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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So kommt man an Tickets für die Premier League 2026/27: Spieltag-3-Partien, Arsenal gegen Chelsea, Everton gegen Manchester United und mehr

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Alles, was ihr über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen müsst

Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin eine der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden dem Team garantiert alles abverlangen.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Kommende Premier-League-Spiele am 3. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 4. Sep., 20:00Ipswich Town vs. LiverpoolTickets
Sa., 5. Sep., 12:30Newcastle United vs. BournemouthTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Brentford vs. SunderlandTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Brighton & Hove Albion vs. Leeds UnitedTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Fulham vs. Crystal PalaceTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Manchester City vs. Coventry CityTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Nottingham Forest vs. Tottenham HotspurTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Hull City vs. Aston VillaTickets
So., 6. Sep., 14:00Everton vs. Manchester UnitedTickets
So., 6. Sep., 16:30Arsenal vs. ChelseaTickets

Kommende Premier-League-Spiele am 4. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Aston Villa vs. Nottingham ForestTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Bournemouth vs. BrentfordTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Chelsea vs. Hull CityTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Crystal Palace vs. Ipswich TownTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Liverpool vs. FulhamTickets
Sa., 12. Sep., 17:30Tottenham Hotspur vs. EvertonTickets
Sa., 12. Sep., 20:00Sunderland vs. ArsenalTickets
So., 13. Sep., 14:00Coventry City vs. Brighton & Hove AlbionTickets
So., 13. Sep., 16:30Manchester United vs. Manchester CityTickets
Mo., 14. Sep., 20:00Leeds United vs. Newcastle UnitedTickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Spiele der Premier League gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben ihre Tickets in der Regel in drei Phasen:

  1. Zuerst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Loyalitätspunkten eingestuft werden.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit im Zeitraum des freien Verkaufs.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Die Lage des Sitzes und die Platzierung im Block beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft auch mit Premium-Kosten verbunden ist. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10–20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat beispielsweise eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue erfordern, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der geringen Kapazität nur begrenzte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten, wobei die Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfolgt

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für Spiele mit hoher Nachfrage oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgenden Gruppen Vorrang einräumt:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
  3. Freier Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Loyalitätspunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Spitzenklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Möglichkeiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können manche Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern erlauben, näher am Spieltag Tickets zu kaufen, sofern noch Kontingente vorhanden sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen erheblich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.

Die Bewertung von Premier-League-Ticketpaketen und Reisekosten ist für Fans, die Reisen organisieren, um Weltklasse-Fußball live zu sehen, essenziell. Um euch beim Platzieren von Spielwetten von zu Hause aus einen fantastischen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist die Wahl eines Top-Bookies aus dem Vereinigten Königreich mit Willkommensangeboten entscheidend. Werft einen Blick auf unsere Expertenempfehlungen für die ultimativen Gratiswetten, die auf verifizierten Plattformen verfügbar sind.

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