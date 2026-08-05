Der Kampf um Europas wichtigsten Titel im Vereinsfußball kehrt in der Saison 2026/27 der UEFA Champions League zurück.
In der erweiterten Ligaphase mit 36 Teams kämpfen Europas Eliteklubs gegeneinander, und jeder Spieltag verspricht Dramatik auf Weltklasseniveau auf dem Weg zum Champions-League-Finale, das am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid stattfindet.Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der den Wettbewerb zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die Saison, während Topteams aus der Premier League, La Liga, Serie A und der Bundesliga nach kontinentalem Ruhm greifen.
GOAL hat alles, was ihr über den Ticketkauf für die Champions League 2026/27 wissen müsst.
Qualifizierte Teams: Ligaphase 2026/27
Im Schweizer System mit einer einzigen Tabelle treten 36 Teams in der Ligaphase an. Hier sind die namhaften Klubs, die sich direkt über Europas Topligen qualifiziert haben:
- Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
- La Liga: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis
- Serie A: Inter Mailand, Neapel, AS Rom, Como
- Bundesliga: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
- Ligue 1: Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), Lens, Lille
- Weitere Direktqualifikanten: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brügge, Slavia Prag, Galatasaray, Schachtar Donezk
Weitere Teilnehmer werden in den Qualifikationsrunden und Play-offs im Sommer ermittelt.
Wann ist das Finale der UEFA Champions League 2027?
|Datum
|Spiel
|Austragungsort
|Tickets
|Sa., 5. Juni 2027
|Finale der UEFA Champions League (18 Uhr MEZ)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Tickets
Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?
Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während der gesamten Saison außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und beim Finale in Madrid.
- Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase kauft ihr Tickets direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Losverfahren der Klubs.
- Offizielles öffentliches UEFA-Losverfahren: Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden.
- UEFA-Weiterverkaufsplattform: Die einzige offizielle Plattform zum Originalpreis, auf der Tickets gekauft werden können, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ersten Kontingente ausverkauft sind.
- Offizielle Hospitality: Premium-Pakete mit garantiertem Sitzplatz, Verpflegung und Zugang zu den Lounges sind über das offizielle Hospitality-Portal der UEFA erhältlich.
- Sekundärmarktplätze: Für Spieltage mit hoher Nachfrage oder kurzfristige Käufe bieten Plattformen wie StubHub verifizierte Optionen auf dem Sekundärmarkt.
Wer sind die jüngsten Gewinner der Champions League?
|Jahr
|Sieger
|Finalist
|Ergebnis
|Austragungsort
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 i. E.)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter Mailand
|5-0
|Allianz Arena (München)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley-Stadion (London)
|2023
|Manchester City
|Inter Mailand
|1-0
|Atatürk-Olympiastadion (Istanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern München
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lissabon)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (i. E.)
|San Siro (Mailand)