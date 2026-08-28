Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, steht kurz vor dem Start, und mit dem Kauf von Tickets könnt ihr schon heute die größten europäischen Nationen im Einsatz auf dem ganzen Kontinent sehen.
Die Ligaphase des Wettbewerbs beginnt im September/Oktober, und es steht ein packender Zeitraum bevor, in dem die Teams vier Spiele innerhalb von nur etwa 10 Tagen bestreiten. Nach dem Abschluss der Ligaphase im November finden dann im März 2027 die Viertelfinals statt, ehe im Juni 2027 die Halbfinals und das Finale ausgetragen werden.
Portugal verteidigt den UEFA-Nations-League-Titel, den das Team 2025 gewonnen hat, und ist mit dem Sieg bei der Premierenauflage 2019 auch die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen, nachdem es 2021 und 2025 jeweils Zweiter wurde und 2023 den Pokal gewann.
Lasst GOAL euch durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Nations League führen, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Kommende Spiele der UEFA Nations League
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spiel
Ort
Tickets
Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)
Niederlande vs. Deutschland
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
Do., 24. Sep. (19.45 Uhr)
Portugal vs. Wales
Estádio José Alvalade (Lissabon)
Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)
Norwegen vs. Dänemark
Ullevaal Stadion (Oslo)
Fr., 25. Sep. (20.45 Uhr)
Italien vs. Belgien
Stadio Olimpico (Rom)
Sa., 26. Sep. (20.45 Uhr)
Tschechien vs. Kroatien
Fortuna Arena (Prag)
Sa., 26. Sep. (19.45 Uhr)
England vs. Spanien
Wembley Stadium (London)
So., 27. Sep. (18 Uhr)
Dänemark vs. Wales
Parken Stadium (Kopenhagen)
So., 27. Sep. (20.45 Uhr)
Norwegen vs. Portugal
Ullevaal Stadion (Oslo)
So., 27. Sep. (20.45 Uhr)
Deutschland vs. Griechenland
WWK Arena (Augsburg)
Mo., 28. Sep. (20.45 Uhr)
Belgien vs. Frankreich
King Baudouin Stadium (Brüssel)
Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)
Tschechien vs. England
Fortuna Arena (Prag)
Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)
Spanien vs. Kroatien
Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)
Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)
Deutschland vs. Serbien
Allianz Arena (München)
Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)
Dänemark vs. Portugal
Parken Stadium (Kopenhagen)
Do., 1. Okt. (19.45 Uhr)
Wales vs. Norwegen
Cardiff City Stadium (Cardiff)
Fr., 2. Okt. (20.45 Uhr)
Belgien vs. Türkiye
Stade Maurice Dufrasne (Lüttich)
Sa., 3. Okt. (20.45 Uhr)
Spanien vs. Tschechien
Carlos Tartiere (Oviedo)
So., 4. Okt. (20.45 Uhr)
Niederlande vs. Serbien
Philips Stadion (Eindhoven)
So., 4. Okt. (20.45 Uhr)
Portugal vs. Dänemark
Estádio do Dragão (Porto)
Di., 6. Okt. (19.45 Uhr)
England vs. Tschechische Republik
Wembley Stadium (London)
Vollständiger Spielplan der UEFA Nations League 2026/27
Phase
Runde
Datum/Daten
Tickets
Ligaphase
1. Spieltag
24. bis 26. September 2026
2. Spieltag
27. bis 29. September 2026
3. Spieltag
1. bis 3. Oktober 2026
4. Spieltag
4. bis 6. Oktober 2026
5. Spieltag
12. bis 14. November 2026
6. Spieltag
15. bis 17. November 2026
Viertelfinals
Hinspiel
25. bis 27. März 2027
TBA
Rückspiel
28. bis 30. März 2027
TBA
Finalrunde
Halbfinals
9. bis 10. Juni 2027
TBA
Finale
13. Juni 2027
TBA
So kauft ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27
Für die Liga-/Gruppenphase (September bis November 2026): Offizielle Tickets für einzelne Gruppenspiele werden vollständig von den teilnehmenden Nationalverbänden verwaltet. Ihr müsst Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands des Heimteams kaufen, zum Beispiel England Football für Heimspiele von England oder die FAW für Heimspiele von Wales.
Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal verteilt.
Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder stehen kurz vor dem Ende ihrer Verkaufsphasen. Die meisten Nationalverbände öffnen ihre Verkaufsfenster etwa vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Die meisten Verbände gewähren registrierten Fanclubs, etwa dem England Supporters Travel Club oder Wales' Mitgliedschaft „Red Wall“, bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Tickets in den öffentlichen freien Verkauf gehen.
Für die Nations League Finals (Juni 2027) beginnen der öffentliche Ticketverkauf und die Bewerbungs-Lotterien über die UEFA im April/Mai 2027, nachdem sich die vier Finalteams qualifiziert haben. Zur Vorbereitung auf die Endrunde im Juni lohnt es sich, ein „myUEFA“-Konto anzulegen, damit ihr automatische Hinweise zu Ticketfenstern erhaltet.
Wenn ihr kurzfristig Tickets sucht, könnt ihr diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.
Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?
Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden einzeln vom Fußballverband des Gastgeberlandes verkauft und bepreist, statt über ein zentrales UEFA-Portal. Weil jedes Land seine eigenen Preise je nach Stadion und Paarung festlegt, unterscheiden sich die Ticketpreise und Kategoriedefinitionen von Spiel zu Spiel.
Während die genauen Sitzplatzbereiche vollständig vom jeweiligen Gastgeberstadion abhängen, teilen die meisten Verbände die Tickets in drei oder vier öffentliche Hauptkategorien ein, dazu kommen Familien- und Premiumoptionen.
Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley Stadium grob wie folgt einteilen:
- Kategorie 1 (Premium / Unter- & Mittelrang an den Längsseiten): Diese Plätze liegen entlang der Hauptseitenlinien und bieten die beste Sicht. Die Preise für reguläre Tickets in diesen Top-Bereichen liegen zwischen £65 und £80, Premiumsitze sind ab £95 bis £120 erhältlich.
- Kategorie 2 (Ecken / Oberrang an den Längsseiten): Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder in höheren Rängen. Sie kosten in der Regel etwa £45.
- Kategorie 3 (Hinter den Toren / an den Kurzseiten): Hier sitzen oft die lautstärksten Heimfans oder ausgewiesene Auswärtsbereiche. Reguläre Tickets hinter den Toren kosten ab etwa £35.
- Familienbereiche & Ermäßigungen: Viele Gastgeberländer bieten stark vergünstigte Preise für Familien und Jugendliche an. So gibt es zum Beispiel Tickets im Familienbereich für £25 für Erwachsene und £12.50 für Kinder unter 16 Jahren.
Behaltet kurz vor den Spielen die offiziellen Seiten der Nationalmannschaften im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, ebenso wie Zweitverkaufsplattformen wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.
Wer sind die jüngsten Sieger der UEFA Nations League?
Jahr
Sieger
Finalist
Ergebnis
2025
Portugal
Spanien
5:3 i. E.
2023
Spanien
Kroatien
5:4 i. E.
2021
Frankreich
Spanien
2:1
2019
Portugal
Niederlande
1:0