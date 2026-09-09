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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

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So kommt man an Tickets für den FC Liverpool 2026/27: Spielplan, Preise und Informationen zu Dauerkarten

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Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & UhrzeitSpielAustragungsortTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 UhrIpswich Town vs. LiverpoolPortman Road (Auswärts)Tickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. FulhamAnfield (Heim)Tickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 UhrBournemouth vs. LiverpoolVitality Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Manchester CityAnfield (Heim)Tickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrBrentford vs. LiverpoolGtech Community Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Brighton and Hove AlbionAnfield (Heim)Tickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. ArsenalAnfield (Heim)Tickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrCrystal Palace vs. LiverpoolSelhurst Park (Auswärts)Tickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Manchester UnitedAnfield (Heim)Tickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrEverton vs. LiverpoolHill Dickinson Stadium (Auswärts)Tickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrLiverpool vs. SunderlandAnfield (Heim)Tickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. LiverpoolStamford Bridge (Auswärts)Tickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Leeds UnitedAnfield (Heim)Tickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Tottenham HotspurAnfield (Heim)Tickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrHull City vs. LiverpoolMKM Stadium (Auswärts)Tickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrAston Villa vs. LiverpoolVilla Park (Auswärts)Tickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Coventry CityAnfield (Heim)Tickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 UhrSunderland vs. LiverpoolStadium of Light (Auswärts)Tickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Crystal PalaceAnfield (Heim)Tickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrManchester United vs. LiverpoolOld Trafford (Auswärts)Tickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. EvertonAnfield (Heim)Tickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrArsenal vs. LiverpoolEmirates Stadium (Auswärts)Tickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrCoventry City vs. LiverpoolCoventry Building Society Arena (Auswärts)Tickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Hull CityAnfield (Heim)Tickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs. LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Tickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrLiverpool vs. Aston VillaAnfield (Heim)Tickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Ipswich TownAnfield (Heim)Tickets
Sa., 20. März 2027, 15:00 UhrFulham vs. LiverpoolCraven Cottage (Auswärts)Tickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Newcastle UnitedAnfield (Heim)Tickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrNottingham Forest vs. LiverpoolThe City Ground (Auswärts)Tickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrLeeds United vs. LiverpoolElland Road (Auswärts)Tickets
Sa., 1. Mai 2027, 20:00 UhrLiverpool vs. ChelseaAnfield (Heim)Tickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrManchester City vs. LiverpoolEtihad Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. BrentfordAnfield (Heim)Tickets
Sa., 23. Mai 2027, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion vs. LiverpoolAmerican Express Stadium (Auswärts)Tickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrLiverpool vs. BournemouthAnfield (Heim)Tickets

Die Anstoßzeiten können sich aufgrund der TV-Auswahl noch ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison außerdem in die Champions League zurück, die Spielansetzungen werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.

Wie viel kosten Liverpool-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage, wobei Topspiele mit höheren Preisen verbunden sind. Nicht-Dauerkarten-Tickets für den allgemeinen Verkauf werden in zwei Phasen über All Red Ticket Sales verkauft, wobei Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können mehr als den Nennwert kosten.

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Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?

Eine Liverpool-FC-Mitgliedschaft ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang haben, die zuvor Auswärtsspiele besucht haben, basierend auf einem Loyalitätspunktesystem. 

Registriere dein Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Wenn du erfolgreich bist, wirst du mit Kaufanweisungen benachrichtigt.

Wie lange im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?

Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Partien auch früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekannt gegeben.

Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, allerdings umfasst die Warteliste derzeit Tausende und nimmt keine neuen Bewerbungen an. Bestehende Inhaber verlängern früh im Jahr bis Mai. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.

Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Tickets sind dort näher am Spieltag schnell vergriffen.

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Alles, was du über das Anfield-Stadion wissen musst

Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was das Stadion zu einem der ältesten und traditionsreichsten Spielorte im englischen Fußball macht. Es ist bekannt für seine Atmosphäre, insbesondere rund um die Kop, und wurde in Etappen ausgebaut statt ersetzt, wodurch sein Charakter bewahrt blieb, während die Kapazität schrittweise wuchs.

Durch einen Umbau der Main Stand im Jahr 2016 stieg die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf ungefähr 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das bereits 2021 erstmals genehmigt wurde, wurde in Etappen abgeschlossen und formell freigegeben, nachdem der Liverpool City Council ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Erneuerungsprojekte in der umliegenden Gemeinde.

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