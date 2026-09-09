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Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Austragungsort
|Tickets
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Ipswich Town vs. Liverpool
|Portman Road (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Fulham
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Bournemouth vs. Liverpool
|Vitality Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Manchester City
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Brentford vs. Liverpool
|Gtech Community Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Brighton and Hove Albion
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Arsenal
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Selhurst Park (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Manchester United
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Liverpool vs. Sunderland
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Liverpool
|Stamford Bridge (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Leeds United
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Tottenham Hotspur
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Hull City vs. Liverpool
|MKM Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Aston Villa vs. Liverpool
|Villa Park (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Coventry City
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr
|Sunderland vs. Liverpool
|Stadium of Light (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Crystal Palace
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Manchester United vs. Liverpool
|Old Trafford (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Everton
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Arsenal vs. Liverpool
|Emirates Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr
|Coventry City vs. Liverpool
|Coventry Building Society Arena (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Hull City
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur vs. Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr
|Liverpool vs. Aston Villa
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Ipswich Town
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr
|Fulham vs. Liverpool
|Craven Cottage (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Newcastle United
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|The City Ground (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Leeds United vs. Liverpool
|Elland Road (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 20:00 Uhr
|Liverpool vs. Chelsea
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Manchester City vs. Liverpool
|Etihad Stadium (Auswärts)
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Brentford
|Anfield (Heim)
|Tickets
|Sa., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Brighton and Hove Albion vs. Liverpool
|American Express Stadium (Auswärts)
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr
|Liverpool vs. Bournemouth
|Anfield (Heim)
|Tickets
Die Anstoßzeiten können sich aufgrund der TV-Auswahl noch ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison außerdem in die Champions League zurück, die Spielansetzungen werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.
Wie viel kosten Liverpool-Tickets?
Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage, wobei Topspiele mit höheren Preisen verbunden sind. Nicht-Dauerkarten-Tickets für den allgemeinen Verkauf werden in zwei Phasen über All Red Ticket Sales verkauft, wobei Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können mehr als den Nennwert kosten.
Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?
Eine Liverpool-FC-Mitgliedschaft ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang haben, die zuvor Auswärtsspiele besucht haben, basierend auf einem Loyalitätspunktesystem.
Registriere dein Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Wenn du erfolgreich bist, wirst du mit Kaufanweisungen benachrichtigt.
Wie lange im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?
Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Partien auch früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekannt gegeben.
Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, allerdings umfasst die Warteliste derzeit Tausende und nimmt keine neuen Bewerbungen an. Bestehende Inhaber verlängern früh im Jahr bis Mai. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.
Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Tickets sind dort näher am Spieltag schnell vergriffen.
Alles, was du über das Anfield-Stadion wissen musst
Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was das Stadion zu einem der ältesten und traditionsreichsten Spielorte im englischen Fußball macht. Es ist bekannt für seine Atmosphäre, insbesondere rund um die Kop, und wurde in Etappen ausgebaut statt ersetzt, wodurch sein Charakter bewahrt blieb, während die Kapazität schrittweise wuchs.
Durch einen Umbau der Main Stand im Jahr 2016 stieg die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf ungefähr 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das bereits 2021 erstmals genehmigt wurde, wurde in Etappen abgeschlossen und formell freigegeben, nachdem der Liverpool City Council ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Erneuerungsprojekte in der umliegenden Gemeinde.