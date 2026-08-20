Die NBA bringt den besten Basketball der Welt vor der Saison 2026/27 erneut über Nordamerika hinaus, denn Testspiele und Partien der regulären Saison in Kanada, China, Mexiko, Frankreich und England sind bestätigt. Los geht es am 3. Oktober in Quebec City, mit dem ersten Spiel der Liga in der Provinz außerhalb von Montreal, ehe es weiter nach Vancouver und Macao geht, dann im November nach Mexiko-Stadt und schließlich zu einem hochkarätigen Doppelspieltag im Januar 2027 in Paris und Manchester.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um diese Spiele live zu besuchen, darunter den kompletten Spielplan, wo Tickets verkauft werden, die bisherige Preisspanne und wie ihr am günstigsten hineinkommt. Unten findet ihr alle bestätigten NBA Global Games 2026 sowie Details zu Vorverkauf und allgemeinem Verkauf, damit ihr euch Tickets sichern könnt, bevor die besten Plätze weg sind.

Wann finden die NBA Global Games 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Sa., 3. Okt. (Uhrzeit noch offen) Toronto Raptors vs. Miami Heat Videotron Centre, Quebec City Tickets Fr., 9. Okt. (Uhrzeit noch offen) Dallas Mavericks vs. Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Tickets Sa., 10. Okt. (Uhrzeit noch offen) Toronto Raptors vs. LA Clippers Rogers Arena, Vancouver Tickets So., 11. Okt. (Uhrzeit noch offen) Dallas Mavericks vs. Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Tickets Sa., 7. Nov., ca. 16 Uhr Ortszeit Denver Nuggets vs. Indiana Pacers Arena CDMX, Mexiko-Stadt Tickets Do., 14. Jan. 2027, 18 Uhr Ortszeit San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans Accor Arena, Paris Tickets So., 17. Jan. 2027 (Uhrzeit noch offen) San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans Co-op Live, Manchester Tickets

Wo kann man Tickets für die NBA Global Games 2026 kaufen?

Der schnellste und zuverlässigste Weg, an Tickets für die NBA Global Games zu kommen, ist über StubHub, denn dort gibt es:

Volle Abdeckung: Tickets sind für alle oben genannten Spiele gelistet, von den Testspielen in Kanada und China bis hin zu den Terminen in Mexiko-Stadt, Paris und Manchester.

Tickets sind für alle oben genannten Spiele gelistet, von den Testspielen in Kanada und China bis hin zu den Terminen in Mexiko-Stadt, Paris und Manchester. Ein Sicherheitsnetz, wenn die offiziellen Kontingente vergriffen sind: Das Duell in Mexiko-Stadt zwischen den Nuggets und Pacers ist über offizielle Kanäle bereits für Einzelspieltickets ausverkauft, und die Canada Games in Quebec City und Vancouver gingen erst am 20. August in den freien Verkauf, daher wird in den Tagen danach mit hoher Nachfrage gerechnet. StubHub bündelt Angebote von Fans und Ticketverkäufern, die Karten weiterverkaufen, die sie nicht mehr nutzen können, und bietet dadurch eine größere Platzauswahl, als ein einzelner offizieller Ticketschalter bieten kann.

Wie viel kosten Tickets für die NBA Global Games 2026?

Die Preise für die diesjährigen Global Games finden sich noch ein, da jedes Spiel erst nach und nach in den Verkauf geht, doch die jüngere Vergangenheit gibt einen nützlichen Hinweis darauf, was Fans erwarten können:

Typische Preisspanne: Die entsprechenden Test- und Exhibition-Spiele im Ausland kosteten im vergangenen Jahr teils nur 60 Dollar für Plätze im Oberrang einiger Arenen, während Courtside- und Premium-Bereiche bis zu mehreren Tausend Dollar kosteten.

Die entsprechenden Test- und Exhibition-Spiele im Ausland kosteten im vergangenen Jahr teils nur 60 Dollar für Plätze im Oberrang einiger Arenen, während Courtside- und Premium-Bereiche bis zu mehreren Tausend Dollar kosteten. Zweitmarkt: Die Preise beginnen in der Regel deutlich unter dem Originalpreis, sobald ein breiteres Angebot an Inseraten auf StubHub erscheint.

Die Preise beginnen in der Regel deutlich unter dem Originalpreis, sobald ein breiteres Angebot an Inseraten auf erscheint. Günstigste Plätze: Tickets im Oberrang und mit eingeschränkter Sicht sind bei diesen einmaligen internationalen Spielen durchweg die günstigste Möglichkeit, in die Arena zu kommen, und tauchen meist auch als Erstes wieder auf dem Zweitmarkt auf, wenn das Budget knapp ist.

