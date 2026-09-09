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Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr Ipswich Town vs. Liverpool Portman Road (Auswärts) Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Fulham Anfield (Heim) Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr Bournemouth vs. Liverpool Vitality Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Manchester City Anfield (Heim) Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr Brentford vs. Liverpool Gtech Community Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Brighton and Hove Albion Anfield (Heim) Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Arsenal Anfield (Heim) Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr Crystal Palace vs. Liverpool Selhurst Park (Auswärts) Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Manchester United Anfield (Heim) Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr Everton vs. Liverpool Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr Liverpool vs. Sunderland Anfield (Heim) Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr Chelsea vs. Liverpool Stamford Bridge (Auswärts) Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Leeds United Anfield (Heim) Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr Liverpool vs. Tottenham Hotspur Anfield (Heim) Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr Hull City vs. Liverpool MKM Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr Aston Villa vs. Liverpool Villa Park (Auswärts) Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Coventry City Anfield (Heim) Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr Sunderland vs. Liverpool Stadium of Light (Auswärts) Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Crystal Palace Anfield (Heim) Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr Manchester United vs. Liverpool Old Trafford (Auswärts) Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Everton Anfield (Heim) Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr Arsenal vs. Liverpool Emirates Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr Coventry City vs. Liverpool Coventry Building Society Arena (Auswärts) Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Hull City Anfield (Heim) Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr Liverpool vs. Aston Villa Anfield (Heim) Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Ipswich Town Anfield (Heim) Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr Fulham vs. Liverpool Craven Cottage (Auswärts) Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Newcastle United Anfield (Heim) Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr Nottingham Forest vs. Liverpool The City Ground (Auswärts) Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr Leeds United vs. Liverpool Elland Road (Auswärts) Tickets Sa., 1. Mai 2027, 20:00 Uhr Liverpool vs. Chelsea Anfield (Heim) Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr Manchester City vs. Liverpool Etihad Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs. Brentford Anfield (Heim) Tickets Sa., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr Brighton and Hove Albion vs. Liverpool American Express Stadium (Auswärts) Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr Liverpool vs. Bournemouth Anfield (Heim) Tickets

Die Anstoßzeiten können sich aufgrund der TV-Auswahl noch ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison außerdem in die Champions League zurück, die Spielansetzungen werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.

Wie viel kosten Liverpool-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage, wobei Topspiele mit höheren Preisen verbunden sind. Nicht-Dauerkarten-Tickets für den allgemeinen Verkauf werden in zwei Phasen über All Red Ticket Sales verkauft, wobei Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können mehr als den Nennwert kosten.

Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?

Eine Liverpool-FC-Mitgliedschaft ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang haben, die zuvor Auswärtsspiele besucht haben, basierend auf einem Loyalitätspunktesystem.

Registriere dein Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Wenn du erfolgreich bist, wirst du mit Kaufanweisungen benachrichtigt.

Wie lange im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?

Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Partien auch früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekannt gegeben.

Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, allerdings umfasst die Warteliste derzeit Tausende und nimmt keine neuen Bewerbungen an. Bestehende Inhaber verlängern früh im Jahr bis Mai. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.

Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Tickets sind dort näher am Spieltag schnell vergriffen.

Alles, was du über das Anfield-Stadion wissen musst

Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was das Stadion zu einem der ältesten und traditionsreichsten Spielorte im englischen Fußball macht. Es ist bekannt für seine Atmosphäre, insbesondere rund um die Kop, und wurde in Etappen ausgebaut statt ersetzt, wodurch sein Charakter bewahrt blieb, während die Kapazität schrittweise wuchs.

Durch einen Umbau der Main Stand im Jahr 2016 stieg die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf ungefähr 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das bereits 2021 erstmals genehmigt wurde, wurde in Etappen abgeschlossen und formell freigegeben, nachdem der Liverpool City Council ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Erneuerungsprojekte in der umliegenden Gemeinde.