 Uhr) England vs. Tschechische Republik Wembley Stadium (London) Tickets

Vollständiger Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase Runde Datum/Daten Tickets Ligaphase 1. Spieltag 24. bis 26. September 2026 Tickets

2. Spieltag 27. bis 29. September 2026 Tickets

3. Spieltag 1. bis 3. Oktober 2026 Tickets

4. Spieltag 4. bis 6. Oktober 2026 Tickets

5. Spieltag 12. bis 14. November 2026 Tickets

6. Spieltag 15. bis 17. November 2026 Tickets Viertelfinals Hinspiel 25. bis 27. März 2027 TBA

Rückspiel 28. bis 30. März 2027 TBA Finalrunde Halbfinals 9. bis 10. Juni 2027 TBA

Finale 13. Juni 2027 TBA

So kauft ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga-/Gruppenphase (September bis November 2026): Offizielle Tickets für einzelne Gruppenspiele werden vollständig von den teilnehmenden Nationalverbänden verwaltet. Ihr müsst Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands des Heimteams kaufen, zum Beispiel England Football für Heimspiele von England oder die FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal verteilt.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder stehen kurz vor dem Ende ihrer Verkaufsphasen. Die meisten Nationalverbände öffnen ihre Verkaufsfenster etwa vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Die meisten Verbände gewähren registrierten Fanclubs, etwa dem England Supporters Travel Club oder Wales' Mitgliedschaft „Red Wall“, bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Tickets in den öffentlichen freien Verkauf gehen.

Für die Nations League Finals (Juni 2027) beginnen der öffentliche Ticketverkauf und die Bewerbungs-Lotterien über die UEFA im April/Mai 2027, nachdem sich die vier Finalteams qualifiziert haben. Zur Vorbereitung auf die Endrunde im Juni lohnt es sich, ein „myUEFA“-Konto anzulegen, damit ihr automatische Hinweise zu Ticketfenstern erhaltet.

Wenn ihr kurzfristig Tickets sucht, könnt ihr diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden einzeln vom Fußballverband des Gastgeberlandes verkauft und bepreist, statt über ein zentrales UEFA-Portal. Weil jedes Land seine eigenen Preise je nach Stadion und Paarung festlegt, unterscheiden sich die Ticketpreise und Kategoriedefinitionen von Spiel zu Spiel.

Während die genauen Sitzplatzbereiche vollständig vom jeweiligen Gastgeberstadion abhängen, teilen die meisten Verbände die Tickets in drei oder vier öffentliche Hauptkategorien ein, dazu kommen Familien- und Premiumoptionen.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley Stadium grob wie folgt einteilen:

Kategorie 1 (Premium / Unter- & Mittelrang an den Längsseiten) : Diese Plätze liegen entlang der Hauptseitenlinien und bieten die beste Sicht. Die Preise für reguläre Tickets in diesen Top-Bereichen liegen zwischen £65 und £80, Premiumsitze sind ab £95 bis £120 erhältlich.

Kategorie 2 (Ecken / Oberrang an den Längsseiten) : Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder in höheren Rängen. Sie kosten in der Regel etwa £45.

Kategorie 3 (Hinter den Toren / an den Kurzseiten) : Hier sitzen oft die lautstärksten Heimfans oder ausgewiesene Auswärtsbereiche. Reguläre Tickets hinter den Toren kosten ab etwa £35.

Familienbereiche & Ermäßigungen : Viele Gastgeberländer bieten stark vergünstigte Preise für Familien und Jugendliche an. So gibt es zum Beispiel Tickets im Familienbereich für £25 für Erwachsene und £12.50 für Kinder unter 16 Jahren.

Behaltet kurz vor den Spielen die offiziellen Seiten der Nationalmannschaften im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, ebenso wie Zweitverkaufsplattformen wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Wer sind die jüngsten Sieger der UEFA Nations League?