Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin eine der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden dem Team garantiert alles abverlangen.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Premier-League-Spiele am 3. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 4. Sep., 20:00 Ipswich Town vs. Liverpool Tickets Sa., 5. Sep., 12:30 Newcastle United vs. Bournemouth Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Brentford vs. Sunderland Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Brighton & Hove Albion vs. Leeds United Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Fulham vs. Crystal Palace Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Manchester City vs. Coventry City Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Hull City vs. Aston Villa Tickets So., 6. Sep., 14:00 Everton vs. Manchester United Tickets So., 6. Sep., 16:30 Arsenal vs. Chelsea Tickets

Kommende Premier-League-Spiele am 4. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Aston Villa vs. Nottingham Forest Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Bournemouth vs. Brentford Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Chelsea vs. Hull City Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Crystal Palace vs. Ipswich Town Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Liverpool vs. Fulham Tickets Sa., 12. Sep., 17:30 Tottenham Hotspur vs. Everton Tickets Sa., 12. Sep., 20:00 Sunderland vs. Arsenal Tickets So., 13. Sep., 14:00 Coventry City vs. Brighton & Hove Albion Tickets So., 13. Sep., 16:30 Manchester United vs. Manchester City Tickets Mo., 14. Sep., 20:00 Leeds United vs. Newcastle United Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Spiele der Premier League gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben ihre Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Loyalitätspunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit im Zeitraum des freien Verkaufs.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Die Lage des Sitzes und die Platzierung im Block beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft auch mit Premium-Kosten verbunden ist. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10–20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat beispielsweise eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue erfordern, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der geringen Kapazität nur begrenzte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten, wobei die Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfolgt

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für Spiele mit hoher Nachfrage oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgenden Gruppen Vorrang einräumt:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Loyalitätspunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Spitzenklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Möglichkeiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können manche Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern erlauben, näher am Spieltag Tickets zu kaufen, sofern noch Kontingente vorhanden sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen erheblich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.

Die Bewertung von Premier-League-Ticketpaketen und Reisekosten ist für Fans, die Reisen organisieren, um Weltklasse-Fußball live zu sehen, essenziell. Um euch beim Platzieren von Spielwetten von zu Hause aus einen fantastischen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist die Wahl eines Top-Bookies aus dem Vereinigten Königreich mit Willkommensangeboten entscheidend. Werft einen Blick auf unsere Expertenempfehlungen für die ultimativen Gratiswetten, die auf verifizierten Plattformen verfügbar sind.