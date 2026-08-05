Der Kampf um Europas wichtigsten Titel im Vereinsfußball kehrt in der Saison 2026/27 der UEFA Champions League zurück.

In der erweiterten Ligaphase mit 36 Teams kämpfen Europas Eliteklubs gegeneinander, und jeder Spieltag verspricht Dramatik auf Weltklasseniveau auf dem Weg zum Champions-League-Finale, das am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid stattfindet.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der den Wettbewerb zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die Saison, während Topteams aus der Premier League, La Liga, Serie A und der Bundesliga nach kontinentalem Ruhm greifen.

GOAL hat alles, was ihr über den Ticketkauf für die Champions League 2026/27 wissen müsst.

Qualifizierte Teams: Ligaphase 2026/27

Im Schweizer System mit einer einzigen Tabelle treten 36 Teams in der Ligaphase an. Hier sind die namhaften Klubs, die sich direkt über Europas Topligen qualifiziert haben:

Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool La Liga : Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis

: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis Serie A : Inter Mailand, Neapel, AS Rom, Como

: Inter Mailand, Neapel, AS Rom, Como Bundesliga : Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart Ligue 1 : Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), Lens, Lille

: Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), Lens, Lille Weitere Direktqualifikanten: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brügge, Slavia Prag, Galatasaray, Schachtar Donezk

Weitere Teilnehmer werden in den Qualifikationsrunden und Play-offs im Sommer ermittelt.

Wann ist das Finale der UEFA Champions League 2027?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 5. Juni 2027 Finale der UEFA Champions League (18 Uhr MEZ) Estadio Metropolitano, Madrid Tickets

Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?

Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während der gesamten Saison außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und beim Finale in Madrid.

Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase kauft ihr Tickets direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Losverfahren der Klubs.

Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase kauft ihr Tickets direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Losverfahren der Klubs. Offizielles öffentliches UEFA-Losverfahren: Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden.

Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden. UEFA-Weiterverkaufsplattform: Die einzige offizielle Plattform zum Originalpreis, auf der Tickets gekauft werden können, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ersten Kontingente ausverkauft sind.

Die einzige offizielle Plattform zum Originalpreis, auf der Tickets gekauft werden können, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ersten Kontingente ausverkauft sind. Offizielle Hospitality: Premium-Pakete mit garantiertem Sitzplatz, Verpflegung und Zugang zu den Lounges sind über das offizielle Hospitality-Portal der UEFA erhältlich.

Premium-Pakete mit garantiertem Sitzplatz, Verpflegung und Zugang zu den Lounges sind über das offizielle Hospitality-Portal der UEFA erhältlich. Sekundärmarktplätze: Für Spieltage mit hoher Nachfrage oder kurzfristige Käufe bieten Plattformen wie StubHub verifizierte Optionen auf dem Sekundärmarkt.

Wer sind die jüngsten Gewinner der Champions League?