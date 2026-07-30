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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So kommt man an Tickets für die Premier League 2026/27: Spielplan des 1. Spieltags, Arsenal gegen Coventry City, Manchester City gegen Bournemouth und mehr

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Alles, was du über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen musst

Die englische Premier League ist mit ihrer ununterbrochenen Dramatik und Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger nach dem Start der Spielzeit 2026/27.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Allerdings wartet mit Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United garantiert eine harte Prüfung.

GOAL gibt euch den Überblick über alle aktuellen Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Kommende Premier-League-Spiele am 1. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 21. Aug., 20:00Arsenal vs. Coventry CityTickets
Sa., 22. Aug., 12:30Hull City vs. Manchester UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Everton vs. Crystal PalaceTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Ipswich Town vs. SunderlandTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Nottingham Forest vs. Leeds UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 17:30Brentford vs. Tottenham HotspurTickets
So., 23. Aug., 14:00Brighton & Hove Albion vs. Aston VillaTickets
So., 23. Aug., 14:00Manchester City vs. BournemouthTickets
So., 23. Aug., 16:30Newcastle United vs. LiverpoolTickets
Mo., 24. Aug., 20:00Fulham vs. ChelseaTickets

Kommende Premier-League-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 28. Aug., 20:00Crystal Palace vs. Manchester CityTickets
Sa., 29. Aug., 12:30Liverpool vs. Nottingham ForestTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Bournemouth vs. EvertonTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Coventry City vs. Hull CityTickets
Sa., 29. Aug., 17:30Tottenham Hotspur vs. Newcastle UnitedTickets
So., 30. Aug., 14:00Chelsea vs. Brighton & Hove AlbionTickets
So., 30. Aug., 14:00Leeds United vs. BrentfordTickets
So., 30. Aug., 14:00Sunderland vs. FulhamTickets
So., 30. Aug., 16:30Manchester United vs. Ipswich TownTickets
Mo., 31. Aug., 20:00Aston Villa vs. ArsenalTickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Topklubs im Fußball vergeben ihre Tickets in der Regel in drei Phasen:

  1. Zuerst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Loyalitätspunkten eingestuft werden.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wenn ihr über die offiziellen Kanäle der Klubs keine Plätze bekommt oder auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studierende und Senioren, aber diese Staffeln unterscheiden sich von Team zu Team.

Darüber hinaus macht auch der Sitzplatz einen großen Unterschied. Die genaue Lage des Sitzes und die Platzierung im Block beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft auch einen Premium-Preis bedeutet. Einige Klubs stufen Spiele zudem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre allgemeinen Dauerkarten für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10 bis 20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue verlangen, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil dort derzeit noch einige Dauerkarten verfügbar sind, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Vereinsmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
  3. Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Loyalitätspunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Gelegenheiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, vor allem solche mit größeren Kapazitäten oder weniger regelmäßigen Ausverkäufen, auch Nicht-Mitgliedern erlauben, näher am Spieltag Tickets zu kaufen, falls noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.

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