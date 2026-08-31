Die englische Premier League ist weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball, wenn es um pausenloses Drama und Action geht. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Allerdings ist garantiert, dass Mannschaften wie Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United dem Team alles abverlangen werden.

GOAL gibt euch den Überblick über alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Anstehende Premier-League-Spiele und Tickets am 3. Spieltag

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 4. Sep., 20:00 Uhr Ipswich Town gegen Liverpool Tickets Sa., 5. Sep., 12:30 Uhr Newcastle United gegen Bournemouth Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Uhr Brentford gegen Sunderland Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Uhr Brighton & Hove Albion gegen Leeds United Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Uhr Fulham gegen Crystal Palace Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Uhr Manchester City gegen Coventry City Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Uhr Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Uhr Hull City gegen Aston Villa Tickets So., 6. Sep., 14:00 Uhr Everton gegen Manchester United Tickets So., 6. Sep., 16:30 Uhr Arsenal gegen Chelsea Tickets

Anstehende Premier-League-Spiele und Tickets am 4. Spieltag

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Uhr Aston Villa gegen Nottingham Forest Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Uhr Bournemouth gegen Brentford Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Uhr Chelsea gegen Hull City Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Uhr Crystal Palace gegen Ipswich Town Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Uhr Liverpool gegen Fulham Tickets Sa., 12. Sep., 17:30 Uhr Tottenham Hotspur gegen Everton Tickets Sa., 12. Sep., 20:00 Uhr Sunderland gegen Arsenal Tickets So., 13. Sep., 14:00 Uhr Coventry City gegen Brighton & Hove Albion Tickets So., 13. Sep., 16:30 Uhr Manchester United gegen Manchester City Tickets Mo., 14. Sep., 20:00 Uhr Leeds United gegen Newcastle United Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Spiele der Premier League gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise je nach Altersgruppe an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studierende und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Team zu Team.

Dazu kommt, dass auch der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premiumsicht oft mit Premiumkosten verbunden ist. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Erwähnenswert ist auch, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Preisspannen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Verkauf in der Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10–20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelanger Treue bedarf, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil derzeit noch eine Reihe von Dauerkarten verfügbar ist, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, an reguläre Spieltickets zu kommen, da Gelegenheiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können manche Klubs, insbesondere jene mit größeren Kapazitäten oder weniger konstanten Ausverkäufen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen erheblich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.

Die Bewertung von Premier-League-Ticketpaketen und Reisekosten ist für Fans, die Fahrten planen, um Weltklasse-Fußball live zu sehen, entscheidend. Um euch beim Platzieren von Sportwetten von zu Hause aus einen fantastischen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist die Wahl eines Top-UK-Bookies mit Willkommensangeboten entscheidend. Werft einen Blick auf unsere Expertenempfehlungen für die ultimativen Gratiswetten auf verifizierten Plattformen.