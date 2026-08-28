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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets

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So kommt man an Tickets für die UEFA Nations League 2026/27: Niederlande gegen Deutschland, England gegen Spanien, Ticketpreise, Spielplan und mehr

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Tickets
UEFA Nations League A
Frankreich
Spanien
England
Deutschland
Portugal

Verpasst nicht die Chance, einige der besten Nationalmannschaften Europas und der Welt in Aktion zu sehen

Die UEFA Nations League 2026/27, die fünfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs, steht kurz vor dem Start, und mit dem Kauf von Tickets könnt ihr schon heute die größten europäischen Nationen im Einsatz auf dem ganzen Kontinent sehen.

Die Ligaphase des Wettbewerbs beginnt im September/Oktober, und es steht ein packender Zeitraum bevor, in dem die Teams vier Spiele innerhalb von nur etwa 10 Tagen bestreiten. Nach dem Abschluss der Ligaphase im November finden dann im März 2027 die Viertelfinals statt, ehe im Juni 2027 die Halbfinals und das Finale ausgetragen werden.

Portugal verteidigt den UEFA-Nations-League-Titel, den das Team 2025 gewonnen hat, und ist mit dem Sieg bei der Premierenauflage 2019 auch die erfolgreichste Mannschaft des Wettbewerbs. Spanien will zum vierten Mal in Folge das Finale erreichen, nachdem es 2021 und 2025 jeweils Zweiter wurde und 2023 den Pokal gewann.

Lasst GOAL euch durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Nations League führen, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele der UEFA Nations League

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Ort

Tickets

Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)

Niederlande vs. Deutschland

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Tickets

Do., 24. Sep. (19.45 Uhr)

Portugal vs. Wales

Estádio José Alvalade (Lissabon)

Tickets

Do., 24. Sep. (20.45 Uhr)

Norwegen vs. Dänemark

Ullevaal Stadion (Oslo)

Tickets

Fr., 25. Sep. (20.45 Uhr)

Italien vs. Belgien

Stadio Olimpico (Rom)

Tickets

Sa., 26. Sep. (20.45 Uhr)

Tschechien vs. Kroatien

Fortuna Arena (Prag)

Tickets

Sa., 26. Sep. (19.45 Uhr)

England vs. Spanien

Wembley Stadium (London)

Tickets

So., 27. Sep. (18 Uhr)

Dänemark vs. Wales

Parken Stadium (Kopenhagen)

Tickets

So., 27. Sep. (20.45 Uhr)

Norwegen vs. Portugal

Ullevaal Stadion (Oslo)

Tickets

So., 27. Sep. (20.45 Uhr)

Deutschland vs. Griechenland

WWK Arena (Augsburg)

Tickets

Mo., 28. Sep. (20.45 Uhr)

Belgien vs. Frankreich

King Baudouin Stadium (Brüssel)

Tickets

Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)

Tschechien vs. England

Fortuna Arena (Prag)

Tickets

Di., 29. Sep. (20.45 Uhr)

Spanien vs. Kroatien

Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)

Tickets

Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)

Deutschland vs. Serbien

Allianz Arena (München)

Tickets

Do., 1. Okt. (20.45 Uhr)

Dänemark vs. Portugal

Parken Stadium (Kopenhagen)

Tickets

Do., 1. Okt. (19.45 Uhr)

Wales vs. Norwegen

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Tickets

Fr., 2. Okt. (20.45 Uhr)

Belgien vs. Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Lüttich)

Tickets

Sa., 3. Okt. (20.45 Uhr)

Spanien vs. Tschechien

Carlos Tartiere (Oviedo)

Tickets

So., 4. Okt. (20.45 Uhr)

Niederlande vs. Serbien

Philips Stadion (Eindhoven)

Tickets

So., 4. Okt. (20.45 Uhr)

Portugal vs. Dänemark

Estádio do Dragão (Porto)

Tickets

Di., 6. Okt. (19.45 Uhr)

England vs. Tschechische Republik

Wembley Stadium (London)

