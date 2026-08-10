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Benjamin Nygren of Celtic celebrates after scoring the opening goal during the William Hill Premiership Getty Images
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So kommt man an Tickets für Celtic 2026/27: Preise, Rangers gegen Celtic und Infos zu Dauerkarten

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Schottland Premier League
Celtic Glasgow

Alle Infos dazu, wie du Celtic mit Tickets vor der Saison live sehen kannst

Celtic befindet sich in einer der dominantesten Phasen seiner Geschichte und wurde in 14 der vergangenen 15 Spielzeiten schottischer Meister. 

Mit dem Gewinn des rekordträchtigen 56. Meistertitels in der vergangenen Saison zog der Klub in der ewigen schottischen Titelliste offiziell an Stadtrivale und Old-Firm-Gegner Rangers vorbei. Es war die 5. Saison in Folge, in der Celtic die Premiership anführte. Gleichzeitig war es auch der 5. schottische Premiership-Triumph für Brendan Rodgers, der sich derzeit in seiner zweiten Amtszeit beim Klub aus Glasgow befindet. In jeder vollständigen Saison unter Rodgers hat Celtic den 1. Platz belegt.

GOAL zeigt euch, wie ihr in den kommenden Monaten womöglich ins Celtic Park kommen könnt.

Kommende Celtic-Spiele 2026/27 

DatumSpielOrtTickets
Sa., 22. Aug. 2026St Johnstone vs CelticMcDiarmid Park, PerthTickets kaufen
Sa., 29. Aug. 2026Celtic vs FalkirkCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Mi., 2. Sep. 2026Celtic vs AberdeenCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 5. Sep. 2026St Mirren vs CelticSt Mirren Park, PaisleyTickets kaufen
So., 20. Sep. 2026Celtic vs RangersCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 10. Okt. 2026Motherwell vs CelticFir Park, MotherwellTickets kaufen
Sa., 17. Okt. 2026Celtic vs Heart of MidlothianCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 24. Okt. 2026Hibernian vs CelticEaster Road, EdinburghTickets kaufen
Mi., 28. Okt. 2026Celtic vs Dundee UnitedCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 31. Okt. 2026Falkirk vs CelticFalkirk Stadium, FalkirkTickets kaufen
Sa., 7. Nov. 2026Celtic vs KilmarnockCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 21. Nov. 2026Celtic vs St MirrenCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 28. Nov. 2026Heart of Midlothian vs CelticTynecastle Park, EdinburghTickets kaufen
Mi., 2. Dez. 2026Dundee vs CelticDens Park, DundeeTickets kaufen
Sa., 5. Dez. 2026Celtic vs St JohnstoneCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 12. Dez. 2026Celtic vs HibernianCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 19. Dez. 2026Aberdeen vs CelticPittodrie Stadium, AberdeenTickets kaufen
Sa., 26. Dez. 2026Celtic vs MotherwellCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Mi., 30. Dez. 2026Dundee United vs CelticTannadice Park, DundeeTickets kaufen
Sa., 2. Jan. 2027Rangers vs CelticIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen

Wie kann man Celtic-Tickets kaufen?

Der Standardweg, um reguläre Spieltagstickets zu sichern, führt über Celtics offizielles eTicketing-Portal unter eticketing.co.uk/celtic

Für die Registrierung ist keine kostenpflichtige Mitgliedschaft nötig, allerdings müsst ihr ein kostenloses Celtic FC Digital Account einrichten. Tickets im freien Verkauf für nationale Ligaspiele gehen in der Regel einige Wochen vor dem Anpfiff online. Da die Nachfrage im Paradise außergewöhnlich hoch ist, sind reguläre Kontingente für Topspiele oft innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Celtic führt auch Ticket-Verlosungen durch, diese sind aber fast ausschließlich Dauerkarteninhabern vorbehalten:

  • Home Cup Ticket Scheme (HCTS)-Verlosungen: Bei stark nachgefragten Spielen außerhalb der regulären Dauerkartenabdeckung, etwa Halbfinals und Finals im Scottish Cup im Hampden Park oder knappen Auswärtskontingenten im Europapokal, werden die Tickets intern unter berechtigten Dauerkarteninhabern verlost, die im HCTS registriert sind.
  • Spiele im freien Verkauf: Für reguläre Heimspiele in der Scottish Premiership gibt es keine öffentlichen Verlosungen. Die Kontingente im freien Verkauf werden ausschließlich nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ über das eTicketing-Portal angeboten.

Wenn Spiele an der Tageskasse ausverkauft sind, greifen Fans, die kurzfristig noch ins Stadion wollen, möglicherweise auf sekundäre Ticketmarktplätze zurück. Prüft die AGB der jeweiligen Plattform, bei der ihr kauft, um die Sicherheit der Tickets zu gewährleisten.

