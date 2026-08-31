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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So kommt man an Tickets für die Premier League 2026/27: Spiele des 3. Spieltags, Arsenal gegen Chelsea, Everton gegen Manchester United und mehr

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Alles, was ihr über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen müsst

Die englische Premier League ist weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball, wenn es um pausenloses Drama und Action geht. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Allerdings ist garantiert, dass Mannschaften wie Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United dem Team alles abverlangen werden.

GOAL gibt euch den Überblick über alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Anstehende Premier-League-Spiele und Tickets am 3. Spieltag

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 4. Sep., 20:00 UhrIpswich Town gegen LiverpoolTickets
Sa., 5. Sep., 12:30 UhrNewcastle United gegen BournemouthTickets
Sa., 5. Sep., 15:00 UhrBrentford gegen SunderlandTickets
Sa., 5. Sep., 15:00 UhrBrighton & Hove Albion gegen Leeds UnitedTickets
Sa., 5. Sep., 15:00 UhrFulham gegen Crystal PalaceTickets
Sa., 5. Sep., 15:00 UhrManchester City gegen Coventry CityTickets
Sa., 5. Sep., 15:00 UhrNottingham Forest gegen Tottenham HotspurTickets
Sa., 5. Sep., 15:00 UhrHull City gegen Aston VillaTickets
So., 6. Sep., 14:00 UhrEverton gegen Manchester UnitedTickets
So., 6. Sep., 16:30 UhrArsenal gegen ChelseaTickets

Anstehende Premier-League-Spiele und Tickets am 4. Spieltag

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Sa., 12. Sep., 15:00 UhrAston Villa gegen Nottingham ForestTickets
Sa., 12. Sep., 15:00 UhrBournemouth gegen BrentfordTickets
Sa., 12. Sep., 15:00 UhrChelsea gegen Hull CityTickets
Sa., 12. Sep., 15:00 UhrCrystal Palace gegen Ipswich TownTickets
Sa., 12. Sep., 15:00 UhrLiverpool gegen FulhamTickets
Sa., 12. Sep., 17:30 UhrTottenham Hotspur gegen EvertonTickets
Sa., 12. Sep., 20:00 UhrSunderland gegen ArsenalTickets
So., 13. Sep., 14:00 UhrCoventry City gegen Brighton & Hove AlbionTickets
So., 13. Sep., 16:30 UhrManchester United gegen Manchester CityTickets
Mo., 14. Sep., 20:00 UhrLeeds United gegen Newcastle UnitedTickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Spiele der Premier League gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

  1. Zuerst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise je nach Altersgruppe an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studierende und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Team zu Team.

Dazu kommt, dass auch der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premiumsicht oft mit Premiumkosten verbunden ist. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Erwähnenswert ist auch, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Preisspannen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Verkauf in der Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10–20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelanger Treue bedarf, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil derzeit noch eine Reihe von Dauerkarten verfügbar ist, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
  3. Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, an reguläre Spieltickets zu kommen, da Gelegenheiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können manche Klubs, insbesondere jene mit größeren Kapazitäten oder weniger konstanten Ausverkäufen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen erheblich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.

Die Bewertung von Premier-League-Ticketpaketen und Reisekosten ist für Fans, die Fahrten planen, um Weltklasse-Fußball live zu sehen, entscheidend. Um euch beim Platzieren von Sportwetten von zu Hause aus einen fantastischen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist die Wahl eines Top-UK-Bookies mit Willkommensangeboten entscheidend. Werft einen Blick auf unsere Expertenempfehlungen für die ultimativen Gratiswetten auf verifizierten Plattformen.

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