Vorverkaufs- und allgemeine Verkaufsphasen unterscheiden sich je nach Markt

Kanada: Tickets für die NBA Canada Games in Quebec City und Vancouver gingen am 20. August 2026 in den allgemeinen Verkauf, nachdem es zuvor einen Vorverkauf für Fans gegeben hatte, die ihr Interesse vorab registriert hatten.

Tickets für die NBA Canada Games in Quebec City und Vancouver gingen am 20. August 2026 in den allgemeinen Verkauf, nachdem es zuvor einen Vorverkauf für Fans gegeben hatte, die ihr Interesse vorab registriert hatten. China: Für die Spiele in Macao zwischen den Mavericks und Rockets hat die Liga noch keine Ticketdetails bestätigt.

Für die Spiele in Macao zwischen den Mavericks und Rockets hat die Liga noch keine Ticketdetails bestätigt. Mexiko: Der Verkauf für das Spiel in Mexiko-Stadt erfolgte stufenweise, zunächst an Karteninhaber der Banco Azteca vor dem öffentlichen Verkaufsstart, und Einzelspieltickets sind über offizielle Kanäle inzwischen ausverkauft.

Der Verkauf für das Spiel in Mexiko-Stadt erfolgte stufenweise, zunächst an Karteninhaber der Banco Azteca vor dem öffentlichen Verkaufsstart, und Einzelspieltickets sind über offizielle Kanäle inzwischen ausverkauft. Europa: Die Spiele in Paris und Manchester befinden sich derzeit in ihrer kostenlosen Ballot-Phase, wobei der allgemeine Ticketverkauf voraussichtlich folgt, sobald die Auslosung im September abgeschlossen ist.

Alles, was ihr über die NBA Global Games wissen müsst

Das Programm der NBA Global Games hat die Liga seit Jahrzehnten in Arenen in Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika gebracht. Die allerersten Auslandsspiele reichen bis ins Jahr 1978 zurück, als die Washington Bullets Exhibition-Matches in Israel, China und auf den Philippinen bestritten. Seitdem hat sich das Format zu einer der wichtigsten Wachstumsstrategien der Liga entwickelt, bei der Testspiele mit echten Partien der regulären Saison kombiniert werden, um NBA-Basketball zu Fangruppen zu bringen, die ihn nur selten live sehen können.

Das diesjährige Programm zeigt, wie schnell sich die internationale Landkarte der Liga verschieben kann. Abu Dhabi, das von 2022 bis 2025 jedes Jahr Testspiele ausgetragen hat, ist 2026 nicht dabei, nachdem die NBA wegen regionaler Sicherheitsbedenken gegen eine Reise in den Nahen Osten entschieden hat, obwohl die Liga erklärt hat, dass ihre langfristigen Pläne für die VAE und eine mögliche Zukunft in Katar unverändert bleiben. Stattdessen bekommt Kanada eine historische Premiere, denn Quebec City richtet erstmals ein NBA-Spiel aus, als Teil eines Doppelspieltags, der die Raptors auch nach Vancouver führt. Mexiko-Stadt setzt seine Serie als das Land außerhalb der USA und Kanadas mit der meisten NBA-Geschichte fort und richtet seit 1992 sein 35. Spiel aus, während Paris und Manchester das Jahr abrunden, als Teil der auf drei Saisons angelegten Verpflichtung der Liga zu Basketball der regulären Saison in Europa.

Alles, was ihr über die Accor Arena wissen müsst

Die Accor Arena in Paris ist am 14. Januar 2027 Gastgeber der NBA, wenn Victor Wembanyama als Teil des Spurs-Kaders für das Spiel gegen die Pelicans in sein Heimatland zurückkehrt. Die Arena liegt im 12. Arrondissement in der Nähe des Viertels Bercy, fasst rund 20.300 Zuschauer und war seit den 1990er-Jahren immer wieder Austragungsort von NBA-Spielen. Damit ist dies die sechste Partie der regulären Saison, die die Liga in die französische Hauptstadt bringt, und insgesamt der 16. NBA-Auftritt im Land.

Die Arena ist hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, mit den Metro- und RER-Stationen Bercy nur wenige Gehminuten vom Eingang entfernt, was sie zu einer der leichter erreichbaren großen Arenen Europas ohne Auto macht. Im Inneren reicht das Platzangebot von steilen Reihen im Oberrang mit vollem Blick auf das Spielfeld bis hin zu Premiumplätzen im Unterrang und Courtside-Bereichen, sodass Fans mit jedem Budget eine Möglichkeit haben, in die Halle zu kommen. Angesichts des großen Interesses an Wembanyamas Heimkehr und der Tatsache, dass Details zum allgemeinen Verkauf noch nicht bestätigt sind, dürfte es der sicherste Weg sein, sich frühzeitig über den Zweitmarkt einen Platz zu sichern, um nach dem Ende der kostenlosen Ballot-Phase im September den Eintritt zu garantieren.