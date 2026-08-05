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Champions League trophyGetty Images
Champions League Tickets

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So kommt man an Tickets für die UEFA Champions League 2026/27: Qualifizierte Teams, Sommer-Qualifikation, Ticketpreise und mehr

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So kannst du in dieser Saison epische europäische Fußball-Action in der Champions League verfolgen

Der Kampf um Europas wichtigsten Titel im Vereinsfußball kehrt in der Saison 2026/27 der UEFA Champions League zurück. 

In der erweiterten Ligaphase mit 36 Teams kämpfen Europas Eliteklubs gegeneinander, und jeder Spieltag verspricht Dramatik auf Weltklasseniveau auf dem Weg zum Champions-League-Finale, das am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid stattfindet.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der den Wettbewerb zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die Saison, während Topteams aus der Premier League, La Liga, Serie A und der Bundesliga nach kontinentalem Ruhm greifen.

GOAL hat alles, was ihr über den Ticketkauf für die Champions League 2026/27 wissen müsst.

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Qualifizierte Teams: Ligaphase 2026/27

Im Schweizer System mit einer einzigen Tabelle treten 36 Teams in der Ligaphase an. Hier sind die namhaften Klubs, die sich direkt über Europas Topligen qualifiziert haben:

  • Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
  • La Liga: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis
  • Serie A: Inter Mailand, Neapel, AS Rom, Como
  • Bundesliga: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
  • Ligue 1: Paris Saint-Germain (Titelverteidiger), Lens, Lille
  • Weitere Direktqualifikanten: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brügge, Slavia Prag, Galatasaray, Schachtar Donezk

Weitere Teilnehmer werden in den Qualifikationsrunden und Play-offs im Sommer ermittelt.

Wann ist das Finale der UEFA Champions League 2027?

DatumSpielAustragungsortTickets
Sa., 5. Juni 2027Finale der UEFA Champions League (18 Uhr MEZ)Estadio Metropolitano, MadridTickets

Wie kann man Tickets für die UEFA Champions League kaufen?

Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während der gesamten Saison außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und beim Finale in Madrid.

  • Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase kauft ihr Tickets direkt über die offiziellen Mitgliedsverkäufe und Losverfahren der Klubs.
  • Offizielles öffentliches UEFA-Losverfahren: Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden.
  • UEFA-Weiterverkaufsplattform: Die einzige offizielle Plattform zum Originalpreis, auf der Tickets gekauft werden können, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ersten Kontingente ausverkauft sind.
  • Offizielle Hospitality: Premium-Pakete mit garantiertem Sitzplatz, Verpflegung und Zugang zu den Lounges sind über das offizielle Hospitality-Portal der UEFA erhältlich.
  • Sekundärmarktplätze: Für Spieltage mit hoher Nachfrage oder kurzfristige Käufe bieten Plattformen wie StubHub verifizierte Optionen auf dem Sekundärmarkt.

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Wer sind die jüngsten Gewinner der Champions League?

JahrSiegerFinalistErgebnisAustragungsort
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 i. E.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Mailand5-0Allianz Arena (München)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley-Stadion (London)
2023Manchester CityInter Mailand1-0Atatürk-Olympiastadion (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MünchenParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lissabon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (i. E.)San Siro (Mailand)

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