Tickets

Vollständiger Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Phase

Runde

Datum/Daten

Tickets

Ligaphase

1. Spieltag

24. bis 26. September 2026

Tickets


2. Spieltag

27. bis 29. September 2026

Tickets


3. Spieltag

1. bis 3. Oktober 2026

Tickets


4. Spieltag

4. bis 6. Oktober 2026

Tickets


5. Spieltag

12. bis 14. November 2026

Tickets


6. Spieltag

15. bis 17. November 2026

Tickets

Viertelfinals

Hinspiel

25. bis 27. März 2027

TBA


Rückspiel

28. bis 30. März 2027

TBA

Finalrunde

Halbfinals

9. bis 10. Juni 2027

TBA


Finale

13. Juni 2027

TBA

So kauft ihr Tickets für die UEFA Nations League 2026/27

Für die Liga-/Gruppenphase (September bis November 2026): Offizielle Tickets für einzelne Gruppenspiele werden vollständig von den teilnehmenden Nationalverbänden verwaltet. Ihr müsst Tickets direkt über das offizielle Portal des Fußballverbands des Heimteams kaufen, zum Beispiel England Football für Heimspiele von England oder die FAW für Heimspiele von Wales.

Für die Finalrunde (Juni 2027): Offizielle Tickets für das Finalturnier werden ausschließlich über das UEFA-Ticketportal verteilt.

Offizielle Tickets für die ersten Gruppenspiele sind bereits im Verkauf oder stehen kurz vor dem Ende ihrer Verkaufsphasen. Die meisten Nationalverbände öffnen ihre Verkaufsfenster etwa vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Die meisten Verbände gewähren registrierten Fanclubs, etwa dem England Supporters Travel Club oder Wales' Mitgliedschaft „Red Wall“, bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Tickets in den öffentlichen freien Verkauf gehen.

Für die Nations League Finals (Juni 2027) beginnen der öffentliche Ticketverkauf und die Bewerbungs-Lotterien über die UEFA im April/Mai 2027, nachdem sich die vier Finalteams qualifiziert haben. Zur Vorbereitung auf die Endrunde im Juni lohnt es sich, ein „myUEFA“-Konto anzulegen, damit ihr automatische Hinweise zu Ticketfenstern erhaltet.

Wenn ihr kurzfristig Tickets sucht, könnt ihr diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Nations League 2026/27?

Offizielle Tickets für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 werden einzeln vom Fußballverband des Gastgeberlandes verkauft und bepreist, statt über ein zentrales UEFA-Portal. Weil jedes Land seine eigenen Preise je nach Stadion und Paarung festlegt, unterscheiden sich die Ticketpreise und Kategoriedefinitionen von Spiel zu Spiel.

Während die genauen Sitzplatzbereiche vollständig vom jeweiligen Gastgeberstadion abhängen, teilen die meisten Verbände die Tickets in drei oder vier öffentliche Hauptkategorien ein, dazu kommen Familien- und Premiumoptionen.

Am Beispiel Englands lassen sich Tickets für Spiele im Wembley Stadium grob wie folgt einteilen:

  • Kategorie 1 (Premium / Unter- & Mittelrang an den Längsseiten): Diese Plätze liegen entlang der Hauptseitenlinien und bieten die beste Sicht. Die Preise für reguläre Tickets in diesen Top-Bereichen liegen zwischen £65 und £80, Premiumsitze sind ab £95 bis £120 erhältlich.
  • Kategorie 2 (Ecken / Oberrang an den Längsseiten): Diese Plätze befinden sich in den Stadionecken oder in höheren Rängen. Sie kosten in der Regel etwa £45.
  • Kategorie 3 (Hinter den Toren / an den Kurzseiten): Hier sitzen oft die lautstärksten Heimfans oder ausgewiesene Auswärtsbereiche. Reguläre Tickets hinter den Toren kosten ab etwa £35.
  • Familienbereiche & Ermäßigungen: Viele Gastgeberländer bieten stark vergünstigte Preise für Familien und Jugendliche an. So gibt es zum Beispiel Tickets im Familienbereich für £25 für Erwachsene und £12.50 für Kinder unter 16 Jahren.

Behaltet kurz vor den Spielen die offiziellen Seiten der Nationalmannschaften im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, ebenso wie Zweitverkaufsplattformen wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Wer sind die jüngsten Sieger der UEFA Nations League?

Jahr

Sieger

Finalist

Ergebnis

2025

Portugal

Spanien

5:3 i. E.

2023

Spanien

Kroatien

5:4 i. E.

2021

Frankreich

Spanien

2:1

2019

Portugal

Niederlande

1:0

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