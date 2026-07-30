So kommt man an Tickets für die Premier League 2026/27: Spielplan des 1. Spieltags, Arsenal gegen Coventry City, Manchester City gegen Bournemouth und mehr

Die englische Premier League ist mit ihrer ununterbrochenen Dramatik und Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger nach dem Start der Spielzeit 2026/27.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Allerdings wartet mit Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United garantiert eine harte Prüfung.

GOAL gibt euch den Überblick über alle aktuellen Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Premier-League-Spiele am 1. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 21. Aug., 20:00 Arsenal vs. Coventry City Tickets Sa., 22. Aug., 12:30 Hull City vs. Manchester United Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Everton vs. Crystal Palace Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Ipswich Town vs. Sunderland Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Nottingham Forest vs. Leeds United Tickets Sa., 22. Aug., 17:30 Brentford vs. Tottenham Hotspur Tickets So., 23. Aug., 14:00 Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa Tickets So., 23. Aug., 14:00 Manchester City vs. Bournemouth Tickets So., 23. Aug., 16:30 Newcastle United vs. Liverpool Tickets Mo., 24. Aug., 20:00 Fulham vs. Chelsea Tickets

Kommende Premier-League-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Crystal Palace vs. Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Liverpool vs. Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Bournemouth vs. Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Coventry City vs. Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Tottenham Hotspur vs. Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Chelsea vs. Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. Aug., 14:00 Leeds United vs. Brentford Tickets So., 30. Aug., 14:00 Sunderland vs. Fulham Tickets So., 30. Aug., 16:30 Manchester United vs. Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Aston Villa vs. Arsenal Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Topklubs im Fußball vergeben ihre Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Loyalitätspunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wenn ihr über die offiziellen Kanäle der Klubs keine Plätze bekommt oder auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studierende und Senioren, aber diese Staffeln unterscheiden sich von Team zu Team.

Darüber hinaus macht auch der Sitzplatz einen großen Unterschied. Die genaue Lage des Sitzes und die Platzierung im Block beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft auch einen Premium-Preis bedeutet. Einige Klubs stufen Spiele zudem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre allgemeinen Dauerkarten für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10 bis 20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue verlangen, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil dort derzeit noch einige Dauerkarten verfügbar sind, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

Dauerkarteninhaber Vereinsmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Loyalitätspunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Gelegenheiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, vor allem solche mit größeren Kapazitäten oder weniger regelmäßigen Ausverkäufen, auch Nicht-Mitgliedern erlauben, näher am Spieltag Tickets zu kaufen, falls noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.