Wie viel kosten Celtic-Tickets?

Offizielle Tickets im freien Verkauf beginnen bei 22 £ für Erwachsene und 9 £ für Kinder, zudem gibt es ermäßigte Preise für Senioren, Studierende und junge Erwachsene.

Die Preise variieren je nach Sitzplatz im Stadion und Kategorisierung des Spiels:

  • Lage der Tribüne: Plätze hinter den Toren in der West Stand und der Lisbon Lions Stand sind am günstigsten. Plätze in der Main Stand (Jock Stein Stand) sind teurer.
  • Spielkategorie: Reguläre nationale Ligaspiele haben die Basispreise, während Topspiele, etwa Europapokalabende oder Old-Firm-Derbys, höheren Ticketkategorien unterliegen.

Wie bekommt man Celtic-Dauerkarten für 2026/27?

Die Dauerkarten für die Saison 2026/27 sind komplett ausverkauft. Eine Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sich einen Platz für jedes nationale Spiel zu sichern. Celtic begrenzt die Zahl der verkauften Dauerkarten auf etwa 52.000 bis 53.000 Plätze, um den verbleibenden Raum für den freien Verkauf und Auswärtsfans zu reservieren.

Die beispiellose Nachfrage hat die jährlichen Verlängerungsquoten auf außergewöhnliche 98 % bis 99 % getrieben. Weil jeden Sommer so wenige Plätze frei werden, bleibt die offizielle Warteliste geschlossen. Für die Saison 2026/27 begannen die Preise für die Verlängerung von Dauerkarten für Erwachsene bei 626 £.

Wie kommt man an Celtic-Hospitality-Tickets?

Mit seiner reichen Geschichte im schottischen Fußball und der Attraktivität regelmäßiger Europapokalabende dank des anhaltenden nationalen Erfolgs gibt es im Celtic Park reichlich Hospitality-Tickets.

Wenn ihr nach bestimmten verfügbaren Premium-Paketen sucht, dann schaut euch Folgendes an:

Club 67

Verfügbar ab 105 £ pro Person mit folgenden Vorteilen:

  • Zugang zur Club-67-Hospitality in der Kerrydale Suite, wo Speisen und Getränke gekauft werden können
  • Live-Unterhaltung
  • Snacks zur Halbzeit, Tee und Kaffee
  • Spieltagsprogramm
  • Gepolsterter Sitzplatz zum Verfolgen des Spiels
  • Zugang zur Lounge nach dem Spiel, Getränke können dort gekauft werden

Number 7

Verfügbar ab 300 £ zzgl. MwSt. pro Person mit folgenden Vorteilen:

  • Champagner-Empfang
  • 4-Gänge-Menü mit Wein
  • Snacks zur Halbzeit, Tee und Kaffee
  • Gepolsterter Executive-Sitzplatz zum Verfolgen des Spiels
  • Kostenlose Bar vor und nach dem Spiel
  • Spieltagsgeschenk
  • Spieltagsprogramm

Ihr könnt euch euren Platz mit einem Premium-Paket im Celtic Park sichern, indem ihr dem Klub über seine Website eine E-Mail schickt.

Übernachtungsmöglichkeiten rund um den Celtic Park

Wenn ihr nach Glasgow reist, um ein Celtic-Spiel im Celtic Park zu sehen, könnt ihr euch Unterkünfte in der Nähe des Stadions ansehen. Die interaktive Karte unten zeigt, was in unmittelbarer Nähe des Stadions verfügbar ist, wobei das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt auch bei einer Unterkunft etwas weiter entfernt einfache Reisemöglichkeiten bietet.

Geschichte des Celtic Park

Der Celtic Park, unter den Fans auch weniger förmlich als Parkhead oder „Paradise“ bekannt, liegt im Stadtteil Parkhead im East End von Glasgow. Er ist das größte reine Fußballstadion Schottlands und fasst mehr als 60.000 Zuschauer. Landesweit ist nur das Murrayfield Stadium in Edinburgh, die Heimstätte der schottischen Rugby-Union-Nationalmannschaft, größer. Celtic FC zog 1892 an den heutigen Standort des Celtic Park um, fünf Jahre nach der Gründung des Klubs.

Ein Umbau in den 1990er Jahren brachte das Stadion in seine heutige Form, auch wenn 2016 ein Bereich mit sicheren Stehplätzen eingeführt wurde. Die schottische Nationalmannschaft hat im Laufe seines Bestehens fast zwei Dutzend Mal in diesem Stadion gespielt, zudem fanden dort Konzerte von The Who, Prince und U2 statt. Früher wurden dort auch Speedway-Veranstaltungen ausgetragen, diese wurden jedoch längst eingestellt